Rekordman Derner: Památeční dres jsem daroval kustodovi. Byl dojatý

Lépe to dopadnout nemohlo. Svůj jubilejní 900. duel si může Lukáš Derner odškrtnout jako úspěšný. Krásně ho orámovaly dvě události. Nejprve před utkáním obdržel od vedení klubu dres s číslovkou 900, aby zhruba o tři hodiny později nadšeně skákal do chumlu slavících spoluhráčů po rozhodující trefě Martina Faško-Rudáše v prodloužení. „Hoši, dnes na mě musíte pomalu, jsem v emocích,“ smál se Derner po zápase před začátkem rozhovoru.

Odehrál jste 900 zápasů v nejvyšší soutěži. Dovedete se trochu ohlédnout za tou kariérou, která začala v dresu Liberce v roce 2005?

„Když jsem se to ráno dozvěděl, tak musím říct, že jsem nad tím přemýšlel. Vybavilo se mi, jak jsem začínal. Ano, je to porce zápasů. Ale já jsem takový člověk, který si to uvědomí až později, s odstupem. V tuhle chvíli jde pro mě o hezké číslo. A to je asi tak vše.“

Hned 840 zápasů jste odehrál v Liberci. I to se vidí málokdy.

„Ano, asi to tak mělo být, abych tu strávil kus hokejové kariéry. Musím říct, že jsem za to opravdu rád.“

Zlomíte tisícovku?

„Nad tím jsem taky přemýšlel, abych řekl pravdu. (směje se) Nevím, teď nedokážu odpovědět, to jsou skoro dvě další sezony. Nevím, co bude za měsíc, natož za dva roky.“

Víte, kam zamíří památeční dres s tou velkou cifrou na zádech?

„Už jsem ho daroval v kabině našemu bývalému kustodovi Jurovi Jarošovi. Prožil to celé se mnou, od začátku až doteď. Tak mě napadla taková myšlenka, že mu tam napíšu věnování a dám mu ho.“

Co na to říkal?

„No, byl dojatý.“ (směje se)

Pojďme zpět k samotné sérii. Čekal jste takový průběh?

„Ano, je to vyrovnané. I ta ostatní kola, vše je o gól, v prodloužení, tahá se to. Už to je play off. Teď máme psychickou výhodu, to je pravda, ale ještě musíme udělat poslední krok. Bude to těžké. Oni to nebudou chtít vzdát. My se na to dobře připravíme.“

Liberec - Kometa: Klepiš poslal druhý zápas v sérii do prodloužení, 2:2

Lze říct, že vyrovnávací gól těsně před koncem může být zlomovým momentem série?

„No, kdyby to byl zlomový moment, tak bychom byli rádi. Ale každý, kdo hokej hrál, tak ví, že to není tak snadné. My se prostě musíme připravit stejně a na tohle nebrat ohled.“

Jak jako zkušený hráč vnímáte pomoc od mladíků? První gól Jakub Rychlovský, prodloužení rozhodl Martin Faško-Rudáš.

„Je to super, že se takhle gólově zapojují. Dávají nám energii do těch utkání. Třeba Kuba Rychlovský a celá jeho mladá lajna, tak se oťukávala minulý rok a už je na nich vidět, že vědí o čem play off je. Já jim jen přeju, ať jim to vydrží co nejdéle.“

Nejvíce odehraných utkání v základní části a play off mezi aktivními hráči Viktor Hübl Litvínov 1276 Tomáš Žižka Zlín 1176 Lukáš Krenželok Vítkovice 1040 Lukáš Pech Motor ČB 995 Bedřich Köhler Zlín 982 Michal Vondrka Motor ČB 945 Michal Gulaši Kometa 905 Lukáš Derner Liberec 900

Liberec - Kometa: Faško-Rudáš dotlačil puk za brankovou čáru, 3:2

