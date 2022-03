SESTŘIHY: Drama v předkole! Kometa, Plzeň i Vítkovice vydřely pátý zápas

Předkolo Generali Česká play off se dramatizuje! Hokejisté Komety Brno ve čtvrtém utkání vypjaté série s Libercem i bez hvězdného Petera Muellera vyhráli 3:2 po skvělém obratu a za stavu 2:2 na zápasy si vynutili pátý zápas. Souboj č. 5 o postup do čtvrtfinále si vybojovala také Plzeň, která vyhrála 1:0 v Mladé Boleslavi. Do dalšího kola bojů o Masarykův pohár se nepodařilo dostat ani Olomouci, která v divoké přestřelce prohrála 3:4 s Vítkovicemi. O postupujících do čtvrtfinále se definitivně rozhodne ve čtvrtek.

Mladá Boleslav - Plzeň 0:1

Hned od úvodního vhazování bylo zřejmé, že diváci uvidí hodně tuhou bitvu a tvrdý boj o každý centimetr ledu. Domácí měli brzy slibnou šanci, jenže Bičevskis netrefil z prostoru mezi kruhy ideálně. I v dalších minutách se hrálo více před brankovištěm gólmana Svobody, který oproti pondělnímu třetímu utkání nahradil Pavláta.

Ve čtvrté minutě však zčistajasna udeřili hosté. Jako klíčové se ukázalo, že Blomstrand udržel kotouč u hrazení, když ho ostatní ztratili z dohledu, posunul ho rozjetému Bulířovi, jenž ukázal výborný přehled a našel z otočky Dufka, který sám proti Krošeljovi nezaváhal a prostřelil ho mezi betony.

Další výraznější šance přinesla polovina třetiny. Budík ostrou ranou prověřil Krošeljovu pozornost, na druhé straně ihned zahrozil Lunter, dostal se i k bekhendové dorážce, ale zamířil těsně vedle. V 16. minutě se poprvé vylučovalo, Bruslařský klub si ale v přesilovce příliš nevěděl rady.

Druhou třetinu začali Plzeňští na výbornou a domácí tým přehrávali několik minut tak, jak kdyby měli výhodu přesilové hry. Ta nakonec skutečně přišla v končící 24. minutě po Pláňkově faulu, když krátce předtím nevyužil šanci na vyrovnání Kelemen, ale Indiánům se v ní vůbec nevedlo. Měli naopak pořádnou porci štěstí, když pohotově pálil Šťastný a zazvonil na pravou tyčku za Svobodovými zády.

Ve 32. minutě scházely Mladoboleslavským znovu jen centimetry k vyrovnávací trefě: zblízka tečující Najman orazítkoval pro změnu horní tyčku. O chvilku později se provinil proti pravidlům Mertl, jenž se vrátil do sestavy Západočechů po disciplinárním trestu, hosté však těžké chvilky přestáli bez úhony. Ve 36. minutě divákům zatrnulo, když se tlačil do koncovky Kantner, tvrdě narazil do zadního hrazení a zůstal ležet na ledě, ale po chvilce odjel sám na střídačku.

Hned na začátku třetí části musel po faulu pykat Pýcha, ale Plzeňští se v početní výhodě neprosadili. V dalším průběhu už se pak zaměřili především na pečlivé bránění těsného vedení, k čemuž jim velkou měrou pomáhal výborně chytající Svoboda, který nastoupil poprvé v letošních vyřazovacích bojích. V polovině třetiny si na něho nepřišli ani Kelemen se Šťastným. Plzeň pak zvládla na výbornou i samotný závěr, když dlouho nepustila domácí ani k power play.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Myslím, že to byl bojovný zápas z obou dvou stran. O zápase rozhodl jediný gól. Samozřejmě nás mrzí, že to bylo do naší branky, ale hráčům se nedá moc vytknout. Nechali tam, co mohli. Určitě jsme měli i trochu smůly, ale tak to prostě v hokeji je. S Plzní to tak máme, že se pořád přetahujeme, ani tento zápas z toho nevybočil.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Dneska se ty role trochu obrátily. Domácí měli lepší vstup do utkání, byli hodně agresivní a my jsme toho využili k tomu, abychom dali gól na 1:0, který se ukázal jako ten rozhodující. Jsem hrozně rád, že se kluci nenechali tou včerejší nepřízní osudu zlomit. Dnes jsme byli zase my ti šťastnější, byly tam nějaké tyčky, ale to k tomu patří. Míra (Svoboda) odchytal výborný zápas, kluci to odbojovali a jsem rád, že to rozhodující utkání se odehraje před našimi diváky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 03:45. J. Dufek Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kantner, Kotala, D. Šťastný (A) – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Grim, Bičevskis, Jan Eberle. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kaňák, Čerešňák (C), Graňák, Malák, Budík, Kvasnička, Hamšík – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Blomstrand, Bulíř, J. Dufek – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Malát, G. Thorell, Dvořák. Rozhodčí Kika, Stano – Gerát, Ganger Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2722 diváků

Holík udržel Kometu ve hře o čtvrtfinále

Brněnští trenéři museli po vítězné pondělní bitvě pozměnit sestavu, neboť z ní na jeden zápas vypadl nejproduktivnější hráč týmu Peter Mueller, jehož disciplinární komise potrestala za faul na Jana Šíra. Místo něj hrál v prvním útoku Vincour a do čtvrtého se zapojil Šoustal.

