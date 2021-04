Doudera k modřinám přidal i body: Musilova pěst? Podle kluků prasárna

Nikdo nezablokoval v play off víc střel než třinecký obránce Milan Doudera. Ve dvanácti vyřazovacích duelech Generali ČP Tipsport extraligy nasbíral už 25 úspěšných bloků. V prvním finále proti Liberci (6:2) k hromadě modřin přidal i své první body v play off (1+1). V obětavé dřině hodlá s parťáky pokračovat i ve druhém finále (17).

„Víme, že tam byly nějaké mouchy, Liberec měl pár vyložených šancí, které neproměnil, byly tam tyčky, Káca (Ndřej Kacetl) předvedl skvělé zákroky,“ upozorňuje osmadvacetiletý zadák, který v dresu Ocelářů hraje čtvrté finále. „Musíme si dát pozor, víme, že to nebylo úplně bezchybné. Budeme do toho zase bušit od začátku.“

V předchozích letech jste měl po finálových bitvách pokaždé shodnou bilanci 17 zápasů/ 8 bodů (1+7). Tentokrát jste byl před finále na nule, můžeme od vás čekat bodovou explozi?

(usměje se) „No, tak na těch osm bodů už se asi nedostanu, to by musel být zázrak. Ale já si z toho hlavu nedělám. Samozřejmě v podvědomí člověk má, že tam byly dvě nuly, ale na druhé straně týmu se daří a já se mu snažím pomoci jinak, než body. S Martinem Gernátem jsme třeba v předchozích sériích měli super oslabení, takže jsme týmu pomohli takto. Každý v mužstvu má roli, a když se bodově neprosadí jeden, vezme to za něj druhý, což je super. Rozhodnout zápasy u nás může kdokoli – třináctý útočník, sedmý bek, čtvrtá lajna – kvalita tady je. A třeba se štěstí přikloní i na mou stranu a také do osudu ještě trochu promluvím.“

Do prvního finále jste promluvil, jaký to byl proti Liberci zápas?

„Hraje trochu jiný styl než Mladá Boleslav. Bylo to více hokejové, nebylo to tak urputné. Na začátku nám napadaly tři branky, což pro nás bylo skvělé. Tohle určilo ráz utkání.“

Spadl z vás tlak po těžce vybojovaném postupu přes Mladou Boleslav?

„Je to finále, to je sen každého hokejisty. Spousta hráčů se toho nikdy nedočkala, my hrajeme finále potřetí v řadě. Jsme moc rádi, že jsme přes Boleslav postoupili. Postup do finále byl náš cíl. Jsme rádi, že jsme zvládli první krok. Budeme dělat vše pro to, aby i další zápasy byly v náš prospěch.“

Ofenzivně se dařilo obráncům (Freibergs 1+2, Doudera 1+1, Kundrátek 1+0), byl to klíčový přínos?

„Celou sezonu hrajeme v pěti dopředu, v pěti dozadu. Pár zápasů v sezóně bylo, že půlku branek dali beci. To se teď zase povedlo. Útočníci nám pomáhají s obranou, my se stejně snažíme jim pomoct v útoku. Zrovna to tak vyšlo, že obránci dali většinu gólů.“

Liberec zkusil přiostřit, do zápasu se dostaly emoce. Jak jste viděl rvačku Rodewalda s Vlachem a zákrok Adama Musila na Tomáše Marcinka?

„Liberci už pak nic nezbývalo, my vedli o tři branky, snažil se udělat se zápasem alespoň něco a připravit si půdu na další zápas. My se s tím ale dobře vypořádali. Bitku jsem viděl, Jack se toho nebál. Měl tam pár dobrých úderů, na střídačce jsme mu aplaudovali. Faul na Tomáše Marcinka jsem neviděl, byl jsem na střídačce. Kluci ale říkali, že to byla prasárna. Dál to komentovat nemůžu.“

V play off se můžete spolehnout i na brankáře Ondřeje Kacetla, co říkáte na jeho výkony?

„Jsme strašně rádi, že nás takhle drží po celé play off. Snažíme se mu pomáhat co to jde. Když uděláme nějakou chybu, tak zase on podrží nás. Možná mu pomohlo, když před play off všichni říkali, že máme špatné brankáře. Tohle ho vyhecovalo k výkonům, které teď předvádí. Všem dokazuje, že je skvělým gólmanem.“

Hodně se dařilo i libereckému Petrovi Kváčovi, v prvním finále jste ho ale vyhnali z brány. Může to s ním zamávat?

„Těžko říct, myslím ale, že Kvačis je dobrý gólman. Teď bude záležet na Liberci jak si to vyhodnotí, jestli jej vrátí do branky, nebo dají šanci Pavelkovi. Tohle ale neřešíme, soustředíme se jen na svůj výkon, který v dalším zápase budeme opět chtít podat co nejlepší. Znovu budeme chtít uspět.“

Jak na Petra Kváču vlastně vzpomínáte z jeho třineckého angažmá?

„Jen v dobrém. Strávili jsme spolu hodně času, bavili jsme se i mimo led, na výjezdech jsme spolu spali na pokoji, vídali jsme se i mimo sezonu. Mohu říct, že jsme dobří kamarádi, ale to jde teď samozřejmě stranou. Pro něho je to v podstatě první finále, takže je nažhavený, natěšený a my se dál musíme tlačit do brány a co nejvíc na něj střílet. Znepříjemnit mu to, clonit před ním, protože když puky vidí, dokáže je pochytat. Myslím, že si s tím dokážeme poradit. Máme natolik zkušené mužstvo, že se na to pečlivě připravíme.“

Čekal jste, že se tak prosadí v Liberci?

„Já si myslel, že to v Liberci potvrdí. Už tady chytal výborně, pak přestoupil do Liberce, kde dostal ještě větší prostor a myslím, že jim tam důvěru po celou sezonu splácí. I když se jim úplně nedařilo, on je dokázal držet. Je to velice dobrý brankář, který má kariéru ještě před sebou a klidně se může dostat do reprezentace, případně do zahraniční ligy.“

Kváča je vesměs veselý chlapík, překvapil vás svými emocemi po pátém semifinále se Spartou, kdy mlátil hokejkou?

„Mám stejný názor, také ho znám tak, že ho nic nerozhodí, nenechá se vyvést z míry, hodně se soustředí na sebe. Takže mě to trochu překvapilo. Na druhé straně to bylo semifinále, pracovaly tam emoce a trochu jsem se bál, aby ho to nerozhodilo do dalšího průběhu. Ale nestalo se a v dalších zápasech byl opět výborný.“