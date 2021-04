Cienciala: Výzvy a obrazovky ničí hokej. Nemáme se za co stydět

I přes obrazovku, přes kterou byl rozhovor veden, z něj bylo cítit zklamání. Obrovské. David Cienciala měl velkou motivaci přejít přes Třinec, kde vyrostl, do finále. Mladé Boleslavi chyběl k postupu jen malý krok. Sedmý zápas semifinále Generali Česká play off na ledě Ocelářů ale nezvládla, padla 0:3. „Se*e mě to, ale myslím si, že se nemáme za co stydět,“ vyprávěl hrdě. Pochválil i skvělou partu, která provázela nejlepší sezonu Bruslařů v historii. A jak viděl sporné momenty v rozhodujícím duelu?

Jak hodnotíte sedmý duel série?

„Zápas jsme odehráli parádně. Byly tam nějaké dvě tyčky i další šance, nepoodráželo se nám to. Je to strašná škoda, protože jsme odehráli parádní zápas a parádní sérii.“

Je to velké zklamání?

„Zklamání to je, bohužel. Jak jsem říkal, tohle je prostě hokej. Tak to chodí. Jeden tým musí být vždycky zklamanej. Že jsme to my, je škoda. Zápas jsme odehráli dobře, dali jsme nějaké tyčky, jeden gól nebyl uznanej, takže nestál hokejový bůh při nás. I štěstíčko nás opustilo, ale už s tím nic neuděláme. Je to tak je, jak to je.“

Třinec - Mladá Boleslav: Ocelářům vyšla challenge! Hostující gól byl odvolán kvůli nedovolenému počínání Stránského

Přišlo mi, že vás neuznaný gól ani nijak nerozhodil. Pořád jste pokračovali v aktivní hře, kterou jste rozjeli od 1. minuty.

„Co nám zbývalo jiného? Neuznaný gól, ale nic s tím neuděláte, hrajete furt stejně. Snažili jsme se hrát hru, co umíme. Bohužel to nevyšlo.“

Trenér Patera dával za vinu i jiné vlivy. Jak jste viděl sporné situace, ať už neuznaný gól Marise Bičevskise nebo faul na stejného hráče při úniku v oslabení tří proti pěti, po kterém Martin Růžička vstřelil vítězný gól?

„Nevím, jaké tam jsou pravidla. Myslím si, že tyhle trenérské výzvy a obrazovky ničí hokej. Potom se na to čeká 15 minut. Zdá se mi, že rozhodčí ani pomalu neví. Je to marné. Asi tam něco bylo špatně, já se v tom nevyznám, jak to má být, jak to v brankovišti je, nebo není. A Bic jel sám na branku v 3 na 5 a myslím, že dostal sekeru. Bohužel to nepískli, teď už s tím nic neuděláme, takže bych se k tomu ani nechtěl nějak víc vyjadřovat.“

Třinec - Mladá Boleslav: Patera po přesilovkovém gólu Růžičky neudržel nervy a byl vykázán ze střídačky, 1:0

Celá série byla extrémně vyrovnaná. Co rozhodlo?

„Bylo to vyrovnané. My věděli, že Třinec má navrch ve zkušenostech a ve všem, ale myslím, že jsme byli rovnocenným soupeřem. Bohužel to nedopadlo. Je to velká škoda, protože se tady v Boleslavi sešla fakt skvělá parta. Na celou šatnu jsem neskutečně hrdý, jak jsme to odehráli, jak jsme celý rok drželi při sobě. Klobouk dolů!“

Mrzí vás, že jste kvůli prohře Sparty přišli i o medaili?

„Myslím, že je jedno, jestli jste třetí nebo čtvrtí. Počítá se jen první místo a nic jiného. Vždycky se mluví jen o vítězích, nemluví se o druhých nebo třetích. Nejdůležitější medaile je zlatá a ta bohužel letos nedopadne.“

Stihli jste si už něco říct s trenéry a spoluhráči v kabině?

„Ještě pořádně ne. Chviličku to v nás bude ještě bublat. Jen jsme si poděkovali za sezonu. Myslím, že se nemáme za co stydět, ale prostě mě to sere no…“

Jak jste osobně prožíval celou sérii proti Třinci?

„Samozřejmě, že jsem to vnímal speciálně. Kór když jsem tady v Třinci strávil nějakou řádku let. Chtěl jsem vyhrát, za každou cenu. Sedmý zápas už je vabank, věděli jsme, že to rozhodne jedna chybička nebo jeden nepovedený moment. Bohužel. Tak to je, někdo musí vyhrát a někdo prohrát. Škoda, že jsme to byli my, protože jsme hráli dobře.“

Stačil jste se už pobavit s bratry Kovařčíky, vašimi bývalými parťáky z útoku?

„Nestačil, teď ještě ani není správný čas. Trošku to ve mně ještě bublá. Určitě se pobavíme po sezoně, dáme si s klukama zase pivo.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 47:00. Martin Růžička, 59:22. Marcinko, 59:37. Hrehorčák Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Šidlík – Kotala, Cienciala, Šťastný – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Jääskeläinen, A. Zbořil (A), Claireaux – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hodek, Hejduk – Lhotský, J. Svoboda Stadion WERK ARENA, Třinec

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:0. O postupu Ocelářů do finále rozhodla až třetí třetina