Sparta vs. Liberec, hledali jsme klíč k finále: disciplína, hlava i faktor X

Srovnání Sparty a Liberce před sedmým zápasem play off • FOTO: koláž iSport.cz Dnes se rozhodne! Stane se Sparta prvním extraligovým týmem, který otočí v play off sérii z 0:3 na 4:3, nebo se Liberec zmátoří a urve vstupenku do finále pro sebe? Třaskavý sedmý zápas je tady. Deník Sport ohodnotil dosavadní výkony všech složek obou týmů. Jaké jsou přednosti Pražanů a co zbraně Bílých Tygrů? Přesilovky hrají pro hosty, psychika pro Spartu.

BRANKÁŘ Sparta - 8 Také do sedmého zápasu v brance Sparty s pravděpodobností atakující jistotu nastoupí Matěj Machovský. Brankovišti začal vládnout od třetího semifinále, parťáka Alexandra Saláka už zpátky nepustil. Stal se strážcem kasy. Střelcům Liberce se hned začalo výrazně obtížněji prosazovat. „Chytá výborně. Co přišel do série, drží nás,“ libuje si trenér Miloslav Hořava. Otázkou je, jak zvládne tlak sedmého zápasu psychicky. Takhle důležitý mač ještě v kariéře nechytal. To však platí také o Petru Kváčovi. Liberec - 8 Od půlky prvního čtvrtfinálového zápasu s Mountfieldem zatáhl závěs a stal se prakticky neprůstřelným. Petr Kváča v následujících pěti utkáních pustil pouhopouhé tři střely, pět puků v šesti partiích. Díky tomu Liberec trhnul sedm výher v řadě. Od rudého direktu 0:5 v duelu č. 4 přestal Kváča být fenomenální, v bráně byl už „jen“ výborný či velmi dobrý. Jenže černokněžník Machovský na druhé straně začal extrémně zářit a Kváča se výkonnostně dostal lehce pod něj. A i to přináší natahování série. Liberec - Sparta: Machovský senzačně vychytal Bulířovu koncovku do odkryté branky!

OBRANA Sparta - 8 Nejnadupanější složka týmu Sparty. Klíčovou čtyřkou jsou pro trenéry Hořavu a Jandače David Němeček (kvůli trestu nebude hrát), Jan Košťálek, Adam Polášek a Tomáš Dvořák. Kombinace důrazu, tvrdé hry na hraně a šikovnosti v podpoře útoku. Jen z tribuny sledovali poslední zápasy Tomáš Pavelka, Jan Piskáček nebo Petr Kalina. V prvních utkáních série defenziva nepracovala dobře, postupně jde ale nahoru. Hlavně v čištění prostoru kolem Machovského je znát velký progres. Liberec - 7 Chybí fachman Šmíd. Tečka. Být defenzivní maják Ladislav Šmíd ve hře, nikoli po operaci a v Kanadě u dětí, Tygři by měli lépe zorganizovanou obranu i užitečnější klima v kabině. V těchto zásadních chvílích by dokázal na méně zkušené hráče správně zapůsobit. Místo něj převzal roli „půlhodinového“ hráče Ronald Knot. Velmi dobrá náhrada, ovšem pořád to není kategorie LŠ. Až za pár let. Tygři potřebují ještě větší ostrost, útočníky Sparty to u brankoviště musí víc bolet. Liberec - Sparta: Další využitá přesilovka Tygrů. Ranou od modré srovnal Knot, 2:2

ÚTOK Sparta - 9 Co v základní části fungovalo, to proti Bílým Tygrům hlasitě skřípalo. Řeč je o elitním útoku Sparty, její největší pýše. Vypadl z ní Vladimír Sobotka, který proti Liberci zůstává zatím hodně za očekáváním. Na účtu má jen dva body za dvě druhé asistence. První lajnu pozvedl dravec Lukáš Rousek. Spolu s Michalem Řepíkem a Romanem Horákem se starají o většinu branek svého týmu. Prostý pohled na sestavy dává v ofenzivě o schod výš Spartu, byť ne všechny formace hrají podle očekávání. Liberec - 9 Hrdost týmu, což tedy platí i pro Spartu. Na rozdíl od pražského týmu však liberecká ofenziva využívá téměř maxima svého potenciálu, hvězdná holešovická je v tomto směru stále za očekáváním, dokonce mohla být už pohřbená. Tygři jen potřebují, aby se střelecká pohoda vrátila Michalu Bulířovi, střelci schopném překvapit neidentifikovatelnou ranou. Poslední dobou se ve finální fázi trápí i univerzální voják Adam Musil, který vydloubá každý puk, žádný pro něj není ztracený. Holíkovy geny se nezapřou. Do sedmého boje dobré vlohy. Liberec - Sparta: Rousek na modré obral Rosandiče a překonal Kváču, 0:4

