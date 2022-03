ONLINE: Dynamo - Vary 3:1. Liberec v sérii vede 2:0, Olomouc ji srovnala

Pardubice - Karlovy Vary

Góly

Domácí: 08:35. Říčka, 13:37. A. Musil, 16:39. Koffer

Hosté: 41:15. Vondráček

Sestavy

Domácí: Frodl (Klouček) – J. Zdráhal, J. Mikuš (A), Košťálek, O. Vála, Hrádek, J. Kolář (A), Petgrave – A. Musil, Poulíček (C), Camara – Cienciala, R. Kousal, Říčka – O. Rohlík, Anděl, Koffer – Matýs, T. Urban, Paulovič.

Hosté: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, T. Havlín, Pulpán, Weinhold (A) – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – O. Beránek, Kulich, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Jiskra, Osmík.

Rozhodčí

Svoboda, Šindel – Komárek, Malý

Stadion

Enteria arena, Pardubice

Liberec - Kometa Brno

Severočeši vedli zásluhou Jakuba Rychlovského, vývoj otočil dvěma góly americký kanonýr Peter Mueller, ale v čase 59:42 vyrovnal Jakub Klepiš. V 64. minutě pak rozhodl Martin Faško-Rudáš. Série hraná na tři vítězství se nyní stěhuje do Brna, kde se odehraje v pondělí třetí zápas.

Domácí obránce Derner nastoupil do 900. extraligového utkání kariéry, jejíž drtivou většinu strávil právě pod Ještědem. Hostující trenéři se rozhodli pro změnu v brankovišti. V zahajovací sestavě byl oproti pátku, kdy Jihomoravané prohráli těsně těsně 3:4, Tomek místo Čiliaka.

Hokejisté Komety se v touze po vyrovnání série hned od začátku chopili taktovky, ale Bílí Tygři díky brankáři Kváčovi a obětavosti jeho spoluhráči odolávali bez úhony. A v sedmé minutě sami udeřili. Rychlovský zkusil štěstí z křídla ranou na bližší tyčku a překvapil Tomka. Ten se jen o chvilku později vyznamenal při Klapkově příležitosti. Skórem pak nepohnuli ani domácí Melancon či hostující Ďaloga a Dočekal.

SESTŘIH: Liberec - Kometa Brno 3:2p. Tygři jsou zápas od postupu do čtvrtfinále

Při přečíslení dvou na jednoho v úvodu druhé části neuspěl Vlach, na druhé straně dokázal zkrotit Muellerovu teč Kváča. Tahoun ofenzívy brněnského klubu si však brzy spravil chuť, když střelou z velkého úhlu zaskočil Kváču a před polovinou základní hrací doby tak zařídil vyrovnání.

Kometa pak měla místy velmi výrazně navrch, jenže Liberečtí mnohdy s pořádnou porcí štěstí odolávali. Dočekal trefil parádně ze vzduchu kotouč v prostoru mezi kruhy a zazvonil na horní tyčku. Slibné možnosti měli pak Horký, Vincour nebo Holík, ale ztroskotali na Kváčovi. Ve 37. minutě nedotáhl ke gólu nebezpečný kontr Klepiš, Bílým Tygrům nevrátil vedení ani Zachar.

V úvodu třetí třetiny přišlo vniveč další přečíslení, které zakončoval Birner. Na druhé straně si přesně po 45 odehraných minutách našel po skrumáži před Kváčou volný kotouč Mueller a poslal do vedení hosty. Brzy nato měli Liberečtí po Zaťovičově faulu možnost hrát první přesilovku zápasu, ale recept na Tomka nenašli. Naopak jen chvilku po jejím skončení ujel domácím Rákos, ale přestože si Kváču dobře rozhýbal, překonat ho nedokázal.

Na druhé straně nenašel na Tomka recept Faško-Rudáš. V závěru neproměnili svou první přesilovku ani hosté. Liberečtí sáhli takřka minutu a půl před koncem ke hře bez gólmana. Birnera fantasticky vychytal Tomek, ale pak napřáhl na modré čáře Klepiš a 17,2 sekundy před závěrečnou sirénou rozjásal Bílé Tygry.

Šok z inkasované branky se na hostech podepsal. Za vítězným gólem si šli v prodloužení domácí a dočkali se v čase 63:21 zásluhou úspěšné dorážky Faška-Rudáše. Porážku už Brňané neodvrátili ani trenérskou výzvou.

