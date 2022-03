Liberecký drzoun Šír popichuje Muellera: Moje práce. Nechal se unést

Borcům Komety pije krev. Ve třetím zápase předkola play off se na Janu Šírovi (22) vyfauloval pro další duel Peter Mueller, největší eso protivníka. „Tak hraju celý život, to nebylo něco speciálního na Muellera,“ tvrdí útočník Liberce. Ve čtvrtek zase půjde po všech soupeřích natvrdo, za stavu 2:2 už není kam couvnout. Bílí Tygři sahali v úterý po postupu, druhý duel v Brně si však nechali na konci utéct. Končili zdeptaní, zabořeni ve smutku.

Co se stalo v posledních minutách?

„Pokazili jsme si to sami. Udělali jsme nějaké chyby, které nás stály zápas. Už s tím nic neuděláme. Připravujeme se na utkání v Liberci, které všechno rozhodne. První gól jsme dostali v přesilovce. To byla moje chyba, měl jsem to vyhodit. Druhý padl po standardní situaci, třetí se tam nějak odrazil a dali gól. Prohráli jsme bitvu a ne válku.“

Věříte si, že to ve čtvrtek urvete?

„Něco podobného jsme zažili loni se Spartou. Vedli jsme 3:0 a nakonec jsme jeli k sedmému zápasu do 02 arény. Teď máme výhodu, že hrajeme doma. Doufám, že přijde plno lidí, podpoří nás a zvládneme to. Musíme hrát naši hru, jednoduše, tvrdě, dobře do defenzivy, pohlídat si jejich přesilovky a moc jim jich nedat.“

Byl to úplně jiný duel než v pondělí. Ne tak tvrdý. Proč?

„Řekli jsme si, ať nehrajeme takto. Nechali jsme se pohltit atmosférou a dělali zbytečné fauly.“

Jak to máte s Muellerem? Jdete po něm?

„Když ho tam mám, popíchnu ho. To je moje práce. On se nechal v pondělí unést, to je jeho věc. Někde jsem četl, že jsem simuloval. Je to věc názoru, já mám svědomí čisté.“

Takže Mueller věděl, co dělá, když vás seknul holí do slabin?

„To se zeptejte jeho.“

