Naštvaní Hanáci a neregulérní výzva? Komise asi bude mít práci, řekl Moták

Televizní ruchové mikrofony odhalily vtipný moment. David Krejčí se po vítězném gólu Vítkovic (4:3pp) snažil u rozhodčích vyloudit challenge, ale nešlo to, protože trenéři už odešli do kabin. „Nejde to, jo? Máte už objednanou večeři nebo co?“ hořce se usmála největší hvězda Olomouce. Emoce s naštvaným Krejčím cloumaly, výjimečně se omluvil i z rozhovorů. Taková porážka bolí, nemusela být...