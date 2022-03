Vítkovický lazaret neměl šanci. Šarvátky a emoce? To je play off!

Proti kompaktní, silné a skvěle organizované Olomouci neměl vítkovický lazaret ve druhém předkole Generali play off Tipsport extraligy šanci (1:3). Sestava trenéra Miloše Holaně vypadá, jako by za sebou měla takřka celé play off, mimo je osm hráčů. Včetně prvního brankáře Aleše Stezky, kapitána Romana Poláka a nejproduktivnějších lídrů Rostislava Marosze, Dominika Lakatoše a Robertse Bukartse. I tak má série pořádné grády, k vidění je řada emocí a šarvátek. Stav je nerozhodný 1:1, v pondělí se hraje v Olomouci (17:00).

I Kohoutům chybí několik klíčových borců. Zranění Rostislav Olesz a Petr Strapáč sledovali zápas pouze v civilu a z tribuny, disciplinární stopku na jeden zápas dostal Lukáš Klimek. S marodkou Vítkovic se to však nedá srovnávat. Ze základní sestavy bylo před druhým zápasem mimo hned šest hráčů – brankář Aleš Stezka, obránci Roman Polák a Petr Gewiese a útočníci Rostislav Marosz, Roberts Bukarts a Robert Flick. V průběhu první třetiny se k nim připojili také útočníci Dominik Lakatoš a Petr Chlán.

„Až skončí play off, řeknu k tomu víc, ale v průběhu nebudeme zdravotní stav nijak komentovat,“ reagoval stroze vítkovický trenér Miloš Holaň. Nechtěl ani rozebírat, jak a kdy museli sestavu lepit. Jestli měli o absencích jasno už po prvním zápase? Nebo jim hráči vypadli těsně před odvetou? Stezka, Polák a Gewiese totiž do prvního duelu naskočili. Oba beci přímo z marodky. A faktem je, že hned dostali hromady ran při blocích střel.

I kvůli zdravotním výpadkům se Ostravanům totálně rozbila přesilovka. Zpřetrhaly se všechny budované vazby. „Strašně těžké,“ připustil Holaň. „V mých očích bylo rozhodnuto už po první třetině, udělali jsme dvě obrovské chyby, nepokryli si hráče v brankovišti. Možná jsme pak na konci měli optickou převahu, ale měli jsme čtyři přesilovky a nevyužili ani jednou. Olomouc to ubránila zaslouženě a odváží si bod.“

I přes pole marodů má bitva Vítkovic s Olomoucí pořádné grády. Hra je plná ostrých střetů, dohrávaných soubojů. A šarvátek, větších, či menších, přibývá. Se sirénou druhého duelu se do sebe například pustili vítkovický Lukáš Krenželok a olomoucký Jan Švrček. Do potyčky se okamžitě zapojil chumel hráčů. Samuel Bitten, osobní strážce Davida Krejčího, hned zahazoval rukavice.

„Nedá se čekat nic jiného, už se kupí antipatie k určitým hráčům,“ mávnul nad šarvátkami rukou olomoucký útočník Jan Knotek. „Hrajeme obden proti sobě, to je normální.“

Vítkovický trenér Miloš Holaň reagoval naoko překvapeně. „Emoce? Jaké emoce? Je to play off. S tím se počítá. Ale je třeba zachovat spíš chladnou hlavu, je třeba to uklidňovat. Je to boj a každý chce uspět.“

S tím souhlasí i olomoucký trenér Zdeněk Moták. „Je důležité mít správné, zdravé emoce, které výkon a výsledek posouvají dál,“ má jasno zkušený stratég. „Fauly a bitky je třeba zasunout pryč. Dát je mimo a soustředit se na správné emoce.“

S představením svého týmu byl spokojený. Po právu. Olomoučané sice brankáře Daniela Dolejše nezasypali sprškou střel (statistici jich napočítali pouze 17), ale byli efektivní a nebezpeční. Vyhráli zaslouženě. Zářila především formace Jana Knotka, která se postarala o všechny branky. „Spokojenost s výsledkem i hrou,“ ocenil Moták. „Ponaučili jsme se z prvního zápasu a předvedli velice dobrý, kvalitní a zodpovědný výkon.“

