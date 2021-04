Stránský: Čekali jsme, že to bude těžší než s Kometou. Marci není zákeřný

Místo branek rozdával v úvodním semifinále Generali ČP play off ostré hity. Třinecký útočník Matěj Stránský, nejlepší střelec základní části (33 gólů) a nejproduktivnější Ocelář po čtvrtfinále (2+4), vlétnul do bitvy s Mladou Boleslaví po hlavě. Rozdal tři ostré hity, u mantinelu si podal i brouska Martina Ševce. Sám několik ran schytal, pár faulů na něj zůstalo nepotrestaných.

Bitva s Boleslaví byla ostrá a vyrovnaná, je znát, že to bude jiný boj než čtvrtfinále s Kometou?

„Čekali jsme, že to bude těžší. I po vzájemných zápasech v základní části (Boleslav čtyřikrát Oceláře porazila). Ale začali jsme dobře, měli jsme dobrý pohyb, hráli jsme do těla, zvládli jsme to i takticky, zodpovědně. A chytře.“

Patří k play off chytrosti i hra Tomáše Marcinka, který soupeřům okamžitě pil krev?

„Do play off tohle patří, většina týmů má minimálně jednoho takového hráče. My jsme za to rádi, Marci je skvělý hráč a přináší do naší hry řadu aspektů. Bude jen dobře, pokud takhle bude dál pokračovat s chladnou hlavou a vybojuje pro nás nějaké další přesilovky.“

Váš jmenovec z Mladé Boleslavi Jan Stránský po Marcinkově střetu s Davidem Bernadem řekl, že Marcinko je odvážný v brankovišti, ale zákeřný v osobních soubojích. Co na takový výrok říkáte?

„Nekomentoval by to, tohle je mezi nimi dvěma. Nechal bych to být.“

Třinec - Mladá Boleslav: Domácí Marcinko sundal ve středním pásmu Bernarda. Pomsty se ujal Jan Stránský

I to, že je Marcinko zákeřný hráč?

„Nemyslím si, že je zákeřný hráč.“

Byly k prvnímu duelu klasicky klíčem přesilovky? Boleslav je má také výborné, ale využili jste je pouze vy. Využili jste nedisciplinovanosti soupeře ve druhé části?

„Myslím, že v každém zápase jsou přesilovky velmi důležité. My je parádně odbránili a ze dvou nám to tam spadlo. Jen dobře.“

Dvakrát jste hráli v pěti proti třem, v takové situaci hrajete na pět útočníků. V čem jsou plusy a minusy takto složené speciální formace?

„Hrajeme to tak celou sezonu, jsme na to zvyklí, máme sehrané signály, které občas fungují, občas ne. Nevýhody tam nevidím. Jsme domluvení, že jeden z nás na modré to pohlídá dozadu, zatím jsme takto góla ještě nedostali. Klepu na dřevo.“

A v čem je síla takto složené formace?

„Je nebezpečná. Růža (Martin Růžička) a Havran (Petr Vrána) si umí parádně nahrát, Marci (Tomáš Marcinko) je silný na brankovišti, Erik (Hrňa) má strašnou ránu. Já taky občas něco trefím. Každý dá do hry něco, sedí nám to a můžeme v tom být nebezpeční.“

Co čekáte od druhého zápasu s Boleslaví?

„Bude to podobné, my se musíme pořád stejně soustředit na náš výkon. Vletí na nás, budou nám to chtít vrátit. My si odpočineme a půjdeme do toho zase s pokorou.“

Góly Domácí: 25:02. Martin Růžička, 28:32. M. Kovařčík Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – O. Kovařčík. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Ševc (C), Šidlík, Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