SPECIÁLNÍ FORMACE Sparta - 6 Nejlepší přesilovková úderka dlouhodobé soutěže zatím proti Tygrům zůstává za očekáváním. Z části je to také dáno skvělou disciplínou soupeře. Například v šestém utkání série měla Sparta jedinou početní výhodu. Liberec jí doteď nabídl celkem 18 přesilovek, Pražané z nich vytřískali jen trojí rozsvícení černého světla. Úspěšnost šest procent? To je žalostně málo. V oslabeních to pak rovněž drhne. S bráněním tygřího komanda v početní převaze má Sparta problém. Právě disciplína dnes dost možná rozhodne. Liberec - 8 V celkové bilanci v play off je Liberec výš než její oponent, v přesilovkách i v oslabení. Tygři využili jedenáct početních převah v deseti utkáních, v oslabení inkasovali zatím jen pětkrát. Na druhou stranu, sparťané se postupně naučili číst liberecké počínání na ledě, byť pořád je velkým faktorem improvizace zkušených útočících hráčů. V oslabení je zase velkou zbraní obvykle vysoká úspěšnost kapitána Petra Jelínka při vhazování. Je to klišé, ale kdo dnes lépe zvládne přesilovky, otevře si cestu do finálového ráje. Liberec - Sparta: Přesilovkové trápení Tygrů zlomil střelou do odkryté branky Gríger, 1:2

TRENÉŘI Sparta - 8 V extralize nenajdete zvučnější trenérské duo. Jeden bývalý hráč, který prošel NHL i národním týmem. Druhý pak reprezentaci trénoval a dostal se také do KHL. Miloslav Hořava a Josef Jandač. Jeden má na povel obránce, druhý útočníky. Hořava jako trenér už dokázal český titul vyhrát. Také jako jediný v minulosti dovedl svůj tým ke srovnání série play off z 0:3 na 3:3. Se Znojmem pak ale před čtrnácti lety v sedmém duelu neuspěl. Teď to touží napravit. Liberec - 7 Marná sláva, tady je Patrik Augusta v jisté nevýhodě. V roli hlavního stratéga je v extraligovém play off nováčkem, nicméně cenné zkušenosti pobral během finálového ročníku 2018/19 vedle Filipa Pešána, kde Severočeši padli ve finále s Třincem. Syn trenéra dvojnásobných světových šampionů má proti sobě těžkou váhu, sám prokazuje spíše konzervativnější přístup, což bylo k vidění v nedělním utkání. V úterý reagoval dobře, když šikovně promíchal útoky. Přineslo to dotažení z 0:2 na 2:2.

PSYCHIKA Sparta - 9 V této neměřitelné entitě mají nyní navrch Pražané. Byť to sveřepě odmítají a hlásí, že do sedmého zápasu se všechny věci minulé mažou, v hlavě Libereckých je jistě uloženo, že promrhali tři postupové mečboly. Načatého soupeře mohli a měli už dávno dorazit. Byli k tomu blízko. Pět minut chybělo v pátém utkání, dvakrát nezvládli nervák v prodloužení. Sparta je naopak nahoře. Dokázala se vyhrabat zpod hlíny, týden po Velikonocích vstala z mrtvých. Soupeře bude chtít dodělat. Liberec - 7 Z dálky to může vypadat, že liberecká družina je po úterku sesypaná a kdo ví, zda vůbec dorazí ke čtvrtečnímu rozsudku do metropole. Skutečnost je o poznání jiná. Tahle smečka není tvořená někým, kdo má pro strach uděláno. Při reálném pohledu na věc je pravdou, že Tygři vzdorují soupeři možná důkladněji, než se očekávalo. Sparta je pořád poměrně nečitelná, nikdy u ní nevíte. Selže, když nemá, nadchne, když to nečekáte. Výhoda domácího prostředí? Žádná taková bez diváků není k dispozici. Liberec - Sparta: Košťálek v prodloužení propálil Kváču! Pražané srovnali stav série, 2:3

FAKTOR X Sparta: Ztracené zápasy V sezoně už dostali sparťané několik facek. Třikrát v ročníku ztratili vyhraný zápas, kdy vedli o tři či více branek, ale pak nepochopitelně zkolabovali. Krizi se však vyhnuli. První přišla až v semifinále s Libercem. Dva zápasy tristní, třetí smolně ztracený. Dostali vyhubováno, teď z toho můžou těžit. Ne nadarmo se říká, že ze všeho špatného si lze odnést něco dobré. Sparta ukázala, že to dovede. Prohry v sezoně ji teď můžou dovést k velkému triumfu. Liberec: Venku líp než doma Ačkoli libereckou arénou tradičně zní hřmotný hlas jednoho z anonymních fanoušků (partnerů) klubu, který se snaží dostat pod kůži hostům, ovoce to úplně nenese. Ze svých tří bodů Liberec uhrál dva v Praze, v dalším plichtil po 60 minutách. V základní hrací době tedy v O2 areně vládne, nemá se čeho bát. Ani sebe. Tíha očekávání leží na bedrech druhého týmu, sedmé zápasy jsou jiné, a že historie nezná obraceče z 0:3 na 4:3, má také svůj důvod. Zkrátka to nejde. SESTŘIH: Liberec - Sparta Praha 3:2p. Tygři jsou po skvělém obratu krok od finále