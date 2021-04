Dlapa se brání: Do obličeje jsem Kundrátka netrefil! Šlo to do ramena

Ani za jeden zákrok nebyl Ondřej Dlapa vyloučen. Tomáš Kundrátek se krátce po čtvrtém duelu, který Boleslav vyhrála 3:1, nechtěl k situaci příliš vyjadřovat. Jen uvedl, že se takového faulu musí vyvarovat a že byl následně seknut do obličeje. Z dostupných televizních záběrů nejde stoprocentně říct, kam sekera šla.

Jak zní vaše verze?

„Dívejte, zaprvé je to play off. Zadruhé, do gólmana najel schválně, mohl jet za bránu. Chtěl to střihnout za Růžovými zády, já se ho snažil odtlačit ještě víc od brány. Vletěl do gólmana a tohle se musí trestat. Gólmani se musí chránit. Ale chtěl bych říct, že do obličeje jsem ho určitě netrefil. Taky jsem na něj hned řval, když se chytal za obličej a já se k němu sklonil. Šlo to někam do ramena. Spíš to bylo, když to řeknu blbě, plácnutí, aby si uvědomil, že tohle se dělat nesmí.“

Z televizních záběrů to nicméně vypadá, že to šlo spíš do obličeje.

„Ne! Dostal jsem k tomu nějaká videa a díval se na ně. Když si to člověk pustí zpomaleně, tak je vidět, že to do obličeje nejde. On to chtěl asi taky uhrát na nějakej faul, proto se chytal za obličej. Jak se to nafouklo, že jsem mu dal ránu do obličeje… Kdyby to byla rána do obličeje, tak bude mít nějaké tržné zranění nebo něco podobného. Ale borec vstal, zjistil, že bude vyloučen jen on a odjel jako nic, jak kdyby se nic nestalo. Jasný, nesmí se to stávat. To si člověk pak uvědomí, ale je to v takovém afektu, kdy hráč má nějaké nervy ze zápasu, je to celkem vyhrocené, je to play off. Tyhle věci se stanou, i když by neměly.“

Myslíte, že Třinec pošle situaci k disciplinárce a můžete dostat trest?

„Je to možný. Taky je to taková taktika, že se tyhle věci posílají. Už poslali jednoho našeho hráče (Joonu Jääskeläinena) za simulování. Když pošlou, tak to pošlou. Ale znovu říkám: když si člověk pustí video, tak uvidí, že jsem ho do obličeje určitě netrefil a šlo to někam do oblasti ramen. Hokejkou do obličeje jsem se ho ani nedotkl. Určitě by nevstal jak nic.“

Pokud trest nedostanete, tak po vás hráči Třince v neděli asi půjdou. Myslíte si to taky?

„Je to play off, každý jde do každého. Každý dohrává souboj, takhle to je. V play off to jiné nebude, bude se to dohrávat. Je to o důrazu, o bojovnosti. Nějaký úmysl vyrazit mu zuby nebo tak v tom určitě nebyl. Kdyby to bylo na opačné straně, někdo od nás takhle zezadu najel do jejich gólmana, tak by to bylo podobný.“

V prvním zápase jste měl zase zákrok na Ondřeje Kovařčíka, po kterém má třinecký útočník otřes mozku. Vypadalo to jako podkopnutí, ale znovu to nebylo trestané. Jak jste viděl tuhle situaci?

„Řeknu to takhle: Kdo hraje hokej, tak ať si zkusí proti někomu vyrazit a zkusit ho podkopnout, když je na jedné brusli. On udělal kličku do středu, já stál na pravé noze, a jak jsme se srazili, tak mě to taky rozhodilo. Samozřejmě on taky něco váží. Jak jsem mu zvedl nohu, tak spadl. Pochybuju, že by nějakej hráč dokázal na jedné noze stát a druhou podkopnout, když do sebe hráči vletí.“

Takže šlo taky o nešťastný střet?

„Podle mě se to řeší zbytečně moc. Když se nad tím člověk trochu zamyslí, tak ani není možný, abych ho jednou nohou sejmul a druhou ve vzduchu nějak úmyslně podkopl. Souboj nás vynesl, já byl ještě v horší pozici, protože jsem jel pozadu a musel jsem proti němu trochu vyrazit, ale nešel jsem do obličeje, měl jsem ruce u těla. A jak spadl… Nevím, jestli to nečekal, jestli už odehrál puk. Já byl furt na kontakt, je to play off, tyhle věci se musí dohrávat. Už je to o 120 procentech.“

Třinec - Mladá Boleslav: Po Dlapově zákroku zamířil do kabin Ondřej Kovařčík

Série je od prvního zápasu docela ostrá, střídačky hlasitě oceňují každý hit. To je přesně ideální hra pro vás jako defenzivního důrazného obránce, který má tvrdit muziku. Je to tak?

„Jo, play off mám strašně rád. Jak říkáte, když dá někdo hit, tak to tým nakopne. Nabudí to. Z obou stran jde vidět, že si nedáváme nic zadarmo. Není to žádné kroužkování nebo něco takového. Tým to namotivuje, je vyburcovanější. Tohle může rozhodovat i zápasy. Nejsme baletky, abychom před sebou brzdili nebo se hladili po zadku.“

Čtvrtý duel mi zatím přišel ze všech nejklidnější. Souhlasíte?

„Asi jo. Nejhorší byl asi první zápas, ale to bylo po dlouhé pauze. Každý chtěl urvat pro sebe první bod. Co si budeme povídat, zápasů je hodně, v základní části šly rychle po sobě. Síly budou asi taky docházet. Každý nechce udělat chybu, nechce udělat zbytečnej faul. Celá série je o maličkostech, je vyrovnaná a bude to ještě boj.“

V prvním zápase jste jako celý tým měli pifku na Tomáše Marcinka, pak se situace okolo něj uklidnila. Soustředíte se na sebe?

(přemýšlí) „Marcinko… To je těžký soudit, každý spoluhráč nebo protihráč to vidí jinak. Jestli někdo padá, úmyslně nebo neúmyslně, těžko soudit. Je to práce, dostat se soupeři pod kůži, trošku ho vyprovokovat. Tak to v play off bývá, celé je to o tom.“

Série je extrémně vyrovnaná, rozhoduje každý detail, každá malá chyba. Co bude potřeba v nedělním pátém duelu?

„V základní části jsme byli všichni kousek od sebe, je to vyrovnané. Budou rozhodovat maličkosti nebo i trochu štěstí. Oba týmy hrají dobře, nedáme si nic zadarmo, je to bojovný, bruslařský. Přesně hokej, který by v play off měl být.“

OČIMA SOUPEŘE: TOMÁŠ KUNDRÁTEK Dostal jsem sekeru do tváře „Šel jsem do brány a stalo se, co se stalo. Dostal jsem sekeru do tváře, to se stalo. Je pak těžké udržet chladnou hlavu. Já se ale musím vyvarovat zbytečných faulů (Kundrátek byl vyloučený na dvě minuty za napadení po najetí do brankáře). To bylo z mé strany zbytečné. Dostal jsem ránu, ale měl jsem to zhodnotit líp, dostal jsem se do toho sám vlastní vinou. Při takhle nahozeném puku se nesmím nechat vyloučit, když je šest minut do konce. To se nemůže stát.“