Ohlasy hráčů:

Patrik Augusta (Liberec): „Myslím, že to byl boj od první do poslední minuty. Kometa nás chvílemi tlačila, my jsme měli také nějaké šance. Hráči bojovali a věřili celé utkání. Znovu to mělo trošku podobný průběh jako první zápas. Dali jsme první gól, Kometa zápas otočila na svoji stranu, ale nám se pak podařil závěr. Jsme rádi za druhé vítězství, ale pořád to nic neřeší. Zítra normálně vstaneme a budeme se připravovat zase na další zápas.“

Jiří Kalous (Brno): „Zápas mě mrzí hlavně z toho důvodu, že jsme ho měli velmi dobře rozehraný. Myslím, že jsme podali velmi dobrý výkon, ale bohužel jsme si to v závěru nechali proklouznout mezi prsty a pak v prodloužení jsme zápas po dorážce ztratili. Je to velká škoda, protože dneska jsme měli na to, abychom odjížděli s vítězstvím. Taková prohra není pro nás určitě nic příjemného, ale pořád jsme ještě ve hře, byť je to hodně těžká situace, protože Liberec je velmi silný tým. Teď se vše přesouvá do Brna, kde budeme mít fanoušky na své straně.“

Góly Domácí: 06:48. Rychlovský, 59:43. Klepiš, 63:21. Faško-Rudáš Hosté: 28:45. P. Mueller, 45:00. P. Mueller Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Melancon, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Gríger, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Hosté: Tomek (Čiliak) – Bartejs, Ďaloga, Kučeřík, R. Holland, Tansey, L. Doudera, Fajmon – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Vincour, Krištof (A), L. Horký – Šik, A. Zbořil, T. Šoustal – Dočekal, Kollár, Rákos. Rozhodčí Kika, Sýkora – Frodl, Ondráček Stadion

Vítkovice - Olomouc

Dvěma góly a asistencí se na výhře Hanáků podílel útočník Jan Knotek. Série pokračuje v pondělí a v úterý v Olomouci.

Oproti pátečnímu utkání chyběl v brance Vítkovic gólman Stezka, místo kterého dostal šanci Dolejš. Ostravanům scházel také kapitán Roman Polák, po první části navíc ze hry odstoupili útočníci Lakatoš s Chlánem a přidali se k dalším vítkovickým marodům. Hanáci postrádali disciplinárně potrestaného Klimka.

Začalo se opatrně, a zatímco v pátek šli do vedení domácí, tentokrát to byli hosté. Neuběhlo ani pět minut, Kusko nezištnou křížnou přihrávkou našel Bambulu, jenž pohotovou střelou poslal puk do odkryté vítkovické branky. Krátce nato mohl srovnat při přečíslení dva na jednoho Bondra, ale Konrád zasáhl svou lapačkou včas.

Ostravané se radovali až o chvíli později, kdy Illéš chytrou zadovkou přiťukl puk Bittenovi, jenž propálil Konráda. Olomoucký tým si ovšem z první třetiny odnesl těsný náskok poté, co Knotek uspěl z dorážky po střele Dujsíka, kterou Dolejš vyrazil před sebe.

Hanáci si navíc v úvodu druhé části pomohli proměněnou přesilovkou. Přesně 49 sekund po startu druhé třetiny totiž Ondruškovu ránu šikovně tečoval Knotek a svým druhým zásahem poslal olomoucký celek do dvougólového vedení. Kohouti se mohli pyšnit skvělou efektivitou, na tři góly potřebovali pouhých sedm střel.

Domácí byli střelecky aktivnější, v závěru druhé části mohl snížit Kalus, který se ocitl sám před Konrádem, jenže slovenského brankáře ani nadvakrát nedokázal překonat. Vítkovickým hráčům se nedařilo dostat na dostřel branky soupeře, v přesilovce domácích opět zářil Konrád, jenž zpacifikoval dělovku Bittena i nebezpečnou dorážku Hrušky.

Olomoučtí v závěru ubránili další oslabení i hru domácích v šesti, a tak se série za vyrovnaného stavu přesouvá na Hanou.

Ohlasy hráčů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „V mých očích byl zápas rozhodnutý už v první třetině, kdy jsme udělali dvě obrovské chyby. Nepohlídali jsme si hráče v předbrankovém prostoru. Ve třetí třetině jsme možná měli optickou převahu, hráli jsme přesilovky, ale nevyužili jsme bohužel ani jednu a Olomouc náskok ubránila. Teď musíme myslet na první zápas v Olomouci, dál myslet nemůžeme. Čeká nás bouřlivá atmosféra, ale jedeme se o to porvat.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Musím vyslovit spokojenost jak s výsledkem, tak s předvedenou hrou. Ponaučili jsme se z předchozího zápasu. Podali jsme výborný kolektivní výkon a zaslouženě si odvážíme vítězství. Série se teď přesouvá do Olomouce, ale bude to pořád stejný boj muž proti muži.“

Góly Domácí: 09:00. Bitten Hosté: 04:50. Bambula, 14:27. J. Knotek, 20:49. J. Knotek Sestavy Domácí: Dolejš – R. Pedan, A. Solovjov, Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – R. Bondra, Lindberg, M. Kalus – Dej, Bitten, Illéš – Guman, Chlán, Fridrich – Flick. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Navrátil, P. Kolouch, V. Tomeček – Lichanec, Burian, Michal Kunc. Rozhodčí P. Úlehla, T. Veselý – M. Kis, J. Gebauer Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 425 diváků

Plzeň - Mladá Boleslav

Domácí sice díky dvěma přesilovkovým trefám Tomáše Mertla v první třetině dlouho vedli, ale hosté ve druhé dvacetiminutovce snížili a v závěrečné třetině utkání otočili. Duel rozhodl v 56. minutě Miloš Kelemen.

