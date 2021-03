Dobrá sezona, ale ne výborná, hodnotil olomoucký kapitán Vyrůbalík. Končí?

Sparťanská střídačka se raduje z postupu do semifinále play off • ČTK / Peřina Luděk

Co sérii rozhodlo?

„Dali jsme tři góly ve čtyřech zápasech, to hovoří za vše. S tím se dá vyhrát třeba jeden zápas, ale celá sérii asi ne. Musíme však uznat sílu soupeře, hráli dobře do obrany, podporoval je výborný gólman. Těžko jsme se prosazovali. A za všechny naše chyby nás trestala.“

Jaké pocity převládají ze sezony?

„Průběh nebyl ideální. Všichni víme, jak to bylo: nemohli jsme trénovat a pak se to na nás nakupilo. Poznamenalo nás to, ale zase se to překlopilo zpátky tou sérií s Plzní. Je to málo, chtěli jsme víc. Vyhrát se Spartou aspoň nějaký zápas. Ne že by to s námi měli jednoduché, ale výsledek je bohužel jednoznačný. Když si to zpětně vyhodnotíme, můžeme sezonu zpětně asi označit za dobrou. Ale určitě ne za výbornou.“

I ostatní série dopadly poměrem 0:4, jsou semifinalisté kvalitou tak odskočení?

„Může to tak být. Schválně jsem se díval na tabulku z minulé sezony a byly tam nahoře všechny tyto čtyři týmy. Mají velkou kvalitu. U nás mohlo hrát nějakou roli předkolo, které jsme absolvovali s vypětím všech sil. Nebyl čas na trénink, na odpočinek. Teď už se můžeme dívat v televizi.“

Bude na to chuť?

„Když bude pěkně, radši asi půjdu s děckama ven.“ (úsměv)

V příští sezoně bude padat jeden a druhý případně z baráže, což bude asi psychicky náročnější...

„Bude to těžké. Hodně se to asi bude odvíjet, jestli budou fanoušci, nebo ne. Pokud ne, extraliga by zase ztratila význam, smysl. Určitě by se zase řešilo uzavření. Týmy, které nehrají nahoře, budou dělat maximum, aby posílily a udělali předkolo. To platí i pro Olomouc a je úplně jedno, jestli tady budu, nebo ne. V desítku budu věřit.“

Co jste si řekli v šatně?

„Zhodnotili jsme sérii se Spartou, trenéři nám neřekli nic špatného. Jsme si vědomi toho, že jsme tam nechali maximum. Holt zvítězil lepší.“

