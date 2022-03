Obrovské zklamání v Plzni. Nevím, co teď budu dělat, posteskl si Bulíř

Deset minut před koncem hrála Plzeň přesilovku pět na tři, mladoboleslavský bek Alex Lintuniemi zlomil svou hůl a následně přerazil i tu, co mu podal spolubojovník Bičevskis. Bruslaři bránili v trojici, ale s jednou hokejkou. Plzeň toho využila. Jan Schleiss pověsil kotouč pod víko a snížil na 2:3. Jenže to byl taky šlus. Indiáni jako jediní nezvládli pátý duel doma a končí. Do čtvrtfinále míří Mladá Boleslav. Jedenáctý celek po základní části jde na vítěze z Hradce Králové.

Byla to zase tuhá bitva jako ve všech předchozích duelech. Opět rozhodla vůle, nasazení, bojovnost. „Po nešťastném čtvrtém utkání, kdy jsme doma prohráli, jsme se chtěli připravit a celý zápas do toho šlapat. Mrzelo nás, že jsme to nedotáhli už doma, mohli jsme mít den odpočinku navíc. Ale řekli jsme si, že to nepustíme. Plzeň byla tak trochu favorit a my mohli jenom získat. Když si za tím půjdeme a nepolevíme, můžeme to dotáhnout. A podařilo se,“ sypal ze sebe boleslavský útočník Jakub Kotala.

V první třetině se toho dlouho moc nedělo. Vzduch se tetelil jak nad asfaltem za letního parna, vyčkávalo se, až to někdo odšpuntuje a rozfouká. Jako první udeřil kladivem právě Kotala. Za neúčasti zraněného Matyáše Kantnera se v jeho útoku pravá křídla točila, nicméně první gólovou akci připravil v 15. minutě jeho stálý parťák David Šťastný. Uvolnil se u zadního mantinelu a puk poslal před brankoviště, kam si Kotala ustoupil od tyče. Nikým nehlídán otevřel skóre a jako první v sérii překonal Miroslava Svobodu, který se vrátil do plzeňské branky od čtvrtého zápasu.

Indiáni nevstoupili do utkání ideálně. Jako by série teprve začínala, než vrcholila. Boleslav je v první třetině přestřílela 12:4, jenže o přestávce asi domácím hráčům pořádně zvedli mandle. Do druhé části naskočili jak vyměnění, zhruba po polovině prostřední části to bylo pro změnu na střely 12:0 pro ně. A taky, že se dočkali odměny.

Jakub Kotala slaví úvodní gól pátého zápasu v Plzni • Foto ČTK / Chaloupka Miroslav

Miloš Kelemen byl ve 26. minutě vyloučen za sekání, při návratu na led vyfasoval další dvojku za nedovolené bránění, protože hrál pukem, když stál ještě nohama na trestné lavici. Rozhodčí ještě naznačoval osobní trest za řeči, jenže verdikt vzal zpátky. V přesilovce Peter Čerešňák nabil Michalu Bulířovi na volej a nejlepší snajpr týmu ze své úřadovny na kruhu vyrovnal.

„Určitě byla škoda, že jsme dostali první gól zápasu. Možná z přemíry snahy jsme byli nahecovaní lidmi a chtěli to za každou cenu urvat, jenže jsme šli do jednogólového manka. Dotáhli jsme to, ale zase jsme inkasovali. Místo abychom to překopli na naší stranu, vždycky jsme dotahovali a nedotáhli to,“ povídal po zápase.

Vedení strhl znovu na stranu Boleslavi svou vůbec první trefou v play off Oscar Flynn. Svým pátým zásahem v sérii udělal nad plzeňským týmem amen Miloš Kelemen, který rozhodl už druhé utkání. I toto byl nakonec vítězný gól.

Radost Mladoboleslavských hokejistů po gólu Plzni • Foto ČTK / Chaloupka Miroslav

Martin Ševc zachytil ve středním pásmu rozehrávku domácích a poslal dopředu na slovenského bijce. Ten přidal do kroku, svižnou ránou ke vzdálenější tyči potřetí v zápase prostřelil Svobodu a poslal Bruslaře do dvoubrankového trháku. „Jsem rád, že jsem mohl přispět k výsledku, ve druhé třetině jsem seděl víc na trestné lavici. Aspoň jsem to tímhle napravil,“ líčil.

V přesilovce Indiáni snížili a rvali se dál. Když hosté hráli ve třech, bránící hráči blokovali střely nohama i vlastním tělem, zaskvěl se gólman Krošelj. „Paráda, takhle se vyhrávají zápasy,“ liboval si Kotala.

„Je to obrovské zklamání. Po několika letech jsem bez play off, nevím, co teď budu dělat, Takhle brzy asi nikdo končit nechce,“ smutnil Bulíř, který byl zvyklý s Libercem hrát hodně dlouho. V závěru měl ještě dvě super šance. Není sám, pro koho to byl zřejmě poslední zápas za Plzeň.

SESTŘIH: Plzeň - Mladá Boleslav 2:3. O postupu Bruslařů rozhodl Kelemen