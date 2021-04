Z 0:3 na 4:3? Skoro nemožné. Hertl kolaps zažil, Hořava blízko zázraku

Sparta udělala první krok. V semifinále Generali ČP play off snížila stav série s Libercem na 1:3. Jestli chce oddálit konec sezony, v neděli muset bude pražské v O2 areně zvládnout další. Nemá kam uhnout. Musí doufat v zázrak. Doslova. Obrat z 0:3 na 4:3 na zápasy se v českém play off ještě nikomu v historii nepovedl. I ve světě jde o věc naprosto unikátní. Jak je na tom NHL a co zvládl slovenský fenomén Trenčín?

Už se mohli připravovat na finále, zdemolovat Spartu ale Liberec v nejkratší možné době nezvládl. Naopak. Sám dostal pořádně naloženo. Po čtvrtečním výprasku 0:5 se Bílí Tygři zítra přesunou do Prahy k zápasu číslo pět.

Sparta bude chtít udělat další krok k senzaci. Další krok ke splnění „mission impossible“. Ukrást pro sebe druhý vítězný dílek a přiblížit se magickému obratu v sérii. Jiná cesta už pro ni není.

„Osobně jsem zažil situaci, kdy jsme v play off vedli 3:0 na zápasy, a nakonec prohráli 3:4. Takže se to dá. Každý je v týmu nastavený tak, že se to dá udělat. Bude to ale samozřejmě hodně těžké. Každý jednotlivec v týmu se na to musí nastavit,“ říká elitní útočník Sparty Vladimír Sobotka. Připomněl tak sérii z roku 2010, kdy v semifinále Stanley Cupu drtil se svým Bostonem rivala z Philadelphie. Do velkého finále však šel soupeř.

V Česku se podobně kousek povedl pouze v roce 1998 Opavě, která senzačně otočila mizerně rozehranou baráž o extraligu se Znojmem. Ve vyřazovací části ale jinak ani ťuk. Nic. Vedeš 3:0? Jsi v klidu, postoupíš dál. Tahle rovnice zatím stále platí.

V NHL se poslední případ monstrózního obratu datuje na jaro 2014. Slavilo Los Angeles, hokejky pálili v San Jose. Byl u toho ve své premiérové sezoně v zámoří i útočník Tomáš Hertl.

„Už jsme se viděli v dalším kole. Jenže LA prokázalo, že na nás v té době umělo. Zapsali jsme se do historie, bohužel v tom špatném smyslu. Zklamání a naštvání v nás bylo dlouho,“ vzpomíná Hertl. „Pamatuju si, jak v kabině po utkání