Můj poslední zápas? Je to možné, přiznal Moták. A děkoval Olomouci

Čtvrté čtvrtfinále v řadě bylo blízko, nemáte pocit, že s hvězdným Davidem Krejčím šlo ze sezony vymáčknout víc?

„Krejča je samozřejmě výjimečný hráč. Na druhou stranu my jsme malý klub, klubíček. Když se nám někdo zraní, nemůžeme si dovolit přivést další hráče. Pracujeme s tím, co máme, maximálně nás doplní chlapci z první ligy. My jsme takovou realitu přijali. S Krejčou se to bohužel nepodařilo, ale nám i vám všem předvedl svou výjimečnost. Já mu děkuju, ale nejen jemu. Zase mě obohatil, stejně jako všechny ostatní. Ale poděkování zaslouží všichni hráči. Dali do toho vše. V kabině hrálo Aj tak sme stále frajeri od Elánů, ta písnička bude hrát asi hodně dlouho. Je čest tyto kluky trénovat.“

Po zápase vás přepadly upřímné emoce, byl jste naměkko, vyvolávali vás fanoušci, šel jste se loučit. Vedl jste Moru naposledy?

„Je to možné.“

Víc neřeknete?

„Je to možné.“ (smích)

Jakých bylo pět let v Olomouci?

„Ježišmarja, krásných! Pět let, to je kapitola v životě... Co jste prožil vy za pět let?“

Narodily se mi dvě děti.

„A to je ta životní výhra! Dvě děcka za pět let, no nádhera! (úsměv) Já prožil pět krásných let s fantastickými lidmi. Co ti kluci na ledě dokážou? To je zkrátka kouzlo. Myslím, že tak nějak to zpívá i nějaký rapper. Snad kromě Braňa (Konráda) a letos Krejči nemáme hvězdy. Vždycky se povedlo ulovit někoho, kdo bezproblémově zapadl do týmu. Třeba Zbyňa Irgl a další. Mančaft šlape, jede bomby. Máme víceméně nejnižší rozpočet, ale třikrát jsme udělali čtvrtfinále. Kluci jsou úspěšní.“

Vy trenéři taky, ne?

„My jim jen říkáme nějaké návrhy, co by měli dělat. Když to plní, tak sem tam vyhrajeme. Když to neplní, tak sem tam prohrajeme. Takže to bylo pět velice dobrých, kvalitních, úrodných let. Jsem s nimi velice spokojený. A ještě bych rád něco na závěr řekl.“

Prosím.

„Chtěl bych pogratulovat Vítkovicím. Byla to skvělá série, která přitáhla diváky. Poděkování zaslouží všichni, rozhodčí ne.“ (úsměv)

