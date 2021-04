Pikantní bitva bratrů Musilových ve finále. Děda Holík by byl hrdý

V reprezentaci už se David a Adam Musilovi potkali. Hokejoví bratři, vnuci Jaroslava Holíka, se teď proti sobě postaví ve finále Generali ČP Tipsport play off extraligy. Obránce David (28) na straně třineckých Ocelářů, útočník Adam (24) v barvách Bílých Tygrů Liberec. „Co by nám děda řekl před finále? Ať si to užijeme. Ať makáme. A dáme do toho všechno,“ usmívá se starší ze sourozenců. Včera to bylo šest let, co legendární bouřlivák opustil svět. Na vnuky by byl hrdý.