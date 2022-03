Cienciala po třetí porážce: Hoříme na zakončení, Hrachovina nás likviduje

Dlouhou dobu Pardubice bušily do Dominika Hrachoviny. Až v power play se prosadil David Cienciala na 1:2, ale u toho taky zůstalo. „Hrachovina nás momentálně totálně likviduje, chytá dobře,“ uznal jediný střelec Dynama. Jeho tým v sérii ztrácí 0:3, sen o postupu do semifinále rychle odplouvá. Cienciala a spol. produkují docela dost střel, ale koncovka je bídná.

Přišel rychle po zápase, žádné čekání v šatně. David Cienciala vypadal, jako kdyby hned chtěl nastoupit do další bitvy. Pardubice ztratily třetí zápas za sebou, ve čtvrtfinále bojují s vlastní neproduktivitou, když je neokrade brankář Hrachovina, trefují tyče. „Chce to první krůček, pak uvidíme, co se stane dál,“ pokukuje útočník po zázraku.

Je hodně těžké teď vidět výsledek série 0:3?

„Marné. Musíme dokázat nemožné a vyhrát čtyřikrát v řadě. Zásadní pro nás je vyhrát v sobotu doma a jet do Budějek.“

Napadá vás, co Budějovice mají a vy ne?

„Myslím, že se do branky cpeme docela dost, jen nám chybí nějaký jednoduchý gól. Oni dali teď dva, zato my tam bušíme jak do vrat, nic nám tam nespadne. Když už na brankovišti jsou nějaké dorážky, nejsme schopni zakončit. Marné, chce to v sobotu dát první gól. Je potřeba mít už čistou hlavu, ať sérii ještě otočíme.“

V útočném pásmu trávíte poměrně dost času. Ale pořád máte proti sobě pět bránících hráčů. Je větším soupeřem pevná defenziva, nebo brankář Hrachovina?

„Nevím, střely blokují opravdu dobře, to je pravda. Hrachovina nás momentálně totálně likviduje, chytá dobře. Musíme se tam zkrátka víc tlačit, aby přišel i nějaký špinavý gól, ať to za čáru dotlačíme třeba i s ním.“

Žádný útočník Pardubic nedal Motoru gól ve hře pět na pět. Vypovídá to o něčem?

„Vážně jsme nedali ani jeden? To ani nevím. Marné, co budu povídat. Šancí máme dost, ale střelecky se nám nedaří. Hoříme na zakončení, příležitostí tam přitom je dost.“

Začali jste velkým tlakem, ale ta obrovská převaha postupně uvadala. Dostalo se do hlav, že soupeř je nepřekonatelný a vždycky vám tam něco sám plácne?

„Zápas má vždycky nějaký průběh, my jsme do nich chtěli vletět, což se nám povedlo. Hned v prvním střídání jsme měli obrovskou šanci a pak přišly i další. Nevím, musíme to zlomit, fakt to chce nějaký hnusný gól. V sobotu máme před sebou druhý zápas v naší hale, zase snad přijde hodně lidí, nezbývá nám nic jiného, než to před nimi udělat, vyhrát. Snad to bude první krůček, který vyjde, že urveme zápas číslo jedna.“

Když to přeženu, série z 0:3 se otáčí jednou za 150 let. Byl by to zázrak?

„No snad to po těch 150 letech v sobotu načneme.“ (usměje se)