Kdo do branky? Růžička je ve formě, ale Boleslav má na Třinec experta

Rychlý postup do semifinále vychytal Jan Růžička. Mladý brankář Mladé Boleslavi se výborně vyladil na play off, ve čtvrtfinále dlouho držel na uzdě střelce Pardubic. Ale kdo půjde do branky dnes ( 15:00, sledujte ONLINE přenos >>> ) v první bitvě o finále? Bruslaři totiž mají na Oceláře mezi tyčemi specialistu Gašpera Krošelje. Překvapí a vyrazí se zkušeným Slovincem v brance? „Nečekám žádné překvapení, podle mě do brány půjde Růža,“ má jasno bývalý gólman Roman Málek.

Tři roky tvoří gólmanskou dvojici Boleslavi. Předminulou a minulou sezonu tým stavěl na výkonech Gašpera Krošelje. I kvůli tomu, že Jan Růžička dlouhodobě laboroval s vážnými zraněními pravého kolene. Nejdřív prasklý zkřížený vaz, pak zase chrupavka.

Aktuální ročník? Klub předem avizoval, že má vyrovnanou dvojici. Základní část nicméně ukázala, kdo má větší důvěru. Růžička odchytal 34 zápasů, Krošelj naskočil do dvaceti. Pořadník v brankovišti určilo i čtvrtfinále, kde chytal mladší z dvojice. A vedl si skvěle. „Sérii s Pardubicemi odchytal velice dobře, první dva zápasy neinkasoval. Samozřejmě bylo otázkou času, kdy to protrhnou, ale i ve třetím zápase byl důležitým kamenem stavebnice Boleslavi,“ chválí Růžičku Roman Málek, bývalý gólman a současný expert O2 TV Sport.

Jenže pozor. Krošelj se v posledních letech etabloval do role experta na Třinec. Za dobu, co je v extralize, mohl proti Ocelářům naskočit do dvanácti zápasů. Nastoupil devětkrát, dvakrát chyběl a pouze jednou byl na střídačce. Sázka na Slovince byla zcela evidentní. V minulé sezoně odchytal všechny čtyři duely, v té aktuální, když už oba brankáři byli zdravotně v pořádku, dostal přednost v prvních třech vzájemných duelech. Dokonce držel sérii osmi startů proti Třinci (a čtyři výhry v řadě). Náhoda, nebo záměr? „To si samozřejmě necháme pro sebe, nezlobte se,“ šibalsky se usmíval po lednovém zápase trenér Pavel Patera.

V posledním vzájemném duelu v základní části Krošelj kvůli zranění chyběl. V Třinci můžou mít ohledně boleslavských brankářů zamotanou hlavu. Kdo naskočí? Hrdina čtvrtfinále, nebo zkušený olympionik? Na koho se připravit? „Všechny zápasy ve čtvrtfinále chytal Růžička, takže tam trenéři zřejmě strčí jeho. Asi je to logické, chytal velmi dobře,“ myslí si hlavní kouč Václav Varaďa.

Stejný názor zastává i Málek. „Překvapit můžou, ale když zvolili Růžu na čtvrtfinále jako jedničku, tak v tom budou pokračovat. Myslím, že by se muselo stát něco takového, že by mu to třeba nešlo. Pak by asi přišly nějaké změny, ale určitě by to nebylo po jednom zápase,“ říká extraligový mistr se Slavií, který končil kariéru právě v Mladé Boleslavi v sezoně 2014/15.

„V play off by se jednička, pokud jsou brankáři vyrovnaní, neměla měnit. Růža měl v základní části trošičku víc zápasů než Krošelj, ale trenéři se musí rozhodnout a někomu dát důvěru. A ve čtvrtfinále to postavili na Růžičkovi,“ tvrdí Málek.

Nutno podotknout, že čistě z pohledu čísel má Růžička proti Třinci lepší bilanci než jeho starší kolega. Ale na mnohem menším vzorku. V kariéře proti Ocelářům naskočil od první minuty do třech zápasů a ve všech slavil výhru. Stejně jako v posledním vzájemném utkání před měsícem.

Gólmani Mladé Boleslavi proti Třinci JAN RŮŽIČKA x GAŠPER KROŠELJ 4 (3 od začátku) ZÁPASY 9 (9 od začátku) 3 VÝHRY 6 94,84 % ÚSPĚŠNOST 91,14 %

„Netuším, jaké mají plány, a ani nechci tipovat. Oba proti nám chytali, Růžička v posledním utkání, oba výborně. Takže nevím, kdo nastoupí,“ nerozptyluje se třinecký střelec Martin Růžička. „Čavar (trenér brankářů Jaroslav Kameš) už nám připravil nějaká videa, podíváme se na ně. Videotrenér nám připraví sestřihy zápasů různých týmů, včetně nás. Takže se na ně koukneme, abychom šli do zápasu s tím, že víme, co a jak.“

Jak Růžička, tak Krošelj předvádí po celou sezonu stabilní výkony. Nemají propadáky. I proto Mladá Boleslav za dosavadních 56 zápasů prohrála jen jednou o více než dva góly. Zásluhu na tom mají právě maskovaní muži. V základní části vykazovali lepší čísla než třinecká dvojice Štěpánek-Kacetl. A že by právě brankáři mohli být klíčem celé semifinálové série, si myslí i Alois Hadamczik. „Který brankář předvede lepší výkon, jeho mužstvo postoupí dál.“

Krošelj toho má hodně za sebou, vyřazovací boje chytal v různých soutěžích. V brance působí ledově klidně. Růžička se zase prezentuje mrštnějším stylem. „Když bych měl oba porovnat, tak Růža je pro mě pohyblivější, líp bruslí. To zase neznamená, že by Krošelj neuměl bruslit, ale v určitých zákrocích mi Růža přijde pohyblivější, aktivnější v chytání kotoučů, kdy gólman nevidí,“ přináší Málek porovnání.

Největší rozdíl mezi oběma je v práci hokejkou. Zatímco současná jednička ji zvládá bravurně, snaží se díky ní přidat i nadstavbu v podobě dlouhé rozehrávky. „Tu má výbornou. Zapracoval na tom, jak byl v Americe. Důležitý je, že se hrát s holí nebojí,“ přitakává Málek. Naopak Krošelj se umí dostat do složitých situací nebo udělat i fatální hrubku.

Málek mohl sám Růžičku blíže poznat. Jako mladíka ho potkal už při posledním angažmá v Boleslavi. Když se čtyřiadvacetiletý brankář před dvěma sezonami dostával po zranění zpátky do formy, tři měsíce ho cepoval na Slavii. „Je hrozně pracovitý, hrozně chce trénovat. Někdy až moc. I po zranění chtěl pořád trénovat. Člověk ho musel trošičku držet, aby to nepřeháněl. V dnešní době takových poctivých kluků moc není,“ všiml si Málek.

Uvidí svého bývalého svěřence i proti Třinci? Bitva o finále začíná už dnes v 15 hodin.

