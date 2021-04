Špaček vede v Třinci útok druhé vlny. Covid ho nezastavil, má jít do Frölundy

Třinecké Oceláře dělí jediné vítězství od postupu do semifinále play off • ČTK / Šálek Václav

Třinecký trenér Václav Varaďa jim pracovně říká útok druhé vlny. To sedí. Elitní formace Petra Vrány umí být jako tsunami. Nekompromisně smete všechno, co jí stojí v cestě. Druhá vlna tsunami přitom umí být v reálu kolikrát ještě ničivější. Na hře i statistikách útoku Michaela Špačka to bylo ve čtvrtfinále znát. Oceláři věří, že týmová síla bude platit i na Mladou Boleslav v semifinále, jehož první zápas se hraje v sobotu.

Lídrem třetí třinecké formace, která si ve čtvrtfinále proti Kometě připsala stejně bodů jako Vránova lajna s Martinem Růžičkou a Matějem Stránským, je třiadvacetiletý univerzál Michael Špaček. Po nedávno prodělaném covidu se dal znovu dohromady, se šesti asistencemi je na špici statistik play off. Na perutích své úderné letky má Michala Kovařčíka a Jacka Rodewalda.

„Michael je v útoku takzvané druhé vlny,“ říká na Špačkovu adresu trenér Varaďa. „Je to kvalitní hokejista a jsem rád, že je v našem týmu. Myslím, že se tu cítí jako doma. Nehraje proti top obráncům, má vedle sebe velmi kvalitní hokejisty, bojuje o mistrovství světa. I to podle mého rozhodlo, proč se přiklonil pro náš tým.“

Frölundu vytěsnil

Špaček do Třince přišel na konci ledna. Pět roků bojoval o místo v NHL, na farmě si nevedl špatně, ale ve Winnipegu se svému snu pouze přiblížil. V listopadu 2019 si ho klub pozval do prvního týmu, trénoval „nahoře“ skoro měsíc, ale do ostrých zápasů nenaskočil.

Před touto sezonou se vrátil do Evropy. Rozjel ji ve finské Tappaře. V 18 zápasech nasbíral solidních 13 bodů (5+8), ale před koncem přestupního termínu se dohodl s Oceláři. Dal jim přednost i před mateřskými Pardubicemi.

„Přál jsem si být v týmu, který má ambice hrát co nejdéle. Proto jsem tady,“ vysvětluje Špaček pragmaticky.

Podle zákulisních informací by se měl po sezoně znovu stěhovat, tentokrát do švédské Frölundy. Tím si však v tuto chvíli hlavu neláme. Stejně tak s případným pokračováním boje o NHL. „Teď na to momentálně nemyslím, abych se přiznal. Dveře jsem si do NHL určitě nezavřel, ale teď se soustředím na Třinec, abychom došli co nejdál, udělali úspěch. To mám teď v hlavě.“

V Třinci si vicemistr světa do 18 let z roku 2014 svoji roli našel rychle. Z prvních šesti zápasů si připsal 11 bodů (2+9). „Šikovný praváček, má svoje místo na přesilovce, navíc dobrý kluk,“ chválil posilu obránce Jan Jaroměřský. „Jsme za něj rádi. Hráči, kteří přinesou takovou kvalitu, jsou vždy plus.“

V parádním tempu Špaček pokračoval i na Švédských hrách v reprezentaci (3 zápasy/1+3), pak ho ale stopnul COVID-19. „Po pravdě, myslel jsem si, že to bude jenom taková chřipečka, ale měl jsem těžší průběh,“ vrací se k nepříjemnému onemocnění Špaček. „Nechci se na to vymlouvat, ale jo, bylo těžší se vrátit. Trvalo mi týden, deset dní než jsem se cítil lépe. Nebo alespoň tak, jak se cítím obvykle. Teď už jsem v pohodě a plné formě.“

Jak se problémy projevovaly? Kromě dušnosti během nemoci to byla především únava. „Pořád jsem byl unavený, nic pěkného to pro mě rozhodně nebylo,“ přitakal mladý útočník. Do ligy se vrátil těsně před koncem základní části, ve třech zápasech nebodoval.

