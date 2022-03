Kantner: Už jsem byl skeptický, ale ukázali jsme sílu. Diváci nás strhli

Bruslaře nejdřív nakopl extrémně šťastný gól. Po zakončení Miloše Kelemena puk vyletěl vysoko do vzduchu a zapadl za záda Dominika Pavláta. O 63 vteřin později táhl brejk po pravé straně Matyáš Kantner a svižnou střelou divoký zápas rozhodl.

Věděl jste hned, že budete střílet?

„Jo, šel jsem ze strany a v tu chvíli mám vždycky klapky. Snažím se trefit, snažím se dát gól a vyšlo to. Jsem za to rád.“

Ztratili jste dvoubrankové vedení, do konce už moc času nezbývalo. Kde se ve vás vzal takový obrat?

„Je pravda, že já byl trošku skeptickej. Teď v kabině jsme se o tom s ostatními bavili a většinu to vůbec nerozhodilo. Pořád věřili, že to máme šanci otočit. Jsem rád, že měli pravdu a já ne.“

Jak důležité bylo šťastné vyrovnání na 3:3?

„Ten gól nás vrátil. Nechat si za tři minuty otočit zápas z 1:2 na 3:2, sedm minut do konce a ještě v základní hrací době vyhrát o dva góly? To je obrovský charakter a obrovská síla týmu.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Puk ze vzduchu se snesl za záda dezorientovaného Pavláta, 3:3

Po dlouhé době byla v Mladé Boleslavi pořádná atmosféra. Užili jste si to?

„Bylo to úžasný! A dokonce si myslím, jak na to poslední dobou nejsme zvyklí, že nás to ve druhé třetině trochu strhlo. Začali jsme tam trošku bláznit, odstoupili jsme od naší hry. Nechali jsme se strhnout do hry nahoru dolů. Diváci jsou super, ženou nás. My se z toho musíme poučit, musíme hrát furt stejně. Ať křičí, vedeme, prohráváme, cokoliv.“

Byl třetí zápas v něčem jiným než ty dva předchozí v Plzni?

„Myslím, že všechny tři zápasy vypadaly úplně stejně. My nic neměníme. Tři zápasy nám vyšly herně, dva výsledkově. V úterý musíme hrát úplně stejně a jít si pro postup.“

Jak se po takovém obratu půjde do čtvrtého zápasu?

„Do dvanácti oslavovat a pak přepnout na zítřek.“

Je pro vás výhodou, že jste do série nešli jako favorit?

„Asi jo… Ale zase nechci říct, že jsme to tak cítili. Věděli jsme, že náš tým sílu má, že máme typy na play off a dokážeme kluky pozlobit. Věděli jsme o vlastní síle, připravili jsme se na to a zatím se nám to daří.“

Přijde mi, že máte po výhrách větší hlad, zatímco Plzeňští nejsou tak tvrdí. Cítíte to taky takhle ze střídačky a z ledu?

(usměje se) „Nevím, k tomu se asi nebudu vyjadřovat, protože znám oba týmy. Jestli to tak vypadá, tak to tak asi je.“

Jak moc speciální je pro vás osobně celá série?

„Strašně. Trošku je to pro mě náročnější, ale zápasy si hodně užívám. Jsem rád, že jsem tomu dneska přispěl i gólově.“

Jak to na ledě probíhá, když se s někým dostanete do křížku?

„V prvním zápase jsem po tom trošku šel a myslím, že mě to spíš rozhodilo. Snažím se od toho oprostit a soustředím se hlavně na svůj výkon. Vím, čím můžu týmu pomoct. Když budu dělat něco, co mi vlastně ani nejde, tak týmu moc nepomáhám.“

Proběhlo nějaké hecování už před sérií?

„Po posledním zápase základní části jsem si napsal s Lukášem Kaňákem. Jak začalo play off, tak veškeré vazby skončily. Nebavíme se ani na ledě. Kamarádi to jsou a pořád budou, ale až po sezoně.“

Mladá Boleslav - Plzeň: Kantner v brejku otočil utkání pro Středočechy, 4:3

