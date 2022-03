ONLINE: Boleslav hraje s Plzní o postup, Kometa chce odvrátit konec

Generali Česká play off pokračuje čtvrtými zápasy předkola, ve kterých se znovu může rozhodnout o postupujících do čtvrtfinále. Mladá Boleslav na svém hřišti může dokonat postup v sérii s Plzní, nad kterou vede 2:1. Brněnská Kometa se doma proti Liberci znovu pokouší odvrátit rychlý konec sezony a vybojovat si pátý zápas. Od 19.00 se Olomouc s Davidem Krejčím snaží vyřadit Vítkovice a zamířit do dalšího kola o Masarykův pohár. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.