V play off je znovu výraznou oporou. Suverénně vodí puk, dobře čte hru, připravuje tutovky spoluhráčům. Proti Kometě se sice střelecky neprosadil, ale nahrál na šest branek. Nikdo v play off nemá víc asistencí. „Gól jsem sice nedal, ale to je jedno,“ mávne nad bilancí rukou. „Důležité je vyhrát zápas. Jasně, gól každému pomůže, psychicky vás nakopne, ale je jedno, kdo ho dá. Klíčové je vítězství.“

Času na ledě přitom Špaček nemá extra moc. V průměru necelých patnáct minut, v týmovém pořadí je v tomto až na čtrnáctém místě. „Je samozřejmě schopen dostat větší porci času na ledě, ale já jako trenér ho nechci zatavit,“ říká Varaďa. „Milerád bych mu dal čas, který potřebuje, ale v našem týmu jsme to měli skvěle rozdělené. V podstatě nikdo nevyčníval, hráči pošetřili síly a teď nám odpočinek také určitě pomohl.“

Matthews byl odskočený

V extralize hraje Špaček druhé play off. Před ochodem do zámoří si v sedmnácti letech epizodně okusil čtyři vyřazovací zápasy s Pardubicemi. „Moc si to nepamatuju, přece jenom, byl jsem mladý kluk a moc jsem toho ani nenahrál,“ loví z paměti. „Byl jsem na ledě třeba jen dvakrát za třetinu, teď je to trošku jiné. Ale vzpomínám rád. Je dobré, když takhle mladý kluk dostane příležitost v play off si vůbec zahrát.“

Právě ročník 2014/15 byl pro něho přelomový. Nakouknul do extraligového áčka, hrál na mistrovství světa do 18 let a na draftu si ho vybral Winnipeg. Ze 108. místa. „Byla to důležitá sezona. Ten rok byl draft, mistrovství světa osmnáctek, jo bylo to zlomové.“

Na juniorském šampionátu 2015 chtěl se silnou generací navázat na senzační stříbro osmnáctky z předchozí sezony. V první formaci měl vedle sebe Pavla Zachu a Davida Kašeho, v obraně Libora Hájka a Jakuba Zbořila. V bráně Daniel Vladař, v týmu byli i Filip Hronek nebo Filip Chlapík. Ti všichni už se do NHL dostali.

„Měli jsme dobrý ročník a je to i vidět, spousta kluků je v zámoří. Proč ne já? Těžko říct, každý hráč má cestu jinou, každá organizace je jiná. Na farmě Winnipegu jsem odehrál tři roky celkem dobře, dostal jsem povolání nahoru... Šanci zahrát si zápas jsem bohužel nedostal, ale život jde dál.“

Zpětně ho mrzí i to, že na zmíněném šampionátu nepředvedli další medailový výsledek. Ve čtvrtfinále tehdy Češi vypadli s pozdějšími mistry z USA 2:7. „Škoda, obhajovali jsme stříbro a další placku jsme neudělali.“

Dva góly tehdy Čechům vstřelil Auston Matthews, dnešní hvězda Toronta i celé NHL. „Byl trošku odskočený,“ usmívá se Špaček. „V tomhle věku sice nikdy nevíte, co se může stát za rok nebo za dva, ale už tenkrát bylo vidět, že je to výborný hráč.“

PRODUKTIVITA ÚTOČNÝCH FORMACÍ TŘINCE

1. ÚTOK: 15 bodů (5+10)

Matěj Stránský 2+4 Petr Vrána 0+5 Martin Růžička 3+1

2. ÚTOK: 9 bodů (4+5)

Daniel Kurovský 1+2 Tomáš Marcinko 1+0 Erik Hrňa 2+3

3. ÚTOK: 15 bodů (6+9)

Michal Kovařčík 4+1 Michael Špaček 0+6 Jack Rodewald 2+2

4. ÚTOK: 6 bodů (2+4)

Patrik Hrehorčák 2+1 Miloš Roman 0+1 Vladimír Dravecký 0+2

