Boleslav vs. Pardubice. Komu fandil Zohorna? Přál jsem bráchovi, ale...

Parádní choreo pro start play off si připravili fanoušci Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč / Sport

Zkušený útočník Jan Stránský z Mladé Boleslavi v utkání play off • Pavel Mazáč / Sport

Útočník Pardubic Patrik Poulíček vráží do brankáře Mladé Boleslavi Jana Růžičky • ČTK / Kamaryt Michal

Pardubice se ve čtvrtém zápase s Boleslaví poprvé dostaly do vedení • Sport / Michal Beránek

Pardubická střídačka po rychlém vyřazení v play off • ČTK / Vostárek Josef

Pardubice se poprvé ve čtvrtém zápase dostali do vedení • Sport / Michal Beránek

Pardubičtí hokejisté smutní po rychlém konce ve čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Pardubický kádr má po rychlém vyřazení ve čtvrtfinále play off projít řadou změn • ČTK / Vostárek Josef

Pardubičtí útočníci Robert Kousal (vlevo) a Radoslav Tybor po vyřazení Dynama v play off • ČTK / Vostárek Josef

Útočník Pardubic Tomáš Zohorna se snaží co nejvíc znepříjemnit Janu Růžičkovi pobyt v bráně • ČTK / Kamaryt Michal

Radim Zohorna po úvodní trefě v NHL hned skočil do náruče Anthonyho Angella • ČTK / Keith Srakocic

V poslední době měl Radim Zohorna pořádný shon. Z farmy se stěhoval mezi záložní hráče Penguins, pak čekal na debut v NHL. I tak se snažil sledovat i extraligové play off. Jeho bývalý tým z Mladé Boleslavi, který mu za poslední dva roky přirostl k srdci, hrál čtvrtfinálovou sérii proti Pardubicím, jejichž dres pro změnu obléká starší bratr Tomáš.

Jak to šlo, tak se v USA snažil ladit stream. „Většinou jsem kvůli posunu času a tréninkům stíhal druhou a třetí třetinu,“ říká útočník, který na začátku ročníku odehrál za Bruslaře 21 zápasů a nasbíral 22 bodů (12+10). „Fandil jsem Boleslavi a samozřejmě i bráchovi. Ale co se týče týmu, tak jsem určitě fandil Boleslavi,“ usmívá se.

Série skončila jednoznačně, Boleslav ovládla všechny čtyři zápasy. Nejrychlejší možný konec překvapil i Zohornu, dvojnásobného šampiona extraligy s Kometou. „Takhle jednoznačný jsem to rozhodně nečekal. Musím říct, že kluci z Bolky je teda pěkně přejeli.“

VELKÝ ROZHOVOR s Radimem Zohornou o debutu v NHL čtěte ZDE >>>

Během série byl v kontaktu jak s bratrem, tak s bývalými spoluhráči. Třeba s parťákem Davidem Šťastným, se kterým v jednom útoku válcoval extraligové obrany. Současný lídr Boleslavi si v rozhovoru po druhé výhře v sérii rýpl do bratra Tomáše, že „pošťuchuje, osekává, je docela zákeřný“.

Zároveň Šťastný prozradil i komunikaci s Radimem Zohornou. „Hned jak jsme se dozvěděli, že dostaneme Pardubice, tak mi psal, že to budeme mít těžké. Po prvním zápase mi zase psal, že v druhém zápase to budeme mít ještě o dost těžší. Večer mu zavolám a řeknu mu, že jsme to zvládli. Uvidíme, snad bude mít radost,“ říkal v polovině série.

„Jsme velcí kamarádi, v kontaktu jsme často. Píšeme si, voláme si. Vždycky jsem ho povzbuzoval,“ potvrdil i útočník Pittsburghu.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 3:5. Parádní obrat ve 3. třetině, Bruslaři zpečetili postup do semifinále

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 2:4. Bruslaři přehráli Dynamo i potřetí, v úterý mohou dokonat postup

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 5:0. Bruslaři mají druhý bod, Dynamo opět bez gólu