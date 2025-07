Pražská šichta Noskové: drzý kousek při podání, spásné jestřábí oko i kritika míčků

Dva důležité momenty rozvleklé první sady dělilo jen několik sekund. Za stavu 1:1 v tie-breaku měla Linda Nosková výměnu dobře rozehranou, když čárová rozhodčí zahlásila aut. Sudí na umpiru zasáhla a hra se opakovala. První servis do sítě. A druhý? Gasanovová z ničeho nic vyzkoušela sekaný servis spodem. Češka míč uhrála, zvládla i tie-break. Pak ale musela vydřít ještě jeden a hned dvakrát jí v něm pomohlo jestřábí oko. Nejdřív si vymodlila vyrovnání na stav 5:5, pak díky němu proměnila třetí mečbol. A potom ji trenér Tomáš Krupa poslal pilovat servis.

Proč to?

„Aspoň něco, abych dneska dala do kurtu.“

A proč to dnes tak často létalo vedle?

„Foukalo, ale to asi nebylo nejhorší. Já si nechci stěžovat na začátku turnaje, ale míčky nejsou úplně připravené na náš turnaj. Obehrajou se za tři gamy a zbytek je to nekontrolovatelné.“

Celkově to byl na první kolo asi hodně těžký zápas…

„Zápas strašnej. Nečekala jsem, že budu úplně připravená na tyhle podmínky, které jsou pro mě dost těžké. Jediné, co si můžu vzít, jsou ty dvě hodiny strávené na kurtu.“

Těší vás aspoň dva povedené tie-breaky?

„Mohla jsem dokončit oba sety mnohem dříve. To, že jsem to nechala do tie-breaku, kde se může stát cokoli, je trošku moje chyba. Aspoň, že jsem ty koncovky dohrála“

Co jste říkala na Gasanovové podání spodem v první zkrácené hře?

„Překvapilo mě, samozřejmě. Ale párkrát už se mi to taky stalo, že to někdo udělal. Já jsem to ještě neudělala. A doufám, že neudělám.“

Když v závěru dvakrát rozhodovalo jestřábí oko, věřila jste si?

„Mečbol jsem si myslela opravdu, že byl aut. To druhé, bekhend, co skončil na lajně, jsem se modlila. Ten jsem úplně neviděla v kurtu…“

Co čekáte od středečního druhého kola s Italkou Elisabettou Cocciarettovou?

„Já ji moc neznám, nikdy jsme spolu netrénovaly, ani nehrály zápas. Doufám, že to bude nový den, nové podmínky, nový start…“