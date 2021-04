Divák má smůlu, obě semifinále začnou stejně. Důvod? Zapadnutý mail

Doteď bylo pravidlem, že semifinálová utkání začínala na kanálech České televize a O2 TV, dvou vysílatelů tuzemské nejvyšší soutěže, s minimálně dvouhodinovým odstupem. Divák měl tedy možnost stihnout oba zápasy téměř v plné délce. V úterý mu to však nebude umožněno. Duely Mladé Boleslavi s Třincem a Liberce se Spartou se rozběhnou oba v tentýž moment.

„Důvod je prozaický, na mé straně došlo k chybě v komunikaci. Zapadl mi mail od jednoho vysílatele ohledně výměny času. Ve chvíli, kdy se chyba odhalila, už časy nešly vyměnit, každá televize měla daný program. O2 TV vysílá Ligu mistrů, Česká televize kvalifikaci žen na fotbalové mistrovství Evropy,“ popsal Petr Nitsche, vedoucí hokejového oddělení marketingové agentury BPA. Podle informací Sportu šlo o mail od O2 TV.

Nic s tím nemohlo dělat ani vedení extraligy. „My se řídíme tím, co nám přijde od BPA. Starty utkání si řídí vyloženě ona, BPA dohaduje časy utkání s vysílateli. Je to v její dikci. Nás dají v mailu do kopie, a my to pak upravíme v systému. Sami o ničem nevyjednáváme,“ řekl pak pro iSport.cz ředitel soutěže Josef Řezníček.

A přidal. „Začátky obou úterních zápasů máme v systému potvrzené už od pátku 9. dubna. Takhle nám to potvrdili.“ Sám není z časového překrytí zápasů nadšený. „Nevím, co k tomu vedlo, ale je to nešťastné. Věřím, že kdyby byla změna možná, tak by se ještě udála. Jak jsem ale řekl, nevidím do toho,“ doplnil.

Ze strany extraligového direktoriátu snaha o změnu není. Musely by chtít samy kluby. „Žádná vůle vedení extraligy v tomhle opravdu není. Je to záležitost marketingu a televizí, tohle všechno ovládá BPA. Pokud nejde o časy stanového přihláškou do soutěže, vůbec do toho nemluvíme,“ pokrčil rameny Řezníček.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:0. Oceláři se přiblížili finále, když Kacetl zlikvidoval jednadvacet střel

V řešení ani nebyla možnost, že by se play off od svého semifinále hrálo v různých dnech. Jedna série pondělí a úterý, další pak středa a čtvrtek. A tak dále. Hokej by byl tím pádem na obrazovkách každý den.

„Rozpis byl stanovený takhle, nikdo proti němu neprotestoval. Samy kluby chtěly, aby se hrálo takhle. Za nás nemá smysl jít proti vůli klubů, když to máme odsouhlasené. V jedné sezoně jsme kdysi zkoušeli hrát denně, ale co si pamatuju, byl s tím nějaký problém, takže jsme se nakonec vrátili k tomu současnému modelu,“ komentoval možnost Řezníček. „Od roku 2023 to možná bude všechno jinak. Uvidíme, jak se kluby dohodnou,“ naznačil možnou změnu. Po sezoně 2022/23 totiž končí smlouva soutěže s BPA.