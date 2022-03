Zbořil o Muellerovi: Je to nejlepší snajpr. S ním je hokej jednodušší

Z řadového hráče, jehož se poslední Zlín v listopadu s lehkým srdcem vzdal, je Muellerův centr v play off. Adam Zbořil opouštěl Kometu před deseti lety jako junior. Teď řídí od modré čáry její první přesilovku a ve třetím díle série předkola s Libercem dostal k ruce elitního parťáka. Dnes spolu vyrazí do rozhodující partie. „Peter je nejlepší snajpr v extralize,“ klaní se Američanovi.

Za stavu 0:2 na zápasy došlo na změny a Adama Zbořila vynesly rošády do první formace k Peteru Muellerovi. Jeho dvorní centr Petr Holík musel uvolnit místo hráči, které se v sezoně protrápil štacemi v Mladé Boleslavi a ve Zlíně. Kometa mu hodila záchranné laso a v rodném Brně je z něj úplně jiný hráč. Nezastavil ho ani „strom“ od Petra Jelínka na konci úterní bitvy.

Přežil jste zákrok libereckého kapitána ve zdraví?

„Je to dobrý. Můj start v zápase nejspíš není ohrožený. Ale víc se k tomu nechci vyjadřovat.“

Můžete se vyjádřit k vaší formě. Hrajete mnohem líp než předtím ve Zlíně. Cítíte to taky tak?

„Pro mě je každý zápas obrovská výzva. Jsem tady doma a chtěl bych se klubu odvděčit za ta juniorská léta. Vyrůstal jsem v Kometě. Když se sejde všechno dohromady, je hráč schopen podávat stoprocentní výkony.“

Dostal jste šanci v útoku s Peterem Muellerem, největší hvězdou týmu. Rozumíte si?

„Určitě mě překvapilo, že mě tam trenéři dali. Peter perfektně čte hru, vybojuje spoustu puků. Vždycky je vám nablízku na pomoc a o to je potom hokej jednodušší. Modlili jsme se, aby žádný trest nedostal. Nakonec z toho byl jeden zápas. Pokaždé, když nemůže hrát, chybí nám. Je to ten obávaný snajpr. Umí dát gól ze všeho. Když je na ledě, druhý tým si musí dát pozor, aby neudělal zbytečnou chybu. On toho dokáže využít. Pro soupeře bude oříšek ho ubránit. Ale je to týmový sport. Jeden hraje za všechny a všichni za jednoho.“

Ve čtvrtém utkání série jste za stavu 1:2 prohrávali ještě v 53. minutě 0:2. Přesto jste stihli výsledek otočit. Kde se to ve vás vzalo?

„Nemyslím, že to s námi vypadalo špatně. Celý zápas jsme tlačili, akorát jsme nemohli dostat ten puk do brány. Pak to tam jednou spadlo a roztrhl se pytel. Zase se ukázalo, že hokej nemá logiku. Během tří minut se může stát fakt cokoliv. Ale jako tým jsme si za tím šli.“

Dá se po takovém zážitku usnout?

„Každý to má jinak. Já se spaním problém nemám. Naše nálada se dá nejlíp přirovnat k euforii, která se odehrávala na stadionu. Když jsme dali na 2:2 a pak na 3:2, celý zimák vybouchl. Je jenom na nás, jak se postavíme k pátému zápasu. Už ten druhý jsme měli v Liberci určitě vyhrát. Bude to zase o jednom gólu. Kondičně jsme na tom výborně. O tom svědčí i ten obrat, který jsme předvedli.“

V přesilovce máte nyní pozici na modré čáře v pětce se samými dalšími útočníky. Vyhovuje vám to?

„V juniorských kategoriích už jsem se tam párkrát ocitl. (úsměv) Dostal jsem příležitost hrát to s top hráči extraligy, jako jsou Holas (Petr Holík), Zaťa (Martin Zaťovič), Peter a Vincek (Tomáš Vincour). Moje role je jasná. Mám rozdávat puky a vytvořit situaci, abychom mohli dát gól. Na golfák není čas. Nějakou chvíli zabere, než hráč natáhne a vystřelí. V moderním hokeji dokáže každý zblokovat střelu. Proto to tam házím tahem, což je rychlejší a mnohdy i nebezpečnější.“

Zbořilova sezona

Mladá Boleslav

Zápasy: 3

Body: 0

Plus/minus: +1

Zlín

Zápasy: 16

Body: 2 (1+1)

Plus/minus: -13

Kometa

Zápasy: 25

Body: 11 (5+6)

Plus/minus: -4

