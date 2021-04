V Boleslavi začínal, „zahradník“ se jí teď postaví: Už to není žádné pouto

Z juniorského týmu Mladé Boleslavi, ve kterém před lety začínal, už se v semifinále nepotká s nikým. „Myslím, že z těch dob už nikdo ani hokej nehraje.“ Sám k tomu neměl daleko. V Boleslavi ani v juniorské extralize v Liberci si pevné místo nevybojoval, střídal hostování a kluby na rozhraní první a druhé ligy – Nymburk, Vrchlabí, Trutnov, Děčín.

Několikrát se s kariérou loučil, pracoval jako zahradník, jezdil s bagrem. Hokejově se našel až v Olomouci, při postupu do extraligy v roce 2014 vstřelil v prodloužení posledního barážového zápasu klíčový gól. Postupně se vypracoval ve spolehlivou oporu, v létě přestoupil do Třince. „Kdyby mi někdo před jedenácti lety, kdy jsem se za pár drobáků živil okopáváním zahrad, řekl, že jednou získám v extralize své pevné místo, týmové úspěchy i uznání, nejspíš bych se mu vysmál.“

Semifinále extraligy bude hrát Jaroměřský vůbec poprvé. S Olomoucí se probil maximálně do čtvrtfinále. I proto se na nadcházející bitvy těší. Navíc proti Mladé Boleslavi. „Ale už dlouho tam nežiju, můj život se od juniorských let ubíral úplně jiným směrem, už to není žádné pouto,“ upřesňuje. „Že bych z toho měl být tím pádem nějak nervózní, to určitě ne. Boleslav svou kvalitu má, ale to my také. Moc se na to těším, protože jsem se ještě nikdy nedostal tak daleko, pro mě to je výzva. O nich sport je.“

Jaroměřský nezastírá, že v rodině by pár zarytých fanoušků Bruslařů našel. Jaké bude rodinné rozložení přízně? „Nemůžu házet čísly, ale co se týká nejbližší rodiny, ta pochopitelně fandí Ocelářům,“ usmívá se zadák. „Na to má každý právo a sport je o fanouškovství. Je škoda, že fandové nemohou být stále součástí přímo na stadionech. V této fázi sezony to mrzí ještě víc. Musíme se s tím smířit. I proto, že jsou lidé, kteří jsou covidem zasažení daleko víc.“

Kvalitu soupeře respektuje. Oceňuje jeho rychlé protiútoky, mrštnost, šikovnost. „Ve čtvrtfinále jsme chytali nějaké šikuly, teď budeme zase. Věřím, že je ulovíme a nepustíme. Bude to hlavně o naší hře a uděláme maximum pro to, abychom zvolili správnou taktiku,“ dodává Jaroměřský.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE