Vlach už myslí na boj o vše. V Liberci si vytrháme nohy ze zadku!

Pondělní duel Jaroslav Vlach protrpěl u plexiskla za brankou, to kvůli stopce za seknutí do rozkroku protihráče Krištofa z předchozího utkání pod Ještědem. Včera šel znovu do akce a už po 27 sekundách zvedal ruce nad hlavu, když střelou z dálky prostřelil Marka Čiliaka. Na konci však měl a s ním i všichni hosté hlavu v dlaních. Prožívali šok. „V pátém zápase ze sebe musíme vyndat úplně všechno. Vytrháme si nohy ze zadku, necháme na ledě všechny síly!“ slibuje důrazný útočník Bílých Tygrů.

Pojďme od začátku. Jak jste se vyloupl na pozici beka při rychlé gólové akci?

„Hra tak vyplynula, že jsem ocitl na hranici kruhu, Adam Klapka tam odvedl dobrou práci, nahrál mi to, já se snažil vypustit puk směr brána a propadlo to tam.“

Vytvořili jste si dvougólový náskok, všechno vypadalo náramně, měli jste už v hlavách, že je postup nadosah?

„To si nemyslím. Třetí třetinu jsme paradoxně odehráli nejlíp, v prvních deseti minutách jsme měli dost šancí, mohli jsme odskočit na větší brankový rozdíl, sám jsem jel na bránu, byla tam tyčka… Ale Kometu nakopla využitá přesilovka. Pak u nás sehráli dobře buly a najednou byla psychická výhoda na jejich straně. Nevyšlo to, prohráli jsme, je to 2:2 a rozdáme si to v pátém zápase.“

Je horší přijímat takovou porážku při vědomí, že jste byli 50 minut nahoře?

„Prohráli jsme, za dobrý výkon si nic nekoupíme. Ale určitě máme na čem stavět.“

Jak těžké bude zapomenout?

„Je to play off, tohle se v hokeji stává. Měli jsme to tu dotáhnout do vítězného konce. Ale stejně tak to Kometa mohla dotáhnout u nás ve druhém utkání. Ani jednomu se to nepovedlo, proto je stav vyrovnaný. Minulý rok jsme jeli na Spartu (semifinále) za vyrovnaného stavu 3:3, nevidím důvod, proč bychom to neměli zvládnout znovu. Budeme se snažit využít domácího prostředí, kde nás poženou naši diváci.“

Byť jste v úterý prohrál, alespoň jste už hrál. Jak těžké to pro vás bylo v civilu?

„Hodně těžké. Odpykávat si trest je hodně náročné…“

Včera kvůli stejnému provinění nemohla hrát domácí hvězda Peter Mueller. Jenže jeho spoluhráči mu zachránili sezonu…

„Ale ukázalo se, že jeho absence příliš nehrála roli. Je to vynikající hráč, o tom se nemusíme vůbec bavit, udělal šedesát bodů. Nečekali jsme však, že když nenastoupí Mueller, budeme to mít s Kometou jednoduché. To vůbec ne. S Kometou je to boj o každý metr ledu.“

Pro diváky je to parádní série, ale otázkou je, jak si to užíváte vy hráči…

„Důležité je být mentálně dobře nastavený. Hokej v play off je krásný v tom, jak se vše mění. Kometa byla dole u nás, teď zase my. Ale nesmíme se v tom babrat, potřebujeme mít hlavy nahoře. V pátém zápase ze sebe musíme vyndat úplně všechno. Vytrháme si nohy ze zadku, necháme na ledě všechny síly.“

