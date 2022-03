Pláněk o bitvě s Hradcem: Nájezdy? Ty brďo, brutální. Modřiny už nepočítám

Nikdo toho neschytal tolik, jako on. Boleslavský obránce Martin Pláněk zblokoval v play off už 19 střel soupeře. Exceloval i ve středečním třetím duelu čtvrtfinále proti Mountfieldu HK, i díky jeho extrémnímu odhodlání Bruslaři urvali duel 3:2 po samostatných nájezdech a v sérii proti vítězovi základní části vedou 2:1 na zápasy. „Obrovská, obrovská euforie,“ říkal po dramatické bitvě.

Jak těžký zápas to byl?

„Všechny zápasy jsou strašně těžké. Vidíte, v jakém tempu se hraje. Zvládáme to dobře, otáčíme hru, snažíme se plnit, co jsme si řekli. Zatím je to super, všichni makají, vypadá to zatím dobře.“

Euforie po nájezdech?

„Obrovská, obrovská. Ty brďo, nedokážu si představit, že bychom hráli ještě o něco většího a rozhodovalo se v nájezdech. To je brutální. Už tady byly emoce veliký a je to nádherné vyhrát.“

Co se změnilo oproti základní části?

„Nikdo nechce udělat chybu, všichni hrají na sto procent. Tak to vidím já. Myslím, že to všichni i plní. Blokují střely. Kolik střel my zblokujeme? To je neuvěřitelný. Gašpi (brankář Gašper Krošelj) chytá parádně, skloubilo se to dohromady a zatím je to perfektní. Nezakřikněme to.“

Kolik už máte modřin vy sám? Střel zblokujete ze všech nejvíc.

„Já to radši ani nepočítám. Je to v pohodě, to je moje práce, abych pomohl hlavně v obraně. Jsem jedině rád, když můžu zblokovat nějakou střelu.“

Máte za sebou osmý zápas za 13 dnů. Síly ještě jsou?

„Všichni jsme v pohodě, dobře regenerujeme a trénujeme. Spánek a jídlo je dobrý. Vypadáme všichni v pohodě.“

V prodloužení už jste ale trochu tahali nohy, Hradec měl blíž k rozhodnutí.

„To byla taktika je trošku jenom navnadit…“ (usměje se)

Zatím se vám v sérii nedaří v přesilovkách. Co v nich zlepšit?

„Dneska jsme dali gól ne?“

To už bylo tři vteřiny po vypršení trestu.

„Ale ještě tam ten pátej ale nebyl ne? (usměje se) Budeme to brát, že jsme využili přesilovku. Takže se zlepšujeme.“

Mountfield naopak dvě přesilovky využil, ve třetí třetině jste měli čtyři tresty…

„Jasně, to se nám nemůže stávat. Už toho bylo moc. Musíme si na to dát bacha, abychom se nenechali zbytečně vylučovat.“

Góly Domácí: 22:58. Kelemen, 43:55. P. Kousal, . Kelemen Hosté: 30:02. Lev, 57:10. Smoleňák

