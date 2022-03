Vondrka jde porazit klub, který spasil: Titul s Motorem? Možné je všechno

Pokud vše půjde podle ideálního scénáře, za rok touto dobou se mu vitrína hokejových poct povážlivě rozroste. Michal Vondrka má na forhontu vstup do Klubu střelců deníku Sport, tisícovku zápasů v extralize či metu 500 kanadských bodů. To teprve přijde. Co uznávaného centra čeká teď? Je představa extraligového titulu s Motorem úplnou sci-fi?

Co vám jako první naskočí, když se před vámi zmíní Pardubice?

„Nejdřív ze všeho záchrana extraligy před dvěma roky. Teď máme před sebou vzájemné čtvrtfinále, bude to bitva. Ale to by byla s jakýmkoli soupeřem, nejde si vůbec vybírat. Pro mě to bude peprnější, protože jsem tam hrál. Těším se.“

Máte boj o záchranu pořád před očima? V jednu chvíli byly Pardubice hodně namočené, šance na setrvání mezi elitou povážlivě slábla… A pak jste přišel vy a vystřílel klíčové body.

„Tenkrát se to fakt povedlo. Závěr sezony byl těžký, ale nakonec vyšel perfektně. Proti Pardubicím jsem si zahrál už během téhle sezony a bylo to fajn.“

Sochu vám před pardubickou arénou asi nepostaví, ale dres pod stropem haly by měl svoji váhu a logiku, nemyslíte?

„Nevím, no. (usmívá se) Jak říkám, v Pardubicích mě to hrozně bavilo. Když jsem tam v závěru sezony přišel, ani mi nepřišlo, že je nějaká krize. Najednou jsme začali vyhrávat, v mých očích ten tým fungoval výborně. Byla tam skvělá parta.“

V následující sezoně 2020/21 jste se chystal navázat na výborné předchozí výkony, ale zastavilo vás zranění na celý rok. Těžká rána, že?

„Hlavně po psychické stránce. Vůbec jsem s tím nepočítal. Nenapadlo by mě, že nebudu celý rok hrát. Byl jsem optimista v tom směru, že aspoň konec sezony si zahraju. Ale nešlo to. Sekl se mi nějaký sval v zádech, nešlo s tím hrát. Dělal jsem všechno pro návrat, poctivě posiloval, v civilním životě mě zranění v ničem neomezovalo, jenže jakmile jsem přišel na led, nadějím byl konec. Zhruba jednou za čtrnáct dnů jsem to šel zkusit, ale byl to zmar. Když už to šlo takhle popáté, pošesté, psychicky mě to sundávalo dolů. Trvalo hrozně dlouho, než jsem se dal do kupy. Až po celé promaroděné sezoně se stav zlepšoval.“

Kde jste bral mentální sílu?

„U mých dětí. Byl to fajn relax, v jejich blízkosti jsem nabíral energii. Děcka se mnou odmala vyrůstají v hokejovém prostředí, jsou na něj zvyklá. Když jsem jednou zavedl řeč na téma, že už možná nebudu moct hrát hokej, rozbrečely se. Nebylo to jednoduché, ale díky tomu, že jsem nastavením optimista, jsem držel po kupě a věřil, že se jednoho dne vrátím.“

V čem ta pauza byla pozitivní?

„Dostal jsem obrovskou chuť do hokeje. Těšil jsem se na sezonu v Budějovicích. A můžu říci, že jsem si ji neskutečně užil.“

A nic nekončí.

„Přesně tak. Věřím, že naše jízda bude pokračovat.“

S Motorem se na čtvrté místo nepočítalo, klobouk dolů. Můžete být černým koněm play off?

„Proč ne? Oproti poslední sezoně nastal velký progres. Rodil se nový tým, přes léto jsme se postupně dávali dohromady, proto to zkraje sezony bylo syrovější, dopouštěli jsme se zbytečných chyb. Ale časem jsme se semkli, naučili se spolu hrát, vyhovět si. Dost taky pomohlo, že jsme se poznali blíž mezi sebou. Nakonec jsme měli bodů jako máku, tohle nikdo nečekal.“

Co Motor a titul?

„Možné je všechno. V lize není mančaft, který bychom neporazili. Bude záležet na mnoha okolnostech, na aktuální formě hráčů, na detailech. Ostatně jako každý rok. Ale pokud si každý z nás uvědomí, co play off obnáší, bude si svědomitě plnit své úkoly, můžeme být hodně silní. Play off je nevyzpytatelné, ale já týmu věřím.“

První překážkou jsou Pardubice, které jste ve finiši vystrnadili ze čtyřky. Na koho bude větší tlak? Já bych řekl, že na Dynamo. Majitel klubu Dědek vyhlásil za cíl minimálně semifinále.

„Vím, že si dávali před sezonou dost vysoké cíle. Přesně si nepamatuju, kam to mají dotáhnout, ale ambice mají vysoké. Není se čemu divit.“

Díky skoku last minute mezi elitní kvartet vám rozpis play off dopřál skoro dva týdny pauzy. Uvítal jste odpočinek?

„Byl jsem za volno rád. V lednu jsme odehráli obrovské množství zápasů, únor jsme měli mít výrazně volnější, myslím, že v původním plánu jsme mezi pátým a devatenáctým únorem neměli žádné utkání, jedno jsme si předehráli a z dalšího udělali dohrávku. Jenže do toho přišel covid, šli jsme do karantény, zápasy se přesunuly. Během dvou měsíců jsme napočítali snad dvacet utkání. Ke konci jsme toho měli dost, hráli jsme obden. Volno bylo fajn. Pardubice odehrály tři zápasy, takže možná budou rozehranější, my zase odpočatější… Je to trochu alchymie a otázka, kdo je na tom vlastně líp. Ale nedomnívám se, že Dynamo bude z předkola utahané.“

Platí ovšem, že krátké prázdniny byly ve vašem případě klíčovým bodem přípravy. Potřebovali jste vypnout hlavu.

„Přesně tak. Předkolo jsem sledoval, až na sérii Pardubic s Vary byly všechny bitvy vyrovnané a šly do pěti zápasů. Z toho už pomlácený jste. Vezměte si, že Vítkovice s Boleslaví skončily ve čtvrtek a už v sobotu do toho šly znovu. Na druhou stranu, občas platí, že všechno zlé je pro něco dobré. Postupující tým zalije optimismus, veze se na vlně. Jsem zvědavý, jak se vyvinou všechna čtvrtfinále, nikde nevidím jasného favorita.“

V závěru dlouhodobé části jste se dostal do zajímavé formy. Čekáte sám od sebe velké věci?

„Uvidíme. Pro mě je prioritou týmový úspěch. Ambice na zisk kanadských bodů dávno nemám. Budu nejradši, když mančaft bude šlapat. Jedině z toho může něco zajímavého vzniknout.“

Motor je občas brán jako parta Old Boys. Děláte si z toho něco?

„Já vůbec nic. Fyzicky se cítím velice dobře. Věk je jedna věc, zkušených nás tam je víc, ale v našem případě mám dojem, že vedle sebe a jako celek dobře fungujeme. S mladšími kluky tam je potřebná chemie, dokonce bych řekl, že ve složení našeho kádru vidím výhodu.“

Pokud se podívám na vaše čísla, nelze nepostřehnout, že v příští sezoně máte reálnou šanci pokosit řadu milníků. Co to s vámi dělá?

„No, je tam toho docela dost. (usmívá se) Kamarád mi hlásí, co mě může potkat. Jsem si toho vědom. Teď to ale nemá smysl řešit, všechno nechám až na období po sezoně. Vždycky je lepší se k milníkům neupínat a normálně hrát. Pak si vás spíš ta čísla najdou. Na jednu stranu jsem těm cifrám blízko, zároveň jsou dost daleko. Rozhodně ne za rohem. Teď mám v hlavě jiné věci, Motor a play off.“

