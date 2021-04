Sparta historii nenapsala a prokletí trvá. Řepík: Bronz? Nic neznamená

Liberecký fantom Petr Kváča slaví s parťáky postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Naštvání. A obrovské zklamání. Sparta srovnala v semifinále Generali Česká play off sérii na 3:3, poslední krok ale nezvládla. „Bohužel nehrajeme fotbal. Základní část jsme zvládli, play off ne. Ten smutek je veliký,“ klopil zrak k zemi kapitán Michal Řepík, zatímco z vedlejší kabiny hostů se ozývalo hlasité juchání. Liberec navázal na poslední finále z roku 2019, v souboji o zlato a Masarykův pohár vyzve Třinec.

Game 7. Rozhodující zápas. Pro tyhle momenty hráči hokej hrají. Férovka o postup. Jedna strana slaví, druhá je na dně. Ve čtvrtek byla smutným týmem Sparta.

Už před utkáním se ve vzduchu O2 areny vznášelo cosi speciálního. Nervozita, očekávání. Obří natěšení. Domácí náhradní brankář Alexander Salák během rozbruslení rozdával hity svým spoluhráčům, ramenem do nich u mantinelu vrážel. Jako by je chtěl připravit na to, co přijde v zápase. Brutální tvrdost. O kapku větší, než kdykoli předtím v sezoně. Hra na hraně.

Žilo to i na tribuně. Nehrající sparťané na ní seděli pospolu. Při každé šanci to s nimi šilo. V bundě a čepici mezi nimi dřepěl taky David Němeček, základní stavební kámen defenzivy Pražanů. Z dresu ho vysvlékl verdikt šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka, který ho potrestal jednozápasovým trestem za nedovolený bodyček v utkání číslo šest.

Na ledě to ale dlouho vypadalo, jako by sparťané zapomněli povolit ruční brzdu. „Zklamání je velké. Bohužel jsme si to prohráli v prvních dvou zápasech a v první polovině tohohle posledního. Více než minut jsme hráli stejně špatně. Liberec má dobrý tým, zkušené hráče, kteří už tohle zažili za poslední roky mockrát, prostě to na ně nestačilo,“ povídal po zápase kapitán a lídr Pražanů Michal Řepík .

Ve 33. minutě prohrávala Sparta 0:2. Pak konečně přeřadila z dvojky na vyšší rychlost. Právě Řepík snížil ve 41. minutě na rozdíl jediné branky. Víc však domácí nestihli. K výraznějšímu tlaku je Liberec ani v závěru nepustil. Postup si zkušeně pohlídal.

„Byla to vynikající série. Rozhodovaly maličkosti, třikrát se šlo do prodloužení. Jedinou kaňkou je, že to nemohli vidět v arénách. V kariéře každého hokejisty je sedmý zápas něco, co si bude pamatovat do konce života. Kluci si to chtěli pamatovat pozitivně. Podali jsme koncentrovaný výkon, skvěle jsme hráli defenzivně, podržel nás gólman. Hráči za tím šli, obrovský respekt do kabiny,“ hodnotil sérii šťastný kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Sparta ještě nikdy v historii samostatné české extraligy nevyhrála rozhodující sedmý zápas. Kletba trvá dál. Nezvládla to ani na pátý pokus. Na krk dostali bronzové medaile. Pro trenéra Josefa Jandače je už čtvrtá do sbírky. „Ani jsem nevěděl, že se nějaké bronzové medaile dávají. Pro mě popravdě nic moc neznamená,“ pravil Řepík s tím, že ve finále bude fandit Liberci, kde v minulosti sám úspěšně působil.

Zatímco sparťané přebírali bronz, liberečtí hráči stáli na ledě a tleskali jim, hokejkami sportovně klepali o led. Tvrdá série, leč férová. Útrobami O2 areny se pak dlouho linul řev a hlasitá hudba z hostující kabiny.

„Sami jsme si to posrali. Museli jsme se snažit udělat z toho zázrak, nestalo se. Série to ale byla super, sedmý zápas… tohle od play off chceme. Z našeho pohledu ale měl být průběh úplně jiný,“ prohrabával si plnovous smutný obránce Sparty Adam Polášek . Šampion základní části tak v play off končí.

