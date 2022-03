Tygři se chystají na Spartu. Budou hodně ostří, tuší Birner. Ocenil i Šmída

Rozhodující utkání série. Zvítězíte, jdete dál a návdavkem získáte obrovskou psychickou vzpruhu. Prohrajete, sezona končí, následují smutné pohledy do prázdna. Liberec ve čtvrtek rozhodující hodinku zvládl, Kometu přetlačil 6:1. Výrazně k tomu přispěl i dvougólový střelec Michal Birner, jenž v dresu Bílých Tygrů zažívá čtvrté play off. „Jsme ve čtvrtfinále, které bylo před sezonou naším cílem. A teď uvidíme,“ říká.

Michal Birner jako jasná ofenzivní jednička Liberce? V tomto ročníku to tak úplně neplatilo, do role se nominoval parádními výkony Tomáš Filippi. Avšak jejich souhra pomohla týmu k zvládnutí zrádného předkola, teď je čeká Sparta. „Já se na tu sérii moc těším. Čekám, že budou dobře nachystaní a hodně ostří,“ poznamenal Birner po postupové bitvě.

Zdálo se, že dvě výhry Komety na domácím ledě na vás žádný vliv neměly. V páteční domácí bitvě jste si postup pohlídali.

„Pomohla nám asi loňská zkušenost, kdy jsme byli proti Spartě jeden zápas od finále, ale nakonec se to protáhlo na sedm zápasů. Máme tady pořád hodně kluků, co to zažili. Ale bylo to samozřejmě nepříjemné psychicky, když jsme v Brně byli nějakých sedm minut od postupu a v podstatě jsme jim ten zápas takhle darovali. Hned po něm v kabině jsme si ale řekli, že je konec, zápas skončil a nemá cenu se v tom babrat a dívat se na chyby, které jsme udělali. Spíš na ty pozitivní věci, což jsme také ráno udělali. A večer to pak bylo vidět.“

To je pravda. Na Kometu jste vletěli.

„My jsme se hlavně chtěli vyvarovat toho, abychom dostali první gól. Ten je většinou pro psychiku nesmírně důležitý. Jakmile jsme ho dali my, viděl jsem to odhodlání. Pak jsme ubránili dvě oslabení, kdy jsme jim v podstatě nic nedovolili. A když jsme šli do přesilovky na začátku druhé třetiny, tak jsme si řekli, že jak ji odehrajeme, to nastaví tón do dalšího průběhu zápasu.“

Liberec - Kometa: Filippiho přesilovkovou ránu dorazil do sítě Birner, 2:0

Sám jste ji využil a odskočili jste na 2:0. Příjemný moment, když se vám kotouč před prázdnou branku příhodně odrazil, že?

„Stál tam přede mnou ještě Holland. A minout se dá úplně všechno. (usmívá se) Každopádně bylo hodně důležité si přesilovkou pomoct a uklidnit se, odskočit o ty dva góly. Bylo to fajn i v tom, že dosud jsme si přesilovkou moc nepomáhali. Pak už jsme jeli na vlně. Mohli jsme se i třeba trochu zatáhnout a chodit do kontrů, což tam pak všechno bylo. Ten zápasový plán, co jsme měli, jsme splnili na jedničku.“

Co vás ještě čeká před pondělním startem čtvrtfinále?

„Odpočineme si a vyčistíme hlavy, pobudeme doma s rodinami, což je také důležité. Ty poslední týdny byly už od konce základní části hodně našlapané, tak jsme je moc neviděli, teď s nimi strávíme nějaký čas. Proti Spartě nemáme co ztratit, samozřejmě bude favorit. Já se na tu sérii moc těším. Čekám, že budou dobře nachystaní a hodně ostří. Myslím, že to bude série se vším všudy a diváci se budou bavit.“

Dá se říct, že paradoxně by vám náročná série proti Kometě mohla pomoci? Přece jen, půjdete proti Spartě, která v play off ještě nenaskočila.

„To jsou jen takové úvahy. My jsme v situaci, kdy jsme dlouho stáli, byli několikrát. Ano, báli jsme se toho. Ale jak potom člověk skočí do zápasu a dotkne se puku, během pěti minut ho pohltí atmosféra. A pak už jedete na autopilota. Nemyslím, že by v tom byla pro nás nějaká velká výhoda.“

Liberec - Kometa: Postup Bílých Tygrů stvrdil do prázdné branky Birner, 5:1

Série s Kometou dobře ilustruje celou vaši sezonu, je to nahoru dolů. V první polovině základní části se nedařilo, teď se chystáte na čtvrtfinále.

„Ta sezona je od začátku na houpačce a všichni víme, že to nebylo ideální. Měli jsme malinko jiný cíl než skončit v základní části sedmí. Museli jsme se teď kousnout přes předkolo, ale jsme ve čtvrtfinále, které bylo před sezonou naším cílem. A teď uvidíme. Věřím, že to z nás teď malinko spadne, uvolníme se a bude tam chuť, vášeň a emoce, abychom diváky také trochu pobavili. Samozřejmě tam necháme srdce, což k play off patří, to je jasné.“

Váš parťák a obranná jednička Ladislav Šmíd zatím zažívá velmi povedené play off, už má sedm asistencí. Čekal jste, že bude takhle bodovat?

„Je to jedině dobře. On je playmaker na modré čáře, takže to od něho čekám. (usmívá se) Ale není to náhoda. Prostě mu to teď lepí a je důležité, abychom se i my ostatní ještě trochu zlepšili. Na druhé straně statistiky jsou hezká věc pro novináře, ale play off je o něčem jiném. Vezměte si Crosbyho, když se celou olympiádu 2010 trápil a nešlo mu to. Pak to celé rozhodl a stal se hrdinou. Statistiky bomba, ale zajíci se počítají až po honu.“

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE