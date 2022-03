SESTŘIHY: Liberec zdolal Kometu na úvod předkola, drama pro Vítkovice

Pardubický útočník Anthony Camara v zápase předkola play off • ČTK / Vostárek Josef

Urputný souboj na buly v předkole play off mezi Plzní a Mladou Boleslaví • ČTK / Chaloupka Miroslav

Vítkovický útočník Jan Hruška (vpravo) se raduje z prvního gólu v play off • ČTK / Sznapka Petr

Vítkovičtí hokejisté slaví úvodní výhru v předkole play off s Olomoucí • ČTK / Sznapka Petr

Vstup do závěru sezony hokejové Tipsport extraligy vyšel lépe domácím týmům. Liberečtí hokejisté v úvodním zápase předkola Generali Česká play off porazili Kometu Brno 4:3 a v sérii vedou 1:0. Plzeň vybojovala v souboji s Mladou Boleslaví úvodní bod po vítězství 3:2 v prodloužení. Vítkovice v nervy drásající a pořádně dramatické bitvě s Olomoucí zvítězily 4:3p. Pardubice vstoupily do předkola výhrou 3:2 nad Karlovými Vary.