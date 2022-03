Kolář Šticha neřeší: Ať si dělá třeba kotouly. Pro nás líp, když bude hrát

Vyhecované čtvrtfinále má své nepřátele. České Budějovice chytly alergii na Anthonyho Camaru, Pardubice zase na Davida Šticha. Podle obránce Jana Koláře to tak mají ale spíš fanoušci, hráčům je prý bek Motoru úplně ukradený. „Moc nehraje, tak se snaží na sebe aspoň po odpískání takhle strhnout pozornost. Pro nás by bylo lepší, kdyby byl víc na ledě,“ trochu rýpnul, že přes Šticha by Dynamo dalo nějaké góly. V pátek a sobotu bitva pokračuje v Pardubicích.

Dva dny v Českých Budějovicích, dvě porážky. Pardubice se dostaly do situace, že pokud nepřidají dvě domácí výhry v řadě, soupeř vezme za semifinálovou kliku. Obránce Jan Kolář nastupuje s krytem, který jistí čelist, kterou mu zlomil v základní části puk. Tahle pomůcka jednou zaujala i rozběsněného Davida Šticha.

Hodně žralo přijít v dobře rozehraném zápase o výhru dvěma góly v poslední minutě?

„Mrzelo nás to, ale nezbývá nic jiného, než jít dál. Budějovice dvakrát využily domácí prostředí. Teď je řada na nás, abychom si uhráli dva body a posunuli sérii zase k nim za stavu 2:2.“

Naposledy jste měli velkou převahu, nastřelili čtyři tyče. Jde hrát lépe?

„Vždycky jde hrát lépe, třeba víc zarputile. V určitých momentech je potřeba se taky uklidnit, hlavně v koncovce zápasu. Třeba tam jsme mohli být lepší, zahrát poslední minutu jinak, abychom se nedostali pod takový tlak, vyhazovat puky. Ale nic, nevyšlo to, tohle je pryč. Cílem musí být teď dvakrát doma vyhrát.“

Stal se pro Pardubice velkým tématem David Štich? Ve druhém utkání se vám snažil dostat hodně do hlavy.

„To se zeptejte v Budějovicích, jakou má práci.“

Vám se do hlavy nedostal?

„Vůbec. Měl by?“

Mám pocit, že to párkrát zkoušel.

„Vždyť ani moc nehrál. Abych se přiznal, na ledě jsem si ho ani nevšiml.“

Jednou se vás snažil vyprovokovat k bitce, když cloumal krytem, který nosíte kvůli dříve zlomené čelisti. Ani tohle vás neštvalo?

„No, on moc nehraje, tak se snaží na sebe aspoň po odpískání takhle strhnout pozornost.“

Je z vašeho pohledu klíčové se s ním nezapojit do bitky, protože by nejspíš každého hráče na soupisce dokázal zmydlit?

„Nevím, jestli by nás zmydlil, ale my si ho fakt nevšímáme. My chceme vyhrát další zápas, pak sérii. Ať si Štich sedí třeba na tribuně, nebo na střídačce, když není tolik v akci. I když pro nás by asi bylo nejlepší, kdyby hrál.“

O komerčních pauzách jezdil provokovat brankáře Dominika Frodla. Překvapilo vás, že tam rozhodčí neviděli nic proti pravidlům?

„To je hlavně jejich věc. Přiznám, že nevím, jak v tomhle jsou nastavená pravidla.“

Prát se se Štichem nechcete, ani jste se nesnažili rozhodčí upozornit, ať ho k Frodlovi o přestávkách nepouštějí, případně mu dají trest?

„Něco tam proběhlo, ale takhle do detailu neznám pravidla, nikdy jsem to ani nehledal, protože by mě v životě podobná věc nenapadla. My si ho nevšímáme. Pro nás není téma Štich. Jdeme hrát hokej a chceme porazit České Budějovice.“

Rozumím. Ale vážně vám nepije krev, jak neustále hledá hranu, co se smí a co ne?

„Ať si dělá na ledě třeba kotouly, nám je to fakt jedno. Nás zajímá hokej.“

Dobře, tak k hokeji. Měl jste z Pardubic dobrý pocit, jak se přeházely útoky a ve druhém utkání jste byli mnohem živější?

„Pomohlo nám, že jsme se dostali do vedení. O to víc jsme se semkli, hráli týmovější hokej než v prvním zápase. Chybělo jen, abychom dali třetí gól, nepustili Budějovice na kontakt. Teď se na ně zase dobře nachystáme, máme výborné fanoušky, snad bude v hale plno. Věřím, že nás poženou, u nás Motoru nedáme šanci a zapíšeme si dvě výhry.“

