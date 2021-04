Šéf Boleslavi Plachý: Řezníčka jsem vypnul. Práva? Dědek si to zkazil sám

V neděli během extraligového finále Třince s Libercem vypínal televizi. Jan Plachý nebyl schopen snášet vyjádření ředitele soutěže Řezníčka. Do hlavy se mu vrátila křivda. „Je to bezmoc,“ říká majitel boleslavského klubu v rozhovoru pro iSport Premium, v němž otevřeně komentuje žhavé dění.

Boleslavský hokej budí čím dál větší pozornost. Nejde jen o výsledky, vyplývající z perfektně organizované práce u Bruslařů. Před týdnem si hokejové kluby určovaly, s kým finančně potáhnou příští roky. Zda jako doposud s agenturou BPA, nebo s novým dravcem Petrem Dědkem. Vyhrála obvyklá varianta. K nelibosti poraženého. „Tvrdost jeho jednání byla v některých momentech přes čáru. Až se to všem zprotivilo. Víceméně si to zkazil sám,“ popisuje Jan Plachý, jenž dal hlas BPA. I kvůli vzpomínce na Antonína Charouze.

Ještě vás bolí hlava ze všech událostí spojených s koncem vašeho klubu v play off?

„Už jsem to v sobě nějak vstřebal. Co mám dělat? Stejně to vrátit nejde. Stěžovat si můžeme leda na hlavním nádraží.“

To máte asi pravdu, nicméně v zákulisí můžete zatlačit na nápravu, na změny, v tomto případě u šéfa komise rozhodčích Vladimíra Šindlera. Vaši manažeři Nedorost s Vrbatou jej považují za nedůvěryhodnou osobu. Váš pohled?

„V této chvíli o ničem takovém nepřemýšlím. Na druhou stranu se vám přiznám, že nemám chuť a sílu se dívat na finále. V neděli jsem to zkusil, ale když jsem o druhé přestávce slyšel rozhovor pana Záruby s panem Řezníčkem, musel jsem vypnout televizi.“

Co vás zdeptalo na výrocích ředitele soutěže?

„Hlavně ta jeho toporná snaha všechny minely sudích obhajovat a bagatelizovat naše oprávněné stížnosti. V tu chvíli se mi vrátily emoce ze sedmého zápasu, a proto jsem to vypnul. V hokeji jsou jasně dané kroky. Však je znáte. Pokud vám práci neodvádějí hráči a trenéři, vyměníte je. S půlkou týmu můžete něco udělat. Tady se ikskrát něco přihodí, chyby se neustále opakují, ale změna veškerá žádná. Je to bezmoc.“

Třinec - Mladá Boleslav: Patera po gólu Růžičky neudržel nervy a byl vykázán ze střídačky, 1:0

A vážně necítíte, že s tou bezmocí lze zatočit?

„Nejsem naivní, abych se domníval, že se něco stane a posune k lepšímu. Nehledě na to, o jak zásadní chyby v řízení sedmého zápasu šlo. Vážně nevěřím, že se v tomto směru něco zlepší. Nikdy v minulosti se to nestalo a neočekávám, že to přijde teď. V tomto jsem naprostý realista, nikoli snílek. Na druhou stranu, za časů předchozího šéfa rozhodčích Pavla Halase to bylo mnohem horší. Byť mám k rozhodčím hodně výtek, jeho nástupce pan Šindler je proti Halasovi Real Madrid.“

Až tak?

„Co bylo dřív, nestojí za nejmenší komentář. Za Halase byli rozhodčí uzavřenou sektou. Teď je to jiné. Vnímám, že pan Šindler se snaží se sudími pracovat. V našem utkání byl sudí Hejduk arogantní, nekomunikoval, v obou prvních utkáních finále byl od pánů Hodka a Laciny vidět úplně jiný styl, s trenéry a hráči se normálně bavili. Muselo to být po zásahu Šindlera. Já ho beru. Když už dojde na něco fakt šíleného jako před týdnem v Třinci a vy mu napíšete svoje, odpoví vám. Půl hodiny po sedmém utkání mi volal a omluvil se za chyby rozhodčích. To umím ocenit. Byť si za tu omluvu v Boleslavi nic nekoupíme. Ale beru jeho snahu s tím něco dělat.“

Přesto, nečekal byste jeho výraznější mediální vystoupení po tom, co sudí s Boleslaví a částečně i s Třincem vyvedli?

„Nevím. Vážně si nikdy nepamatuju, že by šéf rozhodčích sám od sebe vystoupil na veřejnost a mluvil o chybách rozhodčích. Nejspíš si to vyřešili uvnitř mezi sebou. Jen mě mrzí, že v klíčových chvílích rozhodčí rozdílně posuzovali pohyb hráčů v brankovišti. Třinci gól uznali, nám nikoli. Navíc nám pak nepřisoudili evidentní trestné střílení. Bylo jasné, že si sudí chybu rychle uvědomili, protože pak se pustili do velmi zřejmé kompenzace. Jenže čím víc do toho sahali, tím větší guláš z toho udělali.“

Zvláštní je, že větší chyby arbitrů obvykle dopadají na menší kluby, že? Ve všech sportech.

„To tak asi je. Ale my to musíme brát jako naši chybu, příště musíme ještě víc