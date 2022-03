Dynamo řádí, Vary spí. První třetina nás pohřbívá, deptá kapitána

Karlovy Vary v sobotu večer opouštěly Pardubice s nepořízenou a nálepkou týmu, jenž se pozvolna loučí se sezonou. Aby Západočeši zdramatizovali sérii, musí do montérek, zatnout zuby a fárat. Co zatím předvedli, nemůže stačit, Dynamo do toho šlape s velkou chutí. V sobotu mělo oponenta v nákupním košíku už po první třetině a k postupu z předkola extraligového play off mu po druhém skalpu 4:2 stačí jediná výhra. „Domácí do zápasu výborně vstoupili, my jsme spali. V pátek jsme měli štěstí, že to bylo po první třetině jen 1:0, včera bohužel 3:0,“ klopil zrak kouč poražených Martin Pešout.

Tři nula za necelých 17 minut a další tutovky neproměněné. Střely na branku 18:4, nálada v ochozech bezvadná. Dynamo v sobotu bavilo sebe i majitele vstupenek. Také proto, že do šichty jeho hráči chodí včas.

Pokud Pešoutovi svěřenci nezačnou střílet góly dříve, než když je pozdě, bude s nimi rychlý amen. „Začátky nás trápí celou sezonu, nedokážu si to vysvětlit. Kdybychom měli v nohách dlouhou cestu… Ale to nemáme. Nedaří se nám a nevím, jak to zlomit,“ procedil mezi zuby kapitán Tomáš Vondráček. „Stejný obrázek jako v pátek, dnes to mohlo být 5:0 po první třetině, jen díky brankáři nebylo. Pak přepneme, začneme tlačit, ale nestačí to. První třetina nás pohřbívá.“

Karlovarští v první i druhé partii hrubě nezvládli začátek, skóre pokusů na branku po úvodní části vyznělo jasně pro domácí (dohromady 37:10), přesvědčivě i na góly (4:0). Po splínu z konce základní fáze sezony, kde Dynamo neuvěřitelně pustilo jisté čtvrtfinále Motoru, ani památky.

Možná by se nervozita a nejistota vrátila do hlav hráčů, kdyby jim soupeř ztížil roli. Jenže to se v klíčových okamžicích nestalo.

A právě zásadní momenty režírují Východočeši.

V pátek utekli do dvougólového náskoku, a když Vary dorovnaly, za pár vteřin už favorit zase vedl. Den poté červenobílí spáchali ještě drtivější nástup, vládli ve všem. Rychle (po 9 sekundách) využitá přesilovka Říčkou, rychlý kontr s Musilovou koncovkou a do třetice Kofferova pohotová dorážka. Jasná záležitost.

SESTŘIH: Pardubice - Karlovy Vary 4:2. Dynamo po skvělém úvodu slaví podruhé v sérii

„Podobné jako minulý zápas,“ přikývl kouč Richard Král. „První třetina byla z naší strany skvělá, vedli jsme 3:0 a mohlo to být možná i víc. Ve druhé jsme polevili, začali jsme vymýšlet, ztrácet kotouče u modré čáry, předržovali jsme puky, nedávali jsme je rychle a neotáčeli hru,“ popsal trenér skluz do ledabylejšího nastavení.

Pokud byste tým Energie chtěli pochválit, tak jedině za to, že zápas nezabalil. V prostřední části hráči působil vitálnějším dojmem, navštěvovali i ofenzivní pásmo, takže dlouho studený Dominik Frodl se dostal do občasné permanence. A počínal si jako mazák. Po některých bohorovněji zahraných situacích z domácí strany hosté prchali do solidních příležitostí, pardubická jednička všechny efektivně i velmi efektně odrazila. Nestačila až na Vondráčkův opakovaný pokus zkraje třetí části.

Náznak dramatu? Až ke konci zápasu, kdy v čase 58:49 snížil Kohout. Ale Musil do prázdné branky posléze potvrdil vítězný double. „Konec jsme zbytečně zdramatizovali. Měli jsme v klidu dát gól na 4:1, místo to jsme si nechali dát,“ trochu pozlobilo Krále. „Ale to už bylo pozdě, domácí si to pohlídali,“ věděl své kouč Pešout.

Třetí duel je na programu v pondělí v Chomutově.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE