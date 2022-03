SESTŘIHY: Hradec narazil, Boleslav vede v sérii. Třinec blízko semifinále

Hokejisté Hradce Králové ve třetím zápase čtvrtfinále Generali Česká play off prohráli 2:3 po nájezdech v Mladé Boleslavi, která nyní vede 2:1 na zápasy. Vítěz Prezidentského poháru z východu Čech tak bude ve čtvrtek ve městě automobilů odvracet další prohru, která by Bruslaře naopak přiblížila k postupu do semifinále. Blízko postupu do dalšího kola bojů o Masarykův pohár jsou Třinečtí Oceláři. Na hřišti Vítkovic vyhráli 2:1, v sérii vedou 3:0 a už ve čtvrtečním duelu č. 4 se mohou jako první tým dostat do semifinále.

Fantastický Krošelj zachránil Bruslaře

Mountfield nastoupil bez indisponovaného gólmana Filipa Novotného, kterého už v závěru nedělního druhého duelu v Hradci Králové nahradil Henri Kiviaho.

Do vedení šli domácí v čase 22:58. Kelemenův pokus z pravého kruhu tečoval nohou bránící Kalina a do vlastní branky si srazil puk Pavlík.

Ve 29. minutě vyhodil puk do hlediště Pláněk a šel jako první hráč v utkání pykat na trestnou lavici. Hosté tlak v přesilovce nakonec zužitkovali a sedm sekund před plánovaným koncem vyloučení tečoval Lev před Krošeljem McCormackovu střelu. Při Orsavově trestu si Kiviaho poradil s Kousalovou ránou. Mladoboleslavský gólman kryl Lvovu teč Jankova pokusu.

Hradec Králové se ubránil na přelomu druhé a třetí třetiny při Perretově trestu, ale z Jankova vyloučení už domácí vytěžili vedení. Hosté se během jeho pobytu na trestné lavici sice ubránili, ale tři sekundy po skončení přesilovky Pláňkovu bekhendovou přihrávku uklidil z brankoviště za Kiviaha Kousal.

Domácí přečkali Kelemenovo vyloučení, kdy pálil Oksanen. Hostům se nepodařila přesilovka při pobytu Eberleho na trestné lavici a naopak v oslabení nebezpečně pálil Najman.

V další početní výhodě po Krošeljově vyhození puku do hlediště už se Hradec prosadil. Sáhl k power play a v čase 57:10 po Lvově přihrávce skóroval před brankou Smoleňák. Hned za 19 sekund šel pykat domácí kapitán Ševc, ale šance Jergla, Kevina Klímy ani Lev změnu skóre nepřinesly.

V nastavení se hosté ubránili při Jankově vyloučení. Hosté zahrozili Koukalem tečovanou střelou Orsavy a Jankovou ranou od modré čáry. V 74. minutě mohl rozhodnout z pravého kruhu Flynn. Na druhé straně pálil Kalina. Posledních 60 vteřin nastavení se domácí ubránili při Najmanově vyloučení, kdy mohl rozhodnout Smoleňák.

Nakonec se radovali domácí, když v sedmé sérii nájezdů rozhodl Kelemen. V páté sérii nájezdů se ale zaskvěl především brankář Krošelj, který svým betonem fantasticky vychytal nájezdníka Jergla.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Bylo to strašně bojovné utkání. Z naší strany tedy jednoznačně. Myslím si, že jsme tam nechali, co jsme mohli. Dvakrát jsme vedli. Škoda, že došlo k té situaci, že jsme hráli ve čtyřech proti šesti. Hradec je v tomhle strašně silný. Hlavně na brankovišti na to má výborné typy hráčů. Bohužel jsme dostali vyrovnávací gól. Prodloužení bylo z naší strany o vůli, i když jsme tam měli šanci, ale jinak jsme to víceméně odbránili nebo ubojovali. Na nájezdy jsme byli šťastnější. I celý zápas bych zrekapituloval, že jsme byli šťastnějším týmem.“

Tomáš Martinec (Mountfield HK): „Byl to znova vyrovnaný zápas. První třetina byla od obou týmů trochu opatrnější a spíš ze zabezpečené obrany, ale myslím si, že pak to byl zase boj o každý metr ledu. My jsme si vypracovali dost příležitostí na to, abychom skórovali. Dnes jsme dávali góly jen v nerovnovážném stavu. Za využité přesilovky jsme samozřejmě rádi. Ale já věřím, že pokud budeme hrát jako od poloviny zápasu a budeme mít takový pohyb a šance, tak zítřejší zápas zvládneme a srovnáme sérii na 2:2. Jsem taky rád, že se zápas vydařil Kivimu (brankáři Henrimu Kiviahovi), protože samozřejmě i Boleslav měla své šance a on nás v dnešním zápase podržel.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 3:2sn. Bruslaři vydřeli vedení v sérii, rozhodl Kelemen

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:58. Kelemen, 43:55. P. Kousal, . Kelemen Hosté: 30:02. Lev, 57:10. Smoleňák Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Flynn, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Eberle, T. Knotek, J. Stránský (A). Hosté: Kiviaho (Sajdl) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, R. Pilař – Smoleňák (C), Cingel, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Lev (A) – Kelly Klíma, Koukal, Orsava. Rozhodčí Mrkva, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3896 diváků

Vítkovice - Třinec 1:2

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 1:2. Oceláři jsou krok od semifinále