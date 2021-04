Patera po vyřazení: Mělo se to rozhodnout normálně. Tohle je hnus…

Byl pořádně naštvaný. Rozčílený do běla. Boleslavský trenér Pavel Patera dostal během třetí třetiny dokonce trest do konce utkání za to, že sáhl na rozhodčího Oldřicha Hejduka při vzájemné komunikaci. „Měli jsme prohrát normálně a byl by klid, ale tohle je hnus,“ rozčiloval se i na tiskové konferenci. Mladou Boleslav dělil od historického postupu do finále jen krok, poslední chod ale Bruslaři nedokázali překonat.

Jak hodnotíte sedmý duel?

„První třetina byla z naší strany velmi dobrá, dali jsme i gól. Regulérní bohužel, měli jsme vést 1:0. Ve druhé třetině byl Třinec o něco lepší, ale stav byl po dvou třetinách 0:0. Ve třetí třetině se dělo, co se dělo. Třinec dal první gól, který samozřejmě rozhodl utkání. Třinci může jenom pogratulovat k postupu do finále.“

Jak hodnotíte celou sérii?

„Série byla celá nádherná. Je škoda, že to pak rozhodne někdo jiný než hráči. Třinec hrál výborně, my hráli výborně. Parádní série a gratuluju Třinci k postupu.“

Když se zeptám na konkrétní situace. Jak jste viděl situaci u neuznaného gólu Marise Bičevskise?

„Když byl regulérní gól, co jsme dostali doma v šestém zápase, tak proč by nebyl regulérní tenhle. Bylo tam víc věcí, oni to kompenzují, hrůza. Škoda, že takovou sérii zkazí.“

Před gólem Martina Růžičky na 1:0 zase došlo k faulu na Marise Bičevskise při úniku. Po tomto momentu jste se na střídačce hodně rozčiloval, nakonec jste dostal trest do konce utkání.

„Už jsem toho řekl dost, to už stačí…“

Trest do konce zápasu jste jako trenér dostal asi poprvé…

(usměje se) „Tam je prostě arogance. Člověk se na něco zeptá, on se baví úplně o něčem jiném. Jakou pak mají mít autoritu, ty vole, když nedokážou vysvětlit, na co se ptáte. To je hrozný. Trest do konce jsem ještě samozřejmě nedostal. Nejdřív ukáže dvě minuty, pak najednou… Nevím, nerozumím tomu.“

Když shrneme celou sezonu, tak na tým můžete být hrdí. Je to tak?

„Tým šlapal od začátku až do poslední minuty. Je škoda, že to skončilo takovou černou kaňkou, protože to jsme si nezasloužili takhle skončit, jak to dopadlo. Měli jsme prohrát normálně a byl by klid, ale tohle je hnus.“

Stihli jste si už něco říct v šatně s hráči?

„S hráči i s vedením. Všichni to vidíme stejně, aby to zase nebylo, že to takhle vidím jen já. Mluvím tady za všechny, takhle jsme se dohodli. A já byl ten šťastnej, který byl vybrán to takhle všechno říct.“ (směje se)

