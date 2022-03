Bartejs v euforii o gólu i trestu pro Muellera: Posílání videí se mi nelíbí

Nakopne vás takové vítězství?

„Určitě bych nechtěl mluvit o tom, že je někdo ve výhodě. Ale nám by to mohlo pomoct. Pátý zápas bude zase o maličkostech a stejný boj jako doteď. Síly se určitě najdou, není se na co šetřit. Z tohoto bych strach neměl.“

Do prvního gólu v 53. minutě jste se v útoku soužili. O den dříve vám to šlo lépe. Souhlasíte?

„Nepomohl nám ten první inkasovaný gól. Trošku nás utlumil. Taky nás ten předchozí zápas stál dost sil. Od druhé třetiny už to od nás bylo trošku lepší. Šli jsme si za tím. Je to play off, nic se nepouští, a dokud se to neodpíská, hraje se. To se prostě nevzdává, což by řekl asi každý. Furt jsem věřil, že nám padne jeden gól a pak se to zlomí. Naštěstí se to opravdu stalo.“

Kde se vzali dva beci na hrotu útoku?

„Ty jo, nad tím jsem ještě ani nepřemýšlel. (úsměv) Udělalo se tam místo, tak jsem tam vlítnul. Z pravé strany najel Ďalo, dal jsem mu to. Zaplaťpánbůh to vyšlo. Cítím se celou sezonu, až na nějaké výjimky, docela dobře.“

Jak se hraje s Markem Ďalogou, extrémně rychlým bruslařem? Zažil jste někdy někoho takového?

„Ze začátku to s ním bylo takové těžší. Když jsem si chtěl vyjet dopředu, najednou mě předjížděl. (směje se) Ale zvykli jsme si na sebe. Hraje se mi s ním výborně. Zaplaťpánbůh, že má dvoumetrové nohy jako závodní kůň.“

Jak jste přijali stopku pro Petera Muellera?

„S tím se nedá nic dělat. Mně osobně se posílání iks videí nelíbí, ale dělá to každý. Dozvěděli jsme se o tom pár hodin před zápasem. Trenéři byli určitě připraveni i na variantu, že Peter nebude hrát. S ním budeme ve čtvrtek určitě silnější.“

Už loni jste otočili v předkole sérii s Vítkovicemi z 0:2 na 3:2. Dá se to srovnat?

„Vůbec bych to nesrovnával. Oba týmy hrají úplně jiný styl. Takové věci se v play off dějí. Je paráda to hrát. Musíme za to být vděční. V pondělí bylo ve hře víc potyček. Mně to nevadí, dokážu se přizpůsobit čemukoliv. Občas si rád zahraju i takový zápas, i když to určitě bere síly. Člověk se vyspí a další den na to jde znova.“

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE