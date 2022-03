Kousal utišil Hradec: Chtěli jsme bod a máme ho. Novotný furt seká, umí to

Jak chutná takový zápas rozhodnout?

„Dal jsem gól asi po měsíci a půl, takže jsem byl moc rád, že to tam padlo zrovna teď, v takhle důležitou chvíli. Ono to víceméně nic neřeší, je potřeba dál makat a vyhrát další tři utkání. Ale bod je hodně důležitej. Škoda, že jsme ho nedokázali urvat i v sobotu. Je to hodně vyrovnaná série.“

Byl klíčem k výhře hlavně první gól, kterým jste se dotáhli na dostřel?

„Určitě, první gól byl hodně důležitý. Hradec byl na koni a po našem gólu přestali hrát svoji hru, přestali provokovat. Fanoušci taky nebyli slyšet tak, jako když vedli 2:0. Nám to pomohlo, pak jsme dokázali dát hned ještě druhej a pak už to bylo jen o tom, kdo udělá chybu. Naštěstí to padlo nám.“

Co tankujete do nádrže, že jste po náročném předkole schopní předvést takové výkony?

(usměje se) „To nevím, co tankujeme. Teď asi nic ohledně toho, jaké jsou ceny… Myslím, že jsme dobře připravení na celou sezonu, dobře jsme trénovali. Furt to doplňujeme, nemáme žádné volnější tréninky. Teď už není čas šetřit v sobě nějakou energii, jdeme zápas od zápasu naplno a dneska nám to přineslo bod.“

V porovnání se základní částí to vypadá, že jste do začátku play off taky odpočívali…

„No… (usměje se) Když se někdo podívá na tabulku, tak to tak může vypadat, ale určitě to není pravda. Myslím, že jsme makali furt a teď jsme se dokázali ještě víc semknout. Jen tak dál, musíme furt pokračovat.“

Vyhovuje vám, že i Hradec se stejně jako vy snaží hodně bruslit a není to žádná dobývaná, žádná bitva?

„To ani nevím… Z obou stran je to tak, že nikdo nechce udělat chybu. Takový je hokej v play off. Hodně se to otáčí, nikdo nechce, aby se hrálo u něj ve třetině. Je to vyrovnané.“

Série může být hodně dlouhá, zvládnete držet vysoké tempo po celou dobu?

„Teď máme zase dva dny odpočinku, musíme pořádně zregenerovat. Každý pro to určitě udělá maximum a pak do toho zase na dva zápasy vlítneme. Myslím si, že se to dá.“

Měli jste z toho velký respekt po jednodenní pauze po předkole?

„Říkali jsme si, že to není úplně ončo. Hráli jsme sedmý zápas v deseti dnech. Jeden den po předkole je málo, ale dalo se to zvládnout.“

Nic to nezaručuje, ale určitě je fajn, že jste překlopili výhodu domácího prostředí na svou stranu.

„Přesně tak. Určitě je dobré, že teď budeme hrát doma, každý hraje rád v domácím prostředí. Každý se teď podívá na video, nějak se na to připraví. Kluci budou spát na hotelu, třeba se jim bude špatně spát. (usměje se) Uvidíme.“

Máte tam nějaký vyhlášený hotel?

(směje se) „Ne, to nevím, kde budou. Jestli na něm budou šetřit, nebo ne.“

Změnilo by se něco, kdyby ze série vypadl brankář Filip Novotný? Druhé utkání kvůli zranění nedochytal…

„Vůbec nevím, jestli to něco změní. Nijak speciálně jsme se na něj nechystali. Uvidíme, kdo a jak bude chytat.“

A jeho prchlivost? V prvním duelu ho měli rozhodčí tak dvakrát vyloučit.

„Říkali jsme si, že furt seká. Umí to, rozhodčí mu to povolují, tak proč by to na druhou stranu nedělal.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:54. Jergl, 03:42. Kalina Hosté: 29:43. Lintuniemi, 31:10. Lunter, 47:24. P. Kousal Sestavy Domácí: F. Novotný (55. Kiviaho) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank, R. Pilař – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Koukal, Cingel. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Pavel Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Fillman, Lintuniemi, D. Moravec – D. Šťastný, Bičevskis, Kotala – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský (A), T. Knotek, Eberle. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Hynek, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5682 diváků

