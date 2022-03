Nemoc v klíčové chvíli. Kometu stihly horečky, lídr odstoupil během duelu

Ani jeden z respondentů neměl v úmyslu z toho udělat zásadní téma, proč přišel neúspěch. Nicméně bylo patrné, že to roli sehrálo. A značnou. Do branky se nemohl postavit Marek Čiliak, který vychytal předchozí dvě vítězství na domácím ledě. Důvod? Vysoké teploty. Nebyl jediným, den před utkáním se zdravotními potížemi laborovalo více hráčů. Marek Ďaloga dokonce odstoupil v průběhu rozhodující bitvy.

Takové změny běžně neděláte. Na brankářském postu držíte stabilitu, dokud brankář vychytává výhry. Když proto do branky Komety naskočil namísto Marka Čiliaka jeho slovenský kolega Matej Tomek, šlo o překvapení. Důvody v tu chvíli, zatím, nikdo netušil. Když pak během utkání v kabině zmizel i slovenský obránce Marek Ďaloga, bylo patrné, že jde možná o něco vážnějšího.

„Promluvila nám do toho marodka. Od rána nás kosily horečky, hráči nastoupili s teplotou. Možná to byl jeden z důvodů, proč scházela síla a kondice. Hlavně v úvodu. Neměli jsme dobrý nástup do utkání, nefungoval nám pohyb. Projevilo se to v koncovce,“ řekl po utkání trenér Komety Jiří Kalous.

„Teď už není podstatné, kolik hráčů nemohlo jet naplno, nebo rovnou do utkání nezasáhnout. Hlavní je, že s kolegy víme, že kluci do toho dali maximum, opravdu maximum, nikdo nechtěl prohrát. Nepovedlo se to, já chci týmu poděkovat, jak bojoval až do konce,“ dodal Kalous.

Z hlediska skóre je patrné, že se poprvé v sérii povedlo některému z celků takhle výrazně odskočit. Všechny čtyři předchozí duely byly nesmírně vyrovnané. „Je to pravda, mohlo to dopadnout jakkoliv,“ přikývl třeba střelec Komety Peter Mueller. Ano, důvodem je i snaha Kalousova celku o otevření obrany při zoufalém snažení o srovnání, ale i tak je rozdíl pěti branek výrazný.

„Dělali jsme, co jsme mohli. Bojovali jsme. Nechci se na to vymlouvat. Zdravotní problémy to byly, přišly před posledním zápasem série. Je to škoda. My jsme zápas nezvládli, zaslouženě postoupil Liberec,“ postavil se k realitě kapitán týmu z jihomoravské metropole Martin Zaťovič.

V rozhodujících minutách předkola tak nakonec Liberec hrál proti soupeři bez gólmana, jenž přišel vyloženě jako pomoc pro tyto momenty. A také proti soupeři, jehož řady nepodporoval srdcař Ďaloga. Muž, jenž chytl parádní formu především ve zmíněných domácích zápasech. Věta, která zazněla od všech dotázaných ze strany Komety minimálně jednou tak v tomto případě sedí nejlépe. Je to škoda.

