Zelenka o Spartě: Jedna lajna čtyřikrát nevyhraje. Machy skočil do Pendolina

Překvapil vás taky opatrný začátek sedmého utkání?

„Čekal jsem, že na ně vlítnou, rozvěsí je tam. A ono nic. Nevím, na co čekali. Co se bude dít, co provede Liberec? My jsme vyhazovali, oni vyhazovali. Čekalo se, kdo udělá chybu, bylo to o prvním gólu. Až ten hru trošku rozhýbal. Liberec pak dobře bránil, stáli v boxu, pohybovali se dopředu, dozadu, zašlapovali u mantinelu. Ale kdyby Roman Horák po úvodní brance ze šance trefil líp, taky by to bylo jinačí. Sparťané to však celé neprohráli tímhle zápasem, nýbrž už na začátku série a taky v třetím v Liberci, kde 2:0 vedli, přesto padli 2:3. To byl jeden ze zlomů, mohlo to být taky jiné. Velká škoda, že to nedotáhli.“

Čím si vysvětlujete, že měli v sérii tak vlažný rozjezd?

„To si právě vysvětlit nedovedu. Nevím, jak byla nastavená taktika, člověk není kabině, netuší, co se dole děje. Možná po vítězství 4:0 v první sérii mysleli, že to půjde snáz. A brutálně narazili. Ve druhém zápase neuznaný gól na 1:1, tam se to taky mohlo lámat. Ale to je prostě hokej. Mužstvu patří velký dík, že to nesložilo. Dali se do kupy, ukázali výborný charakter. Opravdu velká škoda, že to nedotáhli, sérii z 0:3 neotočili a nezlomili historický rekord.“

Nestála hra až příliš na Řepíkovi s Horákem?

„Určitě. Jejich lajna táhla skoro všechno, z druhého a třetího útoku se nikdo nepřidal. Na jednu pětku se čtyři zápasy za sebou vyhrát nedají, pokud ostatní nepomůžou. Elitní formaci ještě podpořilo zařazení Rouska, předtím to moc nešlo. Rousíno taky vylétl nahoru, začal hrát dobře. Ale zatímco to stálo na první lajně, další ji moc nepodpořily. Musí hrát víc hráčů, a ne jenom pět.“

Na podnět Liberce potrestala disciplinárka obránce Davida Němečka. Jak se v sedmém zápase projevila na Spartě jeho neúčast?

„Myslím, že to byla velká ztráta. Jeden zápas? A sedmý? Spartu to zasáhlo. Němeček hrál do té doby výborně, patřil k nejlepším bekům. Zákrok, jakého se dopustil, by se měl přejít. Nebyl v tom žádný úmysl, Grígerovi utekl puk, jak se pro něj natahoval a sklonil se, Ňéma ho prostě dohrál. Pokud v tom není záludnost, a tu jsem tam neviděl, mělo by se to pouštět. Myslím, že Viktor (šéf disciplinárky Ujčík) v tomhle pochybil. Spíš než zákeřný faul od Němečka to byla chyba Grígera.“

To nebyla jediná věc, která se řešila mimo led. Ale každý se snaží jít vítězství naproti všemi prostředky, nemyslíte?

„Pravidla se změnila, ale tohle se dřív nepískalo. Tady to rozhodčí v zápase taky netrestali. A myslím, že když je play off, tím spíš se to už mělo nechat být. Jinak musím říct, že rozhodčí celkově vzato pískali v téhle sérii exkluzivně.“

Sparta v jiných letech doplácela na nevyrovnanost gólmanů. Machovský ji během návratu v sérii podržel…

„Machy prokazoval výborné výkony už během sezonu. Pak nějakou dobu nechytal a naskočil do rozjetého Pendolina a vedl si parádně. Měl velkou zásluhu na tom, že Sparta vůbec vybojovala šanci hrát sedmý zápas.“

Souhlasíte, že kdyby při domácích nepanovala uměle navozená atmosféra a do hlediště směli diváci, bylo by domácí prostředí větší výhodou?

„Určitě. Před plným hledištěm, sedmnácti tisíci lidí by to bylo jiné. Atmosféra určitě. Jestli by díky tomu Sparta taky vyhrála, nedokážu říct. Oba týmy by se ještě víc vybičovaly. Ale vítězství to nikomu ještě nezaručí. No, musím to skousnout. Je smutné se na to koukat, ale Liberec si postup zasloužil. A jak se říká, titul nemůže vyhrát každý. Spartě to jen trvá už nějak dlouho. Musí tam asi něco změnit, ale nedá se nic dělat. Mužstvu patří velký dík, jaký předvedlo návrat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:46. Řepík Hosté: 07:41. Vitásek, 32:43. Najman Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Piskáček, O. Němec, Jurčina (A) – Rousek, Horák, Řepík (C) – Tomášek, Sobotka, Forman – Buchtele, Pech (A), Dvořáček – Kudrna, Sukeľ, Zikmund. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner (A), Gríger, Lenc – J. Vlach, A. Musil, Bulíř – Najman, P. Jelínek (C), D. Špaček – Rychlovský, Šír, A. Dlouhý. Rozhodčí Šír, Hradil – Špůr, Ondráček. Stadion O2 arena, Praha 9 – Libeň

