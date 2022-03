ONLINE: Třinec - Vítkovice 0:0. Hosté se prosadili těsně po siréně

Startují první zápasy čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Dnes jdou do akce dva nejlepší týmy základní části. Vítěz Prezidentského poháru Mountfield HK zahajuje svou misi na domácím ledě proti Mladé Boleslavi. Druhý tým Třinec přivítá v derby Vítkovice. Vstoupí do play off lépe domácí favorité nebo je zaskočí vyzyvatelé z předkola? Sledujte ONLINE PŘENOS a VIDEA klíčových okamžiků. Ocelářské derby startuje v 16 hodin, v Hradci Králové se začne v 19:00.