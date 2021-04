Musil po prohře: Byli lepší, byli lepší… Musíme mít mnohem lepší effort!

Byl zklamaný. Ještě aby ne. Adam Musil patří k hráčům, kteří porážky strašně těžce koušou. Takže když Liberec schytal ve čtvrtém semifinále extraligového play off výprask od Sparty 0:5, nebylo mu moc do řeči. „Nejvíc mě porážka štve kvůli Kvakymu,“ zmínil klíčový útočník Bílých Tygrů gólmana Petra Kváču, jenž se protrápil v brankovišti až do konce. Kvůli větší autenticitě přinášíme rozhovor tak, jak probíhal.

Inkasovali jste těžký direkt. Jak zhodnotit výsledek 0:5?

„Nic, byli lepší dneska.“

Lze specifikovat, kdy se to začalo kazit, a vycítili jste, že to nebude váš den?

„Jak říkám, byli lepší. My se teďka soustředíme na neděli. Konec. Co bylo, to bylo.“

V čem přesně byli lepší?

„Tak dali nám pět gólů, asi byli lepší ve všem.“

Proč jste nebyli lepší vy?

„Protože byli lepší oni. Musíme být lepší.“

Jak moc zápas ovlivnily dva góly Sparty v deváté minutě?

„Proti takovým týmům nikdy nechcete prohrávat o dva góly. Prostě byli dnes lepší.“

Oproti středě vám nešly přesilovky. Hrála Sparta oslabení trochu jinak?

„To si nemyslím. Nebyli jsme tak připravení, musíme hrát s větší intenzitou a přepracovat je v přesilovce.“

Jak to teď překlopit v hlavě, aby byla v pohodě?

„Nepovedl se nám zápas, musíme to hodit za hlavu a soustředit se na neděli. Dobře si odpočinout, potrénovat a mít mnohem lepší effort (úsilí).“

Hodnotíte porážku v kabině i tak, že zkrátka nelze Spartu porážet pořád, čtyřikrát za sebou?

„Vyhráli Prezidentský pohár, kvalitu určitě mají. My to víme. A taky víme, že to nebude lehký. Musíme se připravit na neděli, to je náš cíl. Odvést pracovitý, týmový výkon. A odvézt si z Prahy vítězství.“

SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 0:5. Jasný výsledek pro hosty, série se vrací do hlavního města

Co se vám honilo hlavou, když vám tam soupeř sypal góly a víte, že musíte duel čestně dohrát?

„Spíš mě to mrzelo kvůli Kvakymu (Petru Kváčovi), který předvádí výborné výkony a my ho nechali takhle plavat. To mě nejvíc štve. On předvádí neskutečné výkony a my ho v tom nechali. Příští zápas musí být větší pracovitost, intenzita a vůle, kterou jsme neměli.“

Přesto pořád vedete 3:1 na zápasy, není nutné mít hlavy dole, ne?

„To asi ne. Ale my chceme vyhrát každý zápas. Prohra je prohra, musíme se ponaučit a říct si věci, ve kterých musíme být lepší v neděli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 08:26. Dvořáček, 08:58. Horák, 16:33. Košťálek, 43:33. Rousek, 54:55. Řepík Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Havlín, Kolmann, T. Hanousek, Kunst – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, Průžek. Hosté: Machovský (Salák) – Němeček, Košťálek, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák, O. Němec, Jurčina (A) – Rousek, Horák, Řepík (C) – Sobotka, Tomášek, Forman – Buchtele, Pech (A), Zikmund – Kudrna, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Šír, Kika – Lederer, Svoboda Stadion Návštěva Bez diváků diváků

Bílí Tygři Liberec

Vše o klubu ZDE