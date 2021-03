Šidlík o Boleslavi, zákroku na Kousala, Hradci i Jihlavě: Úvěr pořád splácím

Zažil turbulentní roky. Loni touhle dobou bojoval Petr Šidlík o peníze s Mountfieldem HK. Před třemi lety se sám vykoupil z Jihlavy, aby mohl hrát v extralize. Zaplatil 1,2 milionu korun, dluh stále splácí. „Už jsem se s tím smířil. Zpětně jsem rád, že jsem to udělal,“ říká s odstupem času. Před aktuální sezonou přišel do Mladé Boleslavi, kde se zabydlel a týmu výraznou měrou pomohl k jasnému postupu přes Pardubice do semifinále play off. V rozhovoru pro iSport Premium se vrátil k zákroku na Roberta Kousala ze třetího utkání, loňskému handrkování o peníze s Hradcem i vykoupení se z Jihlavy. A jak vnímá dosavadní jízdu Mladé Boleslavi?

Převzal puk, nabruslil si blíž k brance a vypálil. Defenzivně laděný bek v úterním čtvrtém duelu čtvrtfinále pomohl Bruslařům ukončit sérii proti Pardubicím. Zařídil důležitý gól na 3:3. Prosadil se teprve podruhé v sezoně a vůbec poprvé v extraligovém play off. „Byla to urputná a těžká série. Jsme hrozně rádi, že jsme to ukončili 4:0. Můžeme teď nabrat síly a potrénovat na dalšího soupeře,“ říká Petr Šidlík.

Takhle rychlý postup jste asi ani nečekali…

(usměje se) „Kdyby nám to někdo řekl před sérií, tak bychom se asi zasmáli. Ale víte co, takhle do toho nejdete. Před sérií nepřemýšlíte, jestli vyhrajete 4:0, nebo se to bude tahat na sedm zápasů. Snažíte se utkání odehrát na sto procent, potom si odpočinete a jdete rychle do druhého. Je to v rychlém sledu.“

Jak jste viděl celou sérii?

„Sice jsme vyhráli 4:0, výsledek relativně napovídá tomu, že to bylo snadný, ale musím říct, že to neodpovídá tomu, jak to bylo na ledě. Pardubice měly neskutečnou sílu do ofenzivy, i gólman je solidně podržel. Akorát mu to ujelo ve druhém zápase u nás, jinak předváděl neskutečné výkony. Abych to shrnul: byla to urputná a těžká série. Jsme hrozně rádi, že jsme to ukončili 4:0, můžeme teď nabrat síly a potrénovat na další sérii.“

Každopádně jste už v semifinále, což se pro Mladou Boleslav dá brát jako úspěch, splněný cíl. Z vyjádření trenéra Pavla Patery či vašich spoluhráčů mi ale přijde, že to je pořád málo. Míříte výš?

„V každém sportu je to tak, že chcete vyhrát. V uvozovkách jsme vyhráli zatím jen jednu sérii. Čeká nás další a potom je ještě další, která může mít sladkou tečku na konec. Každý sportovec si jde za tím, aby vyhrál nebo udělal nějaký úspěch. Teď nás čeká další těžká série a samozřejmě ji chceme taky vyhrát.“

Ve čtvrtém duelu jste přispěl důležitým gólem na 3:3. Jakou má hráč vašeho typu, řekněme defenzivně založeného obránce, po takovém gólu radost?

„Gólů moc nedávám, mám trošku jinou roli. Když jsem viděl, že to tam padlo… Tedy já to ani neviděl, jen jsem viděl, jak se spoluhráči radují. Zvedl jsem ruce, začal jsem řvát. Samozřejmě jsem byl hrozně rád, šťastnej. Tak to mám vždycky po každém gólu. Asi je to i tím, že jich dávám málo, tak se raduji, jako kdyby to byl poslední. (usměje se) Bylo to super, měli jsme šanci i předtím, mohl to dát kdokoliv. Padlo to na mě, byl to super pocit. I že jsem tím mohl pomoct týmu, ne jen v defenzivě, ale konečně trochu i v ofenzivě.“

Pardubice - Mladá Boleslav: Šidlík svou střelou vyrovnal zápas, 3:3

Kdo byl pro vás největší nebezpečím ze strany Pardubic? Když bych si měl tipnout, tak řeknu Anthony Camara a Tomáš Zohorna, trefa?

„Jo, tenhle útok měl největší sílu. Špatně nehrál ani útok Ondry Romana s Radem Tyborem. Spolu jsme působili ve Vítkovicích, takže vím, jakou mají sílu. Šikovní a rychlí hráči na puku. Ale ta lajna od Zohyho byla asi nejtěžší na bránění. Myslím, že jsme je uhlídali, koukali jsme na videa, připravovali jsme se na každý zápas. A podařilo se nám to na jedničku ubránit. Hlavně rozhodovalo to, že jsme ubránili přesilovky. Nedali ani jeden gól, což byl hodně velkej faktor k tomu, abychom uspěli.“

V sérii jste měl moment, kdy jste trefi l Roberta Kousala hokejkou mezi nohy. I přes podnět Pardubic k disciplinárce nakonec komise uznala, že šlo o nešťastnou náhodu. Vaše verze?

„Nahozený puk od modré čáry, periferně jsem jen viděl, jak Kousal šlape od