I Liberec udělal několik změn, do sestavy se vrátil jak Faško-Rudáš, tak i Vlach, brankáři Kváčovi jistil na lavičce záda opět Pavelka. A byl to právě odpočatý útočník Vlach, který už po 27 vteřinách otevřel skóre, když Čiliak pustil za svá záda jeho umístěnou střelu.

Bílým Tygrům nahrál rychlý gól do taktických karet. Důrazným forčekinkem bourali už v zárodku útočné akce Komety, která se k většímu náporu dostala pouze ve dvou přesilovkách, ale Kváča několik ošemetných situací přehledem vyřešil.

Ve druhé třetině přidali domácí na pohybu a začali se dostávat i do střeleckých příležitostí, ani Jenyš stejně jako Tansey či Kučeřík cestu do sítě pro puk nenašli.

Hra měla tempo a spád zásluhou obou mužstev, dění se rychle přelévalo od jedné branky ke druhé, ale obrany v čele s gólmany byly silnější a důraznější, než útočníci, což platilo především pro Bílé Tygry, kteří se ocitali pod stále větším tlakem.

Kometa ale musela najít recept, jak narušit kompaktnost liberecké defenzívy v čele s vynikajícím Kváčou mezi tyčemi. Do třetí třetiny vstoupilo Brno s velkou snahou o vyrovnání, což ale výborně takticky hrajícímu Liberci zase umožňovalo podnikat brejky. Vlacha ve 47. minutě vychytal Čiliak a držel tak akcie svého týmu stále nad vodou.

Ne na dlouho, Kometa vyrobila několik chyb po sobě v rozehrávce a za nedůslednost pykala druhým gólem z hokejky Šíra 11 minut před koncem.

Brno vzápětí využilo přesilovku gólem Krištofa a vykřesalo jiskřičku naděje, kterou v oheň proměnil hned za 47 vteřin obránce Ďaloga vyrovnávací brankou. V tom momentě byla výhoda na straně Brna, vše umocnil gól Holíka po kombinaci se Zaťovičem a Vincourem. Liberci tak utekl postup mezi prsty, nezmohl se na závěrečný nápor a naopak Brňané rázně odmítli konec sezony.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): „Odehráli jsme zase velmi dobrý zápas, jehož vývoj nebyl pro nás příznivý. Dostali jsme se do dvoubrankové ztráty a v tomto momentě musím vyzvednout bojovnost týmu, kterou dřel do poslední vteřiny. Jsem rád, že máme šanci bojovat v pátém zápase o postup do čtvrtfinále. Absence Muellera byla znát při přesilovkách, ty jsme nesehráli dnes dobře. Naši ofenzívu dnes podpořili obránci a vyšlo nám to. Za stavu 2:2 jsme byli rádi, že bylo vyrovnáno, euforii přinesla třetí branka.“

Patrik Augusta (Liberec): „Prohráli jsme čtvrté utkání podobným způsobem, jako prohrála Kometa druhý duel u nás. Jdeme do pátého utkání a nic lepšího v této sérii nemůže být. V závěru zápasu nám na ledě chyběl zraněný obránce Derner, což mohlo mít vliv na inkasované góly. Nemyslím si ale, že by v pátém utkání byla výhoda na straně Brna. Oba týmy jsou zkušené. Začíná se od nuly. Jakmile se hodí buly, tak to z hráčů spadne a rozdají si to o postup.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52:10. Krištof, 52:57. Ďaloga, 56:32. P. Holík Hosté: 00:27. J. Vlach, 48:46. J. Šír Sestavy Domácí: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, Bartejs, Kučeřík, R. Holland, Tansey, L. Doudera, Jan Sedláček – Vincour, A. Zbořil, Kollár – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – Jenyš, Krištof (A), Sedláček – Dočekal, Rákos, T. Šoustal. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Melancon, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Gríger, Faško-Rudáš – Ordoš, Klepiš, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Rozhodčí Mrkva, Obadal – Lederer, Rampír Stadion Winning Group Arena Návštěva 7 014 diváků

Olomouc - Vítkovice 3:4

