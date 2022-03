Černoch ujišťuje: Nebojte, postup nám přidal síly. Ztratit mohou jen Pardubice

Chvíli dal Karlovým Varům naději. Jan Kolář se v oslabení nezorientoval, našel jeho hůl a Jiří Černoch srovnal na 2:2. Ale za pár sekund si Dynamo vzalo náskok zpátky, zápas si ujet už nenechalo. „My rozhodně nejsme ti, kdo by mohl něco ztratit. To mohou jen Pardubice,“ bojovně hlásil před sobotní bitvou číslo dva Černoch.

Je velký malér, když se pracně dotáhnete na 2:2 a za patnáct sekund je vyrovnaný stav zase pryč?

„Bohužel to takhle dopadlo, měli jsme šance i dál, abychom se trefili ještě jednou. Nepovedlo se, ale v sobotu do toho jdeme znovu. Mrzí nás to, protože tohle byl zápas, kdy jsme určitě uspět mohli. Ale zase se hraje na tři výhry, Pardubice mají teprve jednu.“

Myslíte, že kdybyste drželi vyrovnané skóre delší dobu, rozklepaly by se?

„Třeba jo, nejhorší je, když dotáhnete a gól pak dostanete zase vy. Byly tam nějaké smolné odrazy, nedá se nic dělat. Můj pocit je, že jsme tam třetí třetinu zase docela už tlačili, jen tam nic nespadlo.“

Hodně zběsilá pro vás taky byla první část. Dynamo vás přehrávalo, mělo mraky šancí, ujíždělo vám do šancí. Přehnaný respekt?

„Spíš jsme byli trochu opatrnější. Je to play off a než se do toho člověk dostane, chvíli to trvá. Od druhé třetiny už jsme to ale byli my.“

Ale sedí dojem, že šanci zápas vyhrát vám dal hlavně v první třetině brankář Štěpán Lukeš?

„Jasně, když v takovém zápase chcete uspět, musí vám gólman chytat. A Lukýno byl skvělý. Snad to takhle bude i v sobotu, jen my dáme už i víc gólů.“

Na poslední chvíli jste honili play off. Máte ještě vůbec energii se vymáčknout víc?

„Máme, právě to, že jsme se do play off dostali, nám hodně sil přidalo, nebojte. (usměje se) A osobně jsem radši, když se hodně hrají zápasy, dá vám to víc než dvě utkání týdně a tréninky. Navíc jak jde všechno rychle za sebou, na únavu ani není čas myslet.“

Pardubice se na konci základní části trápily. Věříte si na ně, že jde o hratelného soupeře?

„Určitě si na ně věříme. Dvakrát jsme je doma porazili, u nich jsme prohráli dvakrát o gól, teď vlastně potřetí. Nemusíme se cítit jako outsideři. Před týdnem jsme se báli, abychom nešli do baráže, a teď hrajeme předkolo. Můžeme jedině získat, nejsme ti, kdo by mohl něco ztratit. Pardubice mohou.“

