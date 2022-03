Zase to bude maso. Plzeň do toho šlápla, pomohlo i proházení útoků

Stačí jedno zaváhání a může být po sezoně. Každý ze sebe ždímá procenta navíc, než by něco takového dopustil. Plzeň do toho v úterý v Mladé Boleslavi šlápla, vítězstvím 1:0 odvrátila konec. „Teklo nám do bot. Ale nikdo nechce končit. Kvůli tomu nehrajeme celou sezonu, abychom jeli v polovině března na dovolenou,“ shrnul útočník Michal Bulíř. Vyrovnanou sérii předkola play off extraligy rozhodne čtvrteční pátý duel na západě Čech ( 17.30, sledujte ONLINE přenos >>> ).

Dvojnásobné nasazení, obrovská chuť a bojovnost. Každý šel na doraz, jako měl hrát naposledy. „Už od rána jsem z týmu cítil, že chce udělat všechno, abychom zápas zvládli. Byl to přesně ten duel, který může rozhodnout sérii,“ povídal Michal Bulíř. O vyřazovacích bitvách a cestách k úspěchu ví v plzeňském mužstvu asi nejvíc. Ještě s Libercem došel třikrát do finále, z toho jednou zakončil sezonu mistrovským parádemaršem.

Ne že by Plzeň v předchozích střetnutích vysloveně propadla. Ale Mladá Boleslav jako by si šla víc za svým. První zápas ztratili Bruslaři až v prodloužení, následující dva otočili ve třetí třetině. Ve čtvrtém utkání se tohle změnilo. Indiánům šlo o přežití, stáli na pokraji útesu. „Bylo znát, že nikdo nechce skončit sezonu. Bojovali jsme, bylo tam hodně obětavosti a nasazení,“ pokračoval Bulíř.

Předešlá utkání byla plná zvratů. Skóre se různě měnilo, dvakrát překlopili Bruslaři vítězství na svou stranu. Čtvrté dějství vyřešil jediný gól. V play off kolikrát rozhodnou hráči, od nichž by se to moc nečekalo. Jan Dufek přišel v prosinci z Mladé Boleslavi výměnou za Matyáše Kantnera. V základní části za Plzeň neskóroval, na startu předkola nebyl v sestavě. Po změnách však vyšplhal do druhé brázdy. Ve 4. minutě se prosadil z Bulířovy přihrávky, trefil se po 114 dnech.

Mladá Boleslav - Plzeň: Parádní úvod Indiánů! Bulíř našel osamoceného Dufka, 0:1

„Chtěli jsme začít tak, abychom to měli na své straně a líp se nám dýchalo. Viděl jsem, že za mnou jede, ještě jsem slyšel, že si zařval. Bylo to instinktivní, otáčel jsem se a dával to do toho prostoru, kde mohl být, že to tam třeba sebere. Přistálo mu to přímo na hokejce,“ líčil Bulíř.

Nejproduktivnější plzeňský hráč v základní části dal už ve třetím utkání svůj první gól v sérii z přesilovky, zároveň byl na ledě při třech inkasovaných brankách, jeho tehdejší kumpáni Schleiss se Suchým u čtyř. Prospělo jim přeřazení ke Kodýtkovi, do druhé řady se vrátil Blomstrand a nově se objevil Dufek. Bulířovi prohození křídel svědčilo.

„Trenéři se po prohře rozhodli provést změny, podali jsme slušný výkon,“ liboval si. „Od čtvrté minuty jsme hlídali výsledek, k výhře pomohl Míra Svoboda v bráně. Parádně to zavřel. Dlouho nechytal, měl to těžké. Známe to, stejné je to pro hráče, když dlouho nehraje. Klobouk dolů. Doufejme, že mu to vydrží.“

Svoboda prožil strastiplnou sezonu. Ztratil pozici plzeňské jedničky, v nejtěžší chvíli však obstál výtečně. Pomohla mu taky obrana. Západočeši měli největší problém při střežení prostoru před brankou. Odtud dostali osm z deseti gólů. „Na to jsme se chtěli zaměřit, být dobře v boxu před bránou, v pozicích, aby soupeři neměli šanci na dorážky. Taky se k nim moc nedostali,“ poodhalil Bulíř.

Zásadní změna nastala i v přístupu. Dřív se Indiáni po zisku vedení zatáhli, jako by byli ustrašení a báli se o výsledek. Zápasy pak nezvládli. „Ustrašení je asi dobré slovo,“ přitakal Bulíř. „Poučili jsme se a bylo to znát. Byli jsme pořád aktivní, dodržovali systém, který chceme hrát. To nás dovedlo k tomu, že jsme těsné vedení nakonec ubránili.“

V úterý určitě napomohl i volnější přístup rozhodčích. Místy to bylo maso, ale pořád v mezích. Pruhovaní muži nechali hráče, ať zápas rozhodnou sami. „Přesně tohle je play off, je vidět, jak jde o všechno. Když porovnáme předchozí utkání, vyloučení bylo strašně moc a hra se kouskovala. Oslabení, tři přesilovky, tři oslabení, přesilovka. Někdo pak nechodil na led, pokud tyhle situace nehraje. Je lepší, když hra plyne. Nevím, jestli se nějaké zákroky daly pískat nebo ne. Ale běželo to dobře a tak to má asi vypadat,“ dodal Bulíř.

Právě v tomhle stylu a nasazení musí Plzeň pokračovat, pokud chce proti Mladé Boleslavi uspět. Bude to zase těsné, vyrovnané, ostré. Ale už se musí rozhodnout. Dál může jen jeden.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion LOGSPEED CZ Aréna

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Plzeň 0:1. Dufek vystřelil hostům pátý zápas, zářil Svoboda