Wolski ukázal, jak nabít nohy energií. Oceláři se „receptu“ drží i ve finále

Liberecký útočník Radan Lenc se dostal do souboje hned se dvěma protihráči z Třince • Michal Beránek (Sport)

Jack Rodewald se ve druhé třetině pustil do ostré bitky s Jaroslavem Vlachem • ČTK / Jaroslav Ožana

Jack Rodewald a Jaroslav Vlach se pustili do pěstní výměny na konci druhé třetiny • Michal Beránek (Sport)

Jaroslav Vlach se pustil do Jacka Rodewalda po souboji u branky • Michal Beránek (Sport)

Po tomto souboji u branky se do sebe pustili Jaroslav Vlach a Jack Rodewald • Michal Beránek (Sport)

Třinečtí hokejisté nastoupili do prvního finále nejlépe, jak mohli • Michal Beránek (Sport)

Liberecký útočník Adam Najman se dostal do třineckých kleští • Michal Beránek / Sport

Kanadský šutér Wojtek Wolski už sice v kabině třineckých Ocelářů není, ale jeden odkaz bývalým parťákům zanechal. Nasměroval je k pravidelnému využívání kompresních lymfodrenážních kalhot, ve kterých „nabíjel“ nohy energií. Ve finále Generali ČP Tipsport extraligy proti Liberci se to Ocelářům náramně hodí. Únava roste. Nejen ze zápasů, ale i z dlouhého cestování. „Vojtěch si takhle nahazoval nohy i těsně před tím, než jsme šli na led. Něco dokázal, takže to asi funguje,“ usmívá se Erik Hrňa.

Nasoukají nohy do speciálních nohavic, natlakují je podle potřeby či zvyku a pak už jen zbývá se na chvíli natáhnout a odpočívat. Po tréninku, po dlouhé cestě autobusem nebo i těsně před zápasem. Jak to komu vyhovuje. Wolského lymfodrenážní kalhoty se v kabině Ocelářů uchytily. Jako první je pravidelně začali používat Milan Doudera a Erik Hrňa, postupně se přidali další. Pochvalují si je i nejproduktivnější hráči play off Martin Růžička (8+7) a Matěj Stránský (4+10).

Půjčíš mi kalhoty?

„Taky už jsem si jedny koupil,“ přitakává Stránský, nejlepší střelec základní části (33 gólů). „Poprvé jsem si je vyzkoušel už v Americe, byly to první modely, už tehdy se mi to líbilo. U nás si je mezi prvními pořídil Erik Hrňa, jsme spolu na pokoji, takže jsem si je znovu vyzkoušel. Opravdu to v regeneraci pomáhá, tak jsem si je taky koupil, abych je Erikovi pořád nebral a mohl je používat i doma. Teď už má tyhle kalhoty asi deset kluků. Není problém si je na výjezdu půjčit navzájem.“

Zkušený útočník Erik Hrňa, který s Oceláři hraje už své páté ligové finále, se inspiroval právě u Wojtka Wolského. „Vojtěch tyhle kalhoty v minulé sezoně měl a dával si je hlavně před zápasem. My jsme je v klubu už myslím taky měli, ale poprvé jsem u něho viděl, že kalhoty používal i těsně před tím, než jsme šli na rozcvičku na led. Aby si nahodil nohy. Zaujalo mě to, člověk musí pořád hledat a zkoušet různé věci, aby se udržel ve formě.“

Jako první si lymfodrenážní kalhoty, které stojí přes dvacet tisíc korun, kupoval obránce Milan Doudera. „Vzal jsem si od něho kontakt, objednal si je taky a teď už je to denní součást mé regenerace a fungování. A dávání se dohromady,“ líčí Hrňa. „Nebo když jedeme na trip, sedíme v autobuse sedm hodin a nalijí se vám nohy, tak je to ideální využít. Buď si můžete jít po cestě zaběhat nebo si nasadit kalhoty. Dostanete tak nohy zase do provozu.“

Gauč místo běhání

Natáhnout se a natlakovat kalhoty je tedy příjemnější než běhání? Hrňa se usměje. „To ne. Ale přece jenom, pokaždé počasí na běhání není, už se vám do sloty třeba nechce. Nebo dorazíte večer a před večeří už chcete mít klid. Jste v posteli, odpočíváte... Tak to je lepší varianta.“

Využití je různé. I programy, které si může zvolit každý podle potřeby. „Někomu to sedí den před zápasem, někomu až těsně před ním, jak to dělal Vojtěch,“ říká Hrňa. „To už si musí zjistit každý sám, co mu vyhovuje. Já si je nasazuji večer před zápasem. Aby si přes noc nohy odpočinuly. Můžete si tam nastavit různý tlak, jsou tam různé programy. Já si dávám tlak hodně silný, tak mám radši, když je to den před zápasem.“

Nevýhoda je, že přímo během cesty v autobusu se lymfodrenážní kalhoty využít nedají. „Nejdou tam natáhnout nohy, musíte mít pohodlí, ležet u toho,“ vysvětluje Hrňa. „Do autobusu bychom se s tím nevlezli. Ani do uličky. Jak se to nafoukne, nohy to roztahuje a ulička není dost široká.“

Do Liberce vyrazili Oceláři ve středu. Ve třetím finále se ukáže, jak si kdo natlakoval nohy.