Západočeši začali aktivněji a vyloučení Kelemena potrestal již ve čtvrté minutě úspěšnou dorážkou Blomstrandovy střely Mertl. Další nedisciplinovanost hostí sice ve 12. minutě díky zákroku gólmana Koršelje nevyužil bekhendovým blafákem Bulíř, ale vzápětí jeho další pokus dorazil do sítě znovu Mertl a trefou na 2:0 oslavil své páteční šestatřicáté narozeniny.

Viditelně otřesené Bruslaře uchránil za chvíli od další pohromy jen skvělý zásah Krošelje proti střele nekrytého Suchého. Jeho protějšek Pavlát se musel poprvé předvést až ve 14. minutě, kdy rozklekem zastavil průnik Luntera. Až v závěru první třetiny Indiáni ukončili svoji převahu dvěma fauly. V 18. minutě ale dokázal Pavlát zlikvidovat dorážku na brankovišti volného Najmana a stihl se včas přesunout i proti Šťastného střele bez přípravy.

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:3. Obrat Bruslařů, ve 3. třetině rozhodl Kelemen

Po pauze ve vlastním oslabení prověřil Krošelje útočník Schleiss, ale vzápětí nedovoleným zákrokem nabídl soupeři dlouhou přesilovku pět na tři. Tu však rychle pokazil svým třetím trestem zápasu Najman a domácí se ve třech ubránili. Poté z mezikruží Mertl pálil vedle a tempo následně i vinou častých vyloučení pokleslo.

Až po polovině utkání již sedmou přesilovou hru hosté konečně zužitkovali, když se elegantní dorážkou s hokejkou mezi nohama prosadil Kotala. Využil tak třetí ze čtyř dnešních trestů Mertla. Během další početní výhody ve 36. minutě Pavlát vyrazil nebezpečný pokus Flynna a dorážející Kelemen netrefil odkrytou branku. Na druhé straně domácí promarnili dlouhou přesilovku čtyři a posléze pět na tři

Do závěrečné třetiny naskočili lépe hosté. Příležitost si ale nevypracovali ani při vyloučení Graňáka, naopak po brejku zahrozil na druhé straně Kaňák. V 53. minutě se však ke sraženému pokusu Šťastného od zadního hrazení dostal první explzeňský Eberle a v pádu bekhendem vyrovnal na 2:2. Necelých pět minut před koncem navíc po chytrém nahození Ševce na zadní tyčku dokonal zblízka obrat Kelemen. Domácí už nedokázali zareagovat z přesilovky, ani při hře bez brankáře.

Série pokračuje v pondělí a v úterý na mladoboleslavském ledě.

Ohlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do zápasu díky dvěma využitým přesilovkám a vypracovali jsme si i další šance na to, abychom šli do vyššího vedení. Musím žehrat, podobně jako můj kolega včera, na produktivitu. Ve druhé třetině se de facto nehrálo pět na pět a my jsme tam měli plno nesmyslných vyloučení. Tím jsme dostali soupeře do hry, když snížil z přesilovky. Fatální chyba před vyrovnávacím gólem ve třetí třetině nás hodně poznamenala. Jedna střela soupeře nakonec rozhodla ten zápas. Je to 1:1 a jedeme dál. Musím apelovat na to, abychom si příště dali pozor na zbytečná vyloučení.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Měli jsme špatný vstup do zápasu. Náš špatný pohyb a zbytečné fauly přinesly dva góly, které určily ráz první třetiny. Byli jsme v ní jednoznačně horší. Můžeme si děkovat, že po ní nebyl větší rozdíl ve skóre. Od druhé třetiny jsme se dostali více do bruslení a začalo se to srovnávat. Pomohl nám kontaktní gól, od stavu 2:2 to bylo vyrovnané a byli jsme nakonec šťastnější.“

Góly Domácí: 03:56. Mertl, 12:10. Mertl Hosté: 33:09. Kotala, 52:45. Jan Eberle, 55:37. Kelemen Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Kremláček, Budík, Kvasnička, Hamšík – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Malát, G. Thorell, Dvořák. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – D. Moravec, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Pavel Pýcha – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Pešina, Pilný – Gerát, Ganger Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3617 diváků