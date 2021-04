Po šesti týdnech pod dekou skok do finále. Od toho tu jsem, říká Pavelka

V brance nestál od 2. března. V utkání 50. kola byl u prohry v Karlových Varech. Od té doby se hřál Jaroslav Pavelka na liberecké střídačce pod dekou. Všech dosavadních dvanáct utkání play off startoval v brance Bílých Tygrů Petr Kváča. V neděli však po třech kusech už v patnácté minutě vyklízel brankoviště. „Když to přijde, musíte tam jít. Od toho jsem tady,“ říkal po zápase Pavelka. Během zbytku utkání pak taky inkasoval tři góly, porážce 2:6 v prvním finále Generali play off na ledě Třince nezabránil.

Jak se vám kouše úvodní finálový debakl?

„Bohužel, někdy se to stane. Rozhodla první třetina a tři góly Třince, sami jsme přitom neměli špatný start. To jsem sledoval ještě ze střídačky, po třetím gólu na mě trenér mávnul, ať se připravím, že jdu do brány. Ve druhé třetině jsme zase hráli docela dost v útočném pásmu, ale z protiútoků Třinec pokaždé udeřil. Odskočili, pak už to bylo těžké.“

Bylo to hodně o prvním gólu? Když ho dají Oceláři, zatáhnou se a je těžké je dobývat?

„Je to tak, věděli jsme o tom. Oni mají skvělé mužstvo, když vedou, hrají hodně zataženě a špatně se k nim dostává. Na druhý zápas se musíme líp připravit, musíme do toho jít s čistou hlavou.“

Jak bylo pro vás těžké naskočit do utkání? Více než šest týdnů jste v brance nestál.

„Je fakt, že ta doba byla dlouhá. Tak to ale někdy je, jako brankář musíte být vždycky připravený. Když to přijde, musím tam jít. Od toho jsem tady. Teď nám to tam oběma s Kvakym (Petrem Kváčou) bohužel napadalo. V pondělí to musí být lepší.“

Liší se gólmanova příprava v době, kdy nechytá a je jasnou dvojkou?

„Snažím se připravovat pokaždé stejně, jako bych chytal. Nekoukám na to, jestli budu od první minuty v bráně. Ranní rozbruslení, rozcvičku, všechno dělám pořádně. Přesně kvůli těmhle případům. Kvaky chytá jinak výborně, dlouho jsem tam nebyl. Tak to prostě je.“

19 Tolik zásahů měl v utkání Jaroslav Pavelka, na tři střely Ocelářů nedosáhl.

Vy i Třinec máte výborné obrany. Tentokrát už za dvě třetiny napadalo osm gólů. Je to velký úlet, nebo se může v tomhle duchu pokračovat i dál?

„Těžko hádat takhle dopředu. Jak říkáte, oba týmy jsou dozadu výborné, totéž ale dopředu. Teď to byla přestřelka, příště to klidně může skončit 0:1.“

Co musíte udělat jinak, aby byl výsledek opačný ve váš prospěch?

„Musíme se hlavně dobře vyspat, najíst. Přijít na zimák s čistou hlavou. Začít zápas úplně jinak, nenechat je odskočit. Musíme se odpíchnout od třetí třetiny. Hráli jsme v ní sice hodně oslabení, ale dařila se nám, od toho se třeba můžeme odpíchnout.“

Vyloučených jste měli opravdu dost. Budete se i na tohle soustředit v pondělní bitvě?

„Ono je to složité. Když hrajete takový zápas, prohráváte… To se pak snažíte soupeře rozhodit, víc dohrávat, abyste jim vzal síly do dalších duelů. Série nekončí. Věřím, že bude ještě dlouhá a kvalitní.“

V hale bylo přítomno 300 fanoušků, vnímal jste je během zápasu?

„Rozhodně, byli slyšet. Když hrajete finále, samozřejmě byste si přáli narvanou vyprodanou halu. Ta situace je ale bohužel taková. Určitě jsme ale rádi, že aspoň ty tři stovky můžou přijít a podpořit svůj tým. Snad lidi pomalu začnou chodit a uvolní se to.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:50. Freibergs, 09:12. Kundrátek, 14:09. Hrňa, 25:28. Špaček, 29:44. M. Stránský, 35:43. M. Doudera Hosté: 20:35. Birner, 28:20. A. Musil Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Kváča (15. J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner (A) – Bulíř, A. Musil, J. Vlach – D. Špaček, P. Jelínek (C), Najman – A. Dlouhý, Šír, Rychlovský. Rozhodčí Šír, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 300 diváků

