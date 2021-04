Vysvědčení koučům za play off: Pomoc manželky, pomalá vakcína Sparty

Jaké vysvědčení si za play off vysloužili trenéři extraligových celků? • FOTO: koláž iSport.cz Klubová sezona hokejové Tipsport extraligy skončila. Třinečtí se koupou v euforii a i jinde jsou na sebe právem pyšní. Na mnoha adresách se zase snaží zapomenout a někde to ještě dlouho nepůjde. Hlavně to platí i pro trenéry, kteří si nosí domů nejvíc práce. Server iSport.cz se podíval na to, jak se povedl džob hlavních koučů během vyřazovací části a napsal jim vysvědčení.

Ladislav Čihák (Plzeň) 4-, předkolo Po úrodných letech, velmi solidních až výborných výsledcích a po zakomponování řady zajímavých junáků do sestavy přišel totální kolaps v předsíni play off. Kouč nevyhnal hráčům z hlav, že to s Olomoucí bude procházka růžovým sadem. A pak už nestihl srovnat rozbitou kabinu ze špatně se odvíjející série. Smutná rozlučka pro Čiháka, který jinak v Plzni odvedl penzum perfektní práce. Ale všechno se už tak nějak ohrálo.

Vladimír Országh (Litvínov) 4-, předkolo Těžké zklamání. Na severu Čech si válčení v play off spletli s výlety za poznáním do družebního města. Chyběla jen prohlídka závodu, karafiáty a setkání se soudruhem Pláteníkem. Malé pochopení pro odřeknutý play off mód? Nový kouč staví na nohy nový tým. Za pochodu a s porodními bolestmi. Verva pořád hledá, co by jí nejvíc mohlo sedět. Tak snad příště.

Libor Zábranský (Kometa Brno) 4, čtvrtfinále Nedávný šampion se sune níž a níž. Pozvolně, zato jistě. Letošní play off potvrdilo trvalou sestupnou tendenci výkonů, Kometa je na ledě čím dál pomalejší a mentálně vyhasínající. Dřív Eratova kumpanie vyřešila jakýkoli problém, teď to nejde. Semifinále s Třincem? Naprosto bez šance. Hráči to rychle poznali a stejně chvatně složili zbraně do kouta. A s kormidlem neotočil ani Libor Zábranský, byť zkoušel cukr i bič.

Vladimír Růžička (Mountfield HK) 4, čtvrtfinále Po slibném rozjezdu proti rozpačité Vervě přišel téměř až ostudný odchod ze scény. Od Liberce ve čtvrtfinále to byl nechutný výprask, hradecké výkony byly mdlé. Růžička ze střídačky přihlížel zmaru, tým se mu rozsypával pod rukama. Zvládl jej celkem nakopnout, když už bylo pozdě. Potřebnou imunitu neoslabily výtěry jako spíš nashledanou pro kapitána Smoleňáka a řešení úniku choulostivých videí.

Richard Král (Pardubice) 3-, čtvrtfinále Svalení Karlových Varů v předkole je na trenérskou vizitku dobrý skalp. Pak ovšem přišel rychlý pád ve čtvrtfinále. Zavedená jména Král nesrovnal do fungující mašiny, štědře placení borci Dynama podlehli nefalšované a důmyslné hře bojovníků BK. Hráči se nesešli v tým, panovalo dusno, vyhazov na minutu potkal obránce Ďalogu. Tady čeká trenéry práce, o které se jim možná ani nezdá. A nejde jen o hokej.

Miloš Holaň (Vítkovice) 3, předkolo K odrovnání rozhárané Komety v předkole scházely doslova centimetry. A ne jednou, víckrát. Výborně namotivovaný celek mačkal Kometu, senzační postup třímal v rukách, jenže parádní start do série neproměnil. Strašně bolestivá tečka za jinak velmi solidní prací nového trenérského seskupení, vedené Holaněm. Byla to velká šance, která dlouho nemusí přijít, neboť situace klubu je složitá.

Martin Pešout (Karlovy Vary) 3, předkolo Na skromně dotovanou Energii se hodí brát trochu jiná měřítka než na většinu zúčastněných. Dlouhé měsíce Karlovy Vary deptaly extraligové kolosy, v play off už tolik paliva v nádrži nezbylo. Dá se říct, že pro lázeňský tým je klíčová sezona v její první fázi. Na tu druhou, kdy se hrotí boj o medaile, nedisponují potřebnými zkušenostmi, mixovanými nejvyšší hráčskou kvalitou. Tu zkrátka do Varů není snadné nalákat.

Miloslav Hořava (Sparta) 3, semifinále Ani velmi silné trenérské složení nepřekročilo rudý stín posledních let. Play off je pro Spartu velká bolest, ani Hořava s Jandačem nevyšponovali jmény nabušený tým ke zdolání zadaného cíle. Znovu byl příliš vysoko. Trenéři si zdatně vypořádali s Olomoucí ve čtvrtfinále, jenže pak došlo na klíčové zhroucení v úvodních domácích partiích s Libercem. Šéfové střídačky nenašli včas protilék, vakcína měla pro sedmý duel vedlejší účinky.

Zdeněk Moták (Olomouc) 2-, čtvrtfinále Hanáci šokovali Plzeň nekompromisní fackou 3:0 v předkole, od trenérů Motáka a Tomajka byli daleko lépe připravení než rozhozený oponent. Také Spartě Olomoučtí solidně zatápěli, byť vše prohráli. Těsně a jednou (pruhovaně) podivně. Za play off se Moták a spol. nemusí vůbec stydět, naopak. Ukazuje se dobré trenérské vedení, jak při boji, tak klimatem v kabině. Odvedli víc, než se čekalo.

Patrik Augusta (Liberec) 1-, finále Finále je víc, než na Tygry bylo záhodno navalit. Kritické chvíle prožíval kouč spíš ke konci základní fáze při bránění elitní čtyřky. S Hradcem ve čtvrtfinále to byla čistá jízda. Skolit poté největšího favorita Spartu? Navíc v Game 7? Masakr! Na víc už šelmy neměly personál ani mentální sílu. Augusta plynule navazuje na práci Filipa Pešána, zprvu šlo o to nenapáchat škodu, teď už je to hodně na něm. A vede si dobře.

Radim Rulík (Mladá Boleslav) 1, semifinále Společně s rovnocenným kolegou Pavlem Paterou dokáže z týmu vydolovat maximum. A někdy i to, o čem hráči netušili, že v sobě mají. Oba si výborně rozdělili role, jednou je víc v popředí Rulík, příště zase Patera. Perfektní skládanka. Do Boleslavi se chodí za dřinou i progresem. Příklad ostatním. V klubu dokážou správně posoudit každý citlivý krok, nástup pracovitých a přitom pokorných koučů bylo bingo.