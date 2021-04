Oslavenec Varaďa: Faktor úspěchu? Petr Vrána. Za slzy se nestyděl

Potřetí dovedl třinecké Oceláře do finále a urval s nimi druhé zlato. Trenér Václav Varaďa zažil nádherné 45. narozeniny. Za slzy se nestyděl, kromě poháru k sobě vinul i obě dcery. „Je to neskutečný okamžik. Spousta dřiny, která se skrývá za tím, že můžeme zvednout pohár.“

U prvního titulu jste byl jako hráč, u dalších dvou jako trenér. Jaký je to pocit?

„Nádherný, euforie! Po vstřelených brankách emoce vyběhly, snažil jsem se krotit. Když dělá trenér nějaký humbuk, přenáší se to na hráče. Kluci trpělivě čekali na své příležitosti, měli jich dost. Utkání číslo čtyři, kdy dal branku Matěj Stránský, rozhodlo tuhle sérii.“

Bylo vidět, že jste se ani za slzy nestyděl, je to tak?

„Je to neskutečný okamžik. Spousta dřiny, která se skrývá za tím, že můžeme zvednout pohár. Celou sezonu jsme dokazovali, že hrajeme dobrý hokej. Taky se nám vyhýbala vážnější zranění. To nám pomohlo. I my jsme si prošli, hlavně ke konci základní části, obrovskou tragédií s Petrem Vránou. On byl ten faktor, který pomohl k titulu. Vrátil se ve skvělé formě, dal týmu jistotu. I když to neměl, a nebude mít v následujících měsících, jednoduché.“

Byl správný lídr a kapitán?

„Jasný. Kdyby přišel a herně se trápil a my na něm viděli, že to herně nejde, tak by to možná bylo kontraproduktivní. On hrál skvěle. Pomohl našim hráčům a tahal je. Hlavně první útok. Ten tahal neskutečně a ostatním dodával sebedůvěru.“

Třinec - Liberec: Petr Vrána mohl slavit přímo na ledě i se synem

V čem je největší síla vašeho týmu?

„Dostali jsme tady hráče, kteří tahají jako jeden muž. Charakterově jsou na tom velmi dobře. Věřím tomu, že jsem klukům ukázal cestu, jak se neustále zlepšovat. A druhá věc - jak moc chtějí neustále vyhrávat a udělat pro to maximum. I když se něco nepodařilo, kluci se přes to přenesli a byli schopni zase najít sílu a vrátit se na vítěznou cestu, která nám pomohla v této sezoně.“

Kdy vám bylo v play off nejhůř, kdy to bylo nejsložitější?

„Určitě série s Boleslaví. To bylo velmi vyrovnané, Boleslav hrála velmi dobře. Museli jsme upravit taktiku ze základní části, kdy jsme se snažili být hodně aktivní. Tam jsme s Boleslaví prohráli všechna utkání. Proto jsme vsadili na poctivou defenzivu, byli jsme nepříjemní. Myslím, že tahle série nám vzala hodně sil. Kometa ve čtvrtfinále byla možná unavená po těžké sérii s Vítkovicemi. Na každého soupeře jsme vymysleli, co funguje. Ale hráči musí chtít, to dodržovat. Ve většině utkání jsme byli lepším týmem.“

Jaké to je slavit titul a narozeniny v jeden den?

„Neskutečné. Vzpomínali jsme na páté utkání dva roky zpátky, kdy Ondra Kovařčík v Liberci vstřelil vítězný gól v prodloužení taky na mé narozeniny. Vychází to tak. Samozřejmě to není věčné, je to sport. Věřím, ale že vždycky uděláme maximum pro to, abychom více vyhrávali.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 3:0. Oceláři slaví třetí titul, kouč Varaďa dostal krásný dárek k narozeninám

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:07. Rodewald, 51:17. M. Kovařčík, 57:32. Dravecký Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Chmielewski. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek (A), Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, Havlín, Kunst – Bulíř, A. Musil, Lenc (A) – J. Vlach, P. Jelínek (C), Najman – Rychlovský, Šír, D. Špaček – Průžek, Pabiška, A. Dlouhý. Rozhodčí Šír, Lacina – Hynek, